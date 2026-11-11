NVIDIA couvá s RTX 5080 24GB. Novou grafiku údajně pohřbily extrémně drahé pamětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
NVIDIA couvá s RTX 5080 24GB. Novou grafiku údajně pohřbily extrémně drahé paměti
Článek byl publikován 11.11.2026 11:36
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