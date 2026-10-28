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Republika slaví narozeniny. V Hradci se za chvíli rozkmitá Augustin

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Hradec Králové si připomíná vznik samostatného Československa slavnostně, s hudbou, oceněními i zvoněním. Oslavy státního svátku nabídnou hned několik událostí, které připomenou historii republiky a vzdají hold lidem, kteří mají pro město a jeho bezpečí významnou roli.
Republika slaví narozeniny. V Hradci se za chvíli rozkmitá Augustin

Republika slaví narozeniny. V Hradci se za chvíli rozkmitá Augustin

Zdroj: Město Hradec Králové
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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