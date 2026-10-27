Oprava silnice u Turnova zkomplikuje dopravu, denně tudy projede 17 tisíc aut

Oprava silnice u Turnova zkomplikuje dopravu, denně tudy projede 17 tisíc autPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
semafor
Článek byl publikován 27.10.2026 19:50
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