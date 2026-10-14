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Obchvat Chrudimi má konečně plnohodnotnou křižovatku

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Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo tři nové větve mimoúrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Řidiči tak mohou poprvé ve všech směrech najet i sjet…
ridic-ridicka-doprava-silnice-auto

ridic-ridicka-doprava-silnice-auto

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:52

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