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Chci zatknout a odvézt na Ukrajinu, strážníci řešili bizarní přání opilého muže

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Dennívýzva
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Poněkud nevšední oznámení řešili plzeňští strážníci. Na linku 156 zavolal muž a dožadoval se vlastního zatčení. Čtyřicetiletý cizinec byl zjevně opilý, proto se mu strážníci snažili vysvětlit, že nejsou taxislužbou. Tím ale případ neskončil. Ukázalo se totiž, že muž neměl v pořádku doklady.
Chci zatknout a odvézt na Ukrajinu, strážníci řešili bizarní přání opilého muže

Chci zatknout a odvézt na Ukrajinu, strážníci řešili bizarní přání opilého muže

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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