Někteří majitelé iPhonu Duo reportují problémy i u vyměněných kusů. Že by Apple první generaci ohebných telefonů nezvládl?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Někteří majitelé iPhonu Duo reportují problémy i u vyměněných kusů. Že by Apple první generaci ohebných telefonů nezvládl?Zdroj: iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 14.11.2026 14:18
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