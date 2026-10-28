Republika slaví narozeniny. V Hradci se za chvíli rozkmitá Augustin

Sváteční ráno odstartuje už v 9 hodin, kdy se v Bílé věži na Velkém náměstí rozezní zvon Augustin. Jeho hlas patří k výrazným okamžikům hradeckých slavností a připomene významný den českých dějin. Kdo si chce státní svátek užít s trochou historie a sváteční atmosféry, může si zvonění poslechnout přímo v centru města.
V 10 hodin pak začne na Masarykově náměstí slavnostní ceremoniál u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka. Město během něj ocení strážníky, policisty, hasiče i příslušníky armády. Právě těm patří poděkování za práci, při které jde často o bezpečí a pomoc druhým. Hradec tak oslaví 28. říjen nejen připomínkou historie, ale také uznáním lidí, kteří se starají o to, aby se tu dobře žilo.
Oslavy ale odstartovaly už v úterý. Ve Filharmonii Hradec Králové se totiž předávaly medaile města osmi významným hradeckým osobnostem. Ocenění převzali lidé, kteří se dlouhodobě věnují kultuře, sportu, médiím i společenskému životu.
Medaile města získala Lada Klokočníková, šéfredaktorka a vedoucí programu Českého rozhlasu Hradec Králové, za spolupráci s městem a šíření jeho dobrého jména. Jiří Kánský, ředitel studií Českého rozhlasu v Hradci Králové a Pardubicích, byl oceněn za podporu spolupráce s městem a zapojení do mediálního zajištění oslav HK800. Za dlouhodobou práci pro město a jeho seniory převzal medaili Marcel Kraus.
V oblasti kultury a vzdělávání byla oceněna pěvkyně a pedagožka Ema Hubáčková, která se dlouhodobě věnuje propagaci klasické hudby a pěveckému vzdělávání dětí a mládeže. Medaili za celoživotní přínos kulturnímu životu města získala také Lenka Loubalová, významná osobnost Klicperova divadla. Ladislav Svoboda, dlouholetý jevištní mistr této scény, byl oceněn za svůj podíl na jejím uměleckém a technickém zázemí i za spoluzaložení festivalu Divadlo evropských regionů.
Sportovní oblast zastoupil Richard Jukl, dlouholetý manažer FC Hradec Králové, který získal ocenění za svou práci pro hradecký fotbal. Osmým oceněným se stal Pavel Rytíř, bývalý atlet, trenér a statistik, který řadu let dokumentuje historii hradecké atletiky. Díky jeho práci vznikl almanach mapující 120 let atletiky ve městě.
„Za každým oceněním je příběh člověka, který svou prací, talentem a dlouhodobým nasazením obohacuje život v našem městě,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová. Podle ní ocenění připomínají, že město netvoří jen jeho místa a instituce, ale především lidé, kteří k němu mají vztah a chtějí ho posouvat dál.
Slavnostní večer podtrhl koncert Filharmonie Hradec Králové. Pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera zazněly tři symfonické básně Antonína Dvořáka Polednice, Holoubek a Zlatý kolovrat.