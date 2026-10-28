Chci zatknout a odvézt na Ukrajinu, strážníci řešili bizarní přání opilého muže

Chci zatknout a odvézt na Ukrajinu, strážníci řešili bizarní přání opilého mužePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chci zatknout a odvézt na Ukrajinu, strážníci řešili bizarní přání opilého mužeZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 28.10.2026 06:35
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