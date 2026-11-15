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„Práce na Zrádcích je specifická, na každého hráče mám minimum času,” prozrazuje maskérka a vizážistka Jiřina Vlková

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Práce filmové a seriálové maskérky nespočívá jen v líčení, ale zahrnuje mnoho dalších činností, které diváci nevidí. Tato profese je komplexní, náročná a plná výzev. To potvrzuje i Jiřina Vlková, která se podílela mimo jiné na realizaci třetí série oblíbené show Zrádci. V čem se liší práce na Zrádcí
„Práce na Zrádcích je specifická, na každého hráče mám minimum času,” prozrazuje maskérka a vizážistka Jiřina Vlková

„Práce na Zrádcích je specifická, na každého hráče mám minimum času,” prozrazuje maskérka a vizážistka Jiřina Vlková

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

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