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Stovky dokladů pod drobnohledem. Policisté vyrazili na D3 s novým přístrojem

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Dennívýzva
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Policisté opět kontrolovali řidiče na D3. Spolu s rakouskými kolegy zastavili zhruba 90 cizinců a prošli 230 dokladů. Poprvé přitom přímo v terénu využili nový stereomikroskop, který pomáhá odhalovat padělané či pozměněné doklady i falešné bankovky.
Stovky dokladů pod drobnohledem. Policisté vyrazili na D3 s novým přístrojem

Stovky dokladů pod drobnohledem. Policisté vyrazili na D3 s novým přístrojem

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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