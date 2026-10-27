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Kraj Vysočina zachrání žáby u rybníka Jarošovský Kacíř

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Kraj Vysočina se chystá výrazně omezit každoroční úhyn žab a čolků na silnici mezi Zárubicemi a Lipníkem na Třebíčsku. U rybníka Jarošovský Kacíř, který…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:00

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