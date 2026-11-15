„Práce na Zrádcích je specifická, na každého hráče mám minimum času,” prozrazuje maskérka a vizážistka Jiřina Vlková

Filmová nebo seriálová maska dokáže člověka proměnit k nepoznání, někdy přitom rozhodují zdánlivě drobné detaily. Která proměna, na které jste se podílela, pro vás byla nejnáročnější a co všechno obnášela její příprava?
Nemám asi jednu konkrétní masku, kterou bych označila za nejnáročnější. Každý projekt je něčím specifický a každý mě někam posunul. Často jsem nucena hledat nová řešení a přemýšlet, jak něco udělat co nejefektivněji, ale zároveň v co nejvyšší kvalitě.
Zajímavou zkušeností pro mě byl například seriál
O lidech a koních, kde jsem řešila SFX na koních. Několik měsíců jsem na své kobyle testovala různá lepidla a silikony, a to i v zátěži, abych ověřila jejich odolnost a vyloučila případné alergické reakce. Zároveň jsem musela vymyslet, jak co nejvěrohodněji natočit krvácení z koňských nozder.
Aktuálně pracuji na filmu inspirovaném skutečným příběhem jedné slečny, která po úrazu částečně ochrnula. Všechna zranění a jizvy ve filmu vycházejí z její skutečné podoby, takže je pro mě zásadní maximální přesnost. Jednotlivé detaily neustále porovnáváme s jejími fotografiemi a snažíme se, aby byl výsledek co nejvěrnější realitě. Naštěstí se nám to zatím daří, a to i díky mé pravé ruce Sabince Slámové.
Jaká byla vaše cesta k profesi maskérky? Která pracovní zkušenost vás profesně nejvíc posunula?
Moje cesta začala docela přirozeně. Spolužák ze střední šel studovat FAMU, zatímco já jsem si dělala maskérský a vizážistický kurz a v Pardubicích líčila na focení a plesy. On mě pak začal brát na studentská natáčení a odtud se to postupně nabalovalo – od menších projektů k těm větším. Zároveň jsem se dál vzdělávala, absolvovala další kurzy a školy a postupně se v oboru posouvala.
Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Nejvíc mě na téhle práci baví rozmanitost. Každý projekt je jiný a přináší nové výzvy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „LIDÉ SE ČASTO SNAŽÍ SLEDOVAT POSLEDNÍ TRENDY, KTERÉ NE VŽDY PODTRHNOU JEJICH JEDINEČNOST,” ŘÍKÁ MAKE-UP ARTISTKA ADÉLA BARTÁKOVÁ Foto: Štěpán Černý / FTV Prima
Jak jste se dostala k českým Zrádcům?
S produkčním týmem
Zrádců jsem se potkala rok před natáčením třetí řady, kdy jsme společně natáčeli kriminálku. Během natáčení jsem se dozvěděla, že pro další řadu budou hledat nového maskéra pro hráče. Protože jsem fanynkou Zrádců, řekla jim, že bych moc ráda byla součástí. A ono to vyšlo!
Jaká je vaše konkrétní role v maskérně tohoto projektu?
Mám na starosti make-up pro Mikše, hráče a také hosty, kteří se objevují na jednotlivých misích.
Co vás na práci na Zrádcích nejvíc překvapilo? Existuje něco, co si diváci při sledování show vůbec neuvědomují, přestože to je pro maskérský tým důležitá součást práce?
Práce na
Zrádcích je v porovnání s prací s herci na filmových projektech úplně jiná. A to prakticky ve všem. Nevytvářím masky, nevymýšlím účesy ani střihy. Hráči tam vystupují sami za sebe a já jim pouze pomáhám s úpravou vzhledu, kterou chtějí oni.
Ráno přijdou a na každého mám opravdu minimum času, maximálně deset minut. Rychle opravím to, co je potřeba – někomu udělám linky, jinému zakryju kruhy pod očima, někomu přežehlím nebo natočím vlasy, vykapu oči a kluky rychle upravím airbrushem.
Jakmile je ale „vypustíme“ na snídani, už za nimi nemůžu. Když se tedy někdo rozpláče, nešikovně se podrbe nebo si rozhodí účes, nemám možnost ho hned upravit. Další chvilku na ně mám až před odjezdem na misi a potom ještě před kulatým stolem. Pokud mají někde něco rozmazaného nebo neučesaného, musím přijmout, že to tak zůstane.
A právě to je jeden z největších rozdílů oproti filmu. Tam jsme na place neustále k dispozici a před každým záběrem kontrolujeme a upravujeme make-up i vlasy, aby všechno navazovalo. Na
Zrádcích musím hráče připravit tak, aby pokud možno vypadali dobře i bez mojí průběžné péče.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KVÍZ: ZRÁDCI JSOU U KONCE. OVĚŘTE SI, JESTLI JSTE DRUHOU SÉRII SLEDOVALI OPRAVDU POZORNĚ Foto: Štěpán Černý / FTV Prima
Zrádci mají velmi specifickou, téměř filmovou atmosféru. Musíte při líčení zohledňovat nejen světla a kamery, ale také počasí, dlouhé natáčecí dny a fyzickou náročnost jednotlivých úkolů? Jak se v takových podmínkách staráte o to, aby make-up vydržel?
Osvětlení řeším v podstatě na každém projektu a dlouhodržící, otěruvzdorné a voděodolné produkty používám běžně, takže svůj maskérský kit jsem kvůli
Zrádcům nijak zásadně neměnila.
Produkty, které jsem na hráče používala, se navíc nemohly příliš lišit od toho, na co byli denně zvyklí. Nemůžu v nich vzbudit pocit, že se bude dít něco jiného než obvykle, a zbytečně tak vzbudit jejich podezření.
Největší výzvou je, že jim nemůžu nic prozradit dopředu. I když vím, že je čeká třeba fyzicky náročná mise, nemůžu jim jen tak říct:
„Nechceš si zaplést cop? Bude se ti líp běhat.“ Co je čeká a jak bude mise vypadat, se totiž musí dozvědět až na místě od Vojty (Vojtěcha Kotka, moderátora Zrádců, pozn. red.). A pak už jen rychle běhám s gumičkami a snažím se zachránit, co se dá.
Se kterým soutěžícím se vám ve třetí řadě Zrádců spolupracovalo nejlépe a osobnostně jste si sedli? Promítá se do práce maskérky i to, jaký člověk před ní sedí, nebo se snažíte zachovat ke všem stejný profesionální odstup?
Ke všem soutěžícím jsem se chovala stejně a snažila jsem se zachovat profesionální odstup. Nikdo nesmí mít pocit, že si někoho všímám víc než ostatních. Navíc s nimi během líčení nesmím běžně komunikovat. Naše komunikace se omezuje opravdu jen na věty typu:
„Teď ti setřu něco u oka.“ nebo „Dám ti balzám na rty.“
Nemůžu se jich ptát ani na běžné věci, na které jsem zvyklá – třeba jak se vyspali nebo jak se mají. S herci si při líčení normálně povídáme, ale tady je to úplně jiné. Právě tahle nutnost zachovat mlčenlivost a odstup dělá práci na
Zrádcích specifickou. Člověk musí potlačit svou přirozenou potřebu komunikovat a soustředit se čistě na práci.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „VĚŘÍM, ŽE I DÍKY MÝM VIDEÍM SE BUDOU MAKE-UP PROHŘEŠKY OBJEVOVAT ČÍM DÁL MÉNĚ,” ŘÍKÁ MIRKA ČESLOVÁ Foto: Štěpán Černý / FTV Prima
Máte nějakou oblíbenou historku ze zákulisí Zrádců, o kterou byste se ráda podělila? Ideálně takovou, která by divákům ukázala, co všechno se odehrává mimo záběry kamer…
Natáčení je velmi přísné na sdělování informací. Jednu historku ze zákulisí mám, ale bohužel se váže k misi, která ještě nebyla odvysílaná, takže se o ni zatím nemohu podělit.
Kromě televizních pořadů nabízíte také líčení na svatby, plesy, focení a další podobné příležitosti. Jaké typy zakázek máte nejradši a v čem se liší od práce na televizním natáčení?
Já mám ráda všechny typy zakázek – právě ta rozmanitost mě na mé práci baví. Jeden den se „válím“ v bahně v holinkách a vytvářím co nejodpornější mrtvolu, druhý den si vezmu sako a jedu připravit klientku na její velký den.
Na natáčení vytvářím postavy, řeším náročné podmínky a musím myslet na to, aby všechno fungovalo před kamerou. U svateb, plesů nebo focení je zase krásné, že můžu podtrhnout přirozenou krásu konkrétní ženy a pomoci jí cítit se sebevědomě a výjimečně.
Jak se podle vás proměňuje vnímání krásy v době, kdy se lidé běžně porovnávají s upravenými fotografiemi a videi na sociálních sítích? Vnímáte, že tato očekávání ovlivňují také představy klientek o tom, jak by měly po nalíčení vypadat?
Sociální sítě vnímání krásy určitě nějakým způsobem ovlivňují. Já mám ale naštěstí dobrou zkušenost s tím, že mi klientky upravené fotografie většinou ukazují spíš jako inspiraci – aby mi přiblížily, co se jim líbí a jaký styl jim je blízký. Pro mě je to vlastně užitečné, protože díky tomu lépe poznám jejich představu a můžeme společně hledat podobu, která jim bude opravdu slušet.
Sama využívám AI při přípravě návrhů filmových a televizních postav pro režiséry. Je to rychlejší, názornější a přesnější způsob, jak si vzájemně ujasnit představu o výsledné podobě postavy. AI vnímám jako skvělého pomocníka.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „NĚKTERÉ TRENDY JSOU ÚŽASNÉ A NĚKTERÉ JSOU SPÍŠE VÝMYSLEM, ABY SE NA SÍTÍCH NĚCO DĚLO,” ŘÍKÁ ELIŠKA PICHOŇSKÁ Foto: Se souhlasem Jiřiny Vlkové
Dokáže profesionální líčení změnit první dojem, který si o člověku vytvoříme? A vnímáte někdy, že se někdo díky vám po úpravě zevnějšku začne cítit sebejistěji?
Ano, nejen šaty dělají člověka. Mám radost, když vidím, že se klientka po nalíčení podívá do zrcadla, usměje se a najednou se cítí krásnější a sebejistější.
Co pro vás osobně znamená označení „dobře nalíčená žena” a jak poznáte, že make-up skutečně podtrhuje její přednosti?
Pro mě je základem dobře nalíčené ženy krásná, svěží a sjednocená pleť a upravené obočí. Contouring bez viditelných přechodů, preciznost a čistota práce. Za mě by make-up měl podtrhnout přirozenou krásu a respektovat osobnost, ne měnit lidi k nepoznání.
Jaké jsou nejčastější chyby v líčení, které si lidé neuvědomují, ale na fotografiích nebo videu jsou výrazně vidět? Liší se v tomto ohledu líčení pro běžný den od make-upu určeného před kameru? A existuje nějaký detail, který může výsledek výrazně zlepšit bez nutnosti pořizovat další kosmetiku?
Těžko říct, jestli je potřeba pořizovat nějaký další produkt, když nevím, s čím konkrétní člověk pracuje.
Za mě je velký problém, když se slečny snaží líčit podle některých tiktokových nebo instagramových tutoriálů, kde na sebe produkty doslova „lejou”. Na obličeji pak vznikne obrovská vrstva make-upu. Na videu to díky nasvícení, filtrům a úpravám může vypadat dobře, ale ve skutečnosti je pak velmi vidět, kolik toho na pleti je.
Líčení před kamerou se nedá úplně zobecnit. Záleží na tom, co člověk dělá, kde se natáčí, jaké je světlo, jak má výsledný obraz působit, a samozřejmě také na charakteru. Jiný make-up bude mít například moderátor ve studiu a jiný herečka, která hraje maminku a zrovna je na hřišti se svým dítětem. Té bych udělala make-up mnohem jemnější než třeba manažerce, kterou ráno líčím na důležitou pracovní schůzku. Opravdu záleží na mnoha faktorech.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: „TO, ŽE MAKE-UP NIČÍ PLEŤ, UŽ OPRAVDU NEPLATÍ,” ŘÍKÁ VIZÁŽISTKA MARTA RAJOHNSON Foto: Se souhlasem Jiřiny Vlkové
Jak se starat o pleť, když člověk tráví dlouhé hodiny pod vrstvou make-upu? Co je důležité nepodcenit při odličování a následné péči, aby pleť zůstala v dobré kondici?
Dobře odlíčit make-up, vyčistit a hydratovat pleť. Základem je pečovat o pleť opravdu pravidelně. Dobrá je na její kondici obličejová jóga.
Co byste poradila člověku, který by chtěl pracovat jako filmový nebo televizní maskér, ale neví, kde začít? Jaké dovednosti a vlastnosti jsou podle vás pro tuto profesi nejdůležitější a co může začínající maskér podcenit?
Ať jde za svými sny a vytrvá. Důležitá je nejen kreativita, šikovné ruce a cit pro detail, ale také trpělivost, flexibilita a schopnost fungovat pod tlakem. A ať se pořádně vyspí, dokud ještě netočí a může!
Kdybyste měla vybrat jednu věc, kterou byste si přála, aby si lidé o práci maskérky uvědomili, protože ji běžně nevidí nebo podceňují, jaká by to byla?
Když líčím klienty mimo filmovou branži, často se setkávám s tím, že si pod prací filmového maskéra představují především to líčení. Málokdo si ale uvědomuje, jak široká a komplexní tahle profese ve skutečnosti je. Kromě líčení jsme také barbeři, kadeřníci, manikéři, pedikéři, patinujeme, pálíme, šijeme, lepíme zuby, poutkujeme paruky a vousy, které pak na herce lepíme… A zvládáme spoustu dalších činností podle toho, co si daná role a situace žádá. Naše práce zkrátka nekončí u hezky nalíčených očí. A samozřejmě jako každý kadeřník nebo manikérka jsme i vrbou.
(smích) Zdroje: Autorský rozhovor, instagramový profil Jiřiny Vlkové, FTV Prima