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Mariánské Lázně připomenou významné osobnosti. Dušičková prohlídka zavede na hřbitov

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Osudy významných lékařů, podnikatelů, umělců i zakladatelů města přiblíží Dušičková prohlídka městského hřbitova v Mariánských Lázních. Uskuteční se ve čtvrtek 29. října od 15 hodin a její součástí bude také zapalování svíček na opuštěných hrobech a u hrobů významných osobností.
Mariánské Lázně připomenou významné osobnosti. Dušičková prohlídka zavede na hřbitov

Mariánské Lázně připomenou významné osobnosti. Dušičková prohlídka zavede na hřbitov

Zdroj: město Mariánské Lázně
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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