Polovina listopadu je chvíle, kdy se trouba chystá na nejtěžší službu roku. Čekají ji plechy vanilkových rohlíčků, nedělní pečeně i vánoční kachna. Kdo chce vstoupit do adventu bez připečené vrstvy z léta, může troubě dopřát jednu klidnou noc. Na studené dno a stěny natře hustou kaši z jedlé sody a vody, zavře dvířka a jde spát. Ráno se zaschlá krusta i s rozměklou mastnotou setře vlhkým hadříkem. Tenhle postup znaly už naše babičky a dnes ho ve vlastních návodech uvádějí i Whirlpool a Scotch-Brite. Prošli jsme je, porovnali ceny v českých obchodech a dohledali, kam pasta patří a kde by naopak napáchala škodu.
Půl hrnku sody a tři lžíce vody: recept na pastu, která změkčí připáleniny
Sodu rozmícháte s obyčejnou vodou z kohoutku. Ocet do směsi nepatří, jeho chvíle přijde až ráno. Návod
Scotch-Brite počítá s půl hrnkem jedlé sody, tedy zhruba se 110 gramy, a třemi lžícemi vody. Arm & Hammer, výrobce sody s více než stoletou tradicí, uvádí jednodušší pravidlo: tři díly sody na jeden díl vody.
Hustotu dolaďte po kapkách. Výsledná kaše má připomínat zubní pastu nebo hustou pomazánku a nesmí stékat po svislé stěně. Pokud je moc řídká, přisypte sodu. Pokud se drobí, přilijte vodu. U velké trouby nebo silně zanesených míst počítejte s dvojnásobnou dávkou. Gumové rukavice se hodí, i když je soda šetrná. Chrání ruce hlavně před starou mastnotou a dlouhým kontaktem s vlhkou pastou, který dokáže vysušit kůži.
Kam pastu natřít a kterým místům se vyhnout
Trouba musí být úplně vychladlá. Vyndejte rošty, plechy a teploměr, pak pastu rozetřete prsty v rukavici nebo houbičkou po dně, bočních stěnách a stropě. Nejtlustší vrstvu dejte tam, kde se drží hnědé skvrny od přetečené omáčky. Pasta během noci zaschne a místy zhnědne, jak do sebe nasaje mastnotu.
Některá místa si ale zaslouží obloukem objet:
topná tělesa a jejich bezprostřední okolí, perforované otvory ve stěnách, kterými proudí vzduch, ventilátor v zadní stěně horkovzdušné trouby a přívodní kabely, těsnění kolem dvířek, které stačí opatrně otřít vlhkým hadříkem, katalytické vložky, tedy matné, mírně drsné panely samočisticích trub.
U katalytického povrchu je výrobce nekompromisní. Electrolux na tyto vložky zakazuje spreje na trouby, abraziva, mýdlo i další čisticí prostředky, protože se mastnoty zbavují samy při zahřátí na 250 °C. Bosch u pyrolytických trub výslovně upozorňuje, že těsnění se nesmí drhnout. Když si nejste jisti, jaký povrch vaše trouba má, otevřete návod ke konkrétnímu modelu.
Sklo dvířek sodu snese. Whirlpool ji na něj ve svém obecném návodu připouští a jeden z jeho návodů k obsluze doporučuje u silného nánosu na vnitřním skle nechat pastu působit čtvrt hodiny a pak ji setřít neabrazivní houbičkou. Dejte pozor, aby se voda nedostala mezi jednotlivé tabule skla, odkud se špatně vysouší.
Doba působení se řídí stupněm zašpinění. Whirlpool uvádí rozpětí od dvaceti minut po celou noc a u tvrdohlavých skvrn 12 až 24 hodin. Dvanáct hodin přes noc vychází jako nejpohodlnější rytmus: večer natřít, ráno setřít.
Mezitím se postarejte o rošty. Ponořte je do vany nebo velkého dřezu s horkou vodou a prostředkem na nádobí aspoň na dvě hodiny, ideálně do rána. Pak je projeďte kartáčem, opláchněte a osušte.
Zdroj fotografie: PxHere Ráno přichází ke slovu ocet
Zaschlou vrstvu sejměte vlhkým hadříkem nebo měkkou houbičkou a průběžně ji vyplachujte. Mastnota, která večer držela jako přilepená, se uvolní spolu se sodou. V rozích a u lišt pomůže silikonová stěrka. Po setření obvykle zůstanou bílé šmouhy. Na ně patří ocet v rozprašovači. Jakmile se kyselina octová potká se zbytky hydrogenuhličitanu sodného, začne směs šumět a vzniká oxid uhličitý, voda a octan sodný. Bublinky zvednou poslední rezidua a druhé přetření hadříkem je odnese.
Právě tahle reakce vysvětluje, proč se ocet nemíchá rovnou do pasty. Zásaditá soda a kyselý ocet se navzájem vyruší. Čisticí síla sody přitom stojí na její zásaditosti: má pH kolem devíti a podle American Cleaning Institute si zásadité roztoky lépe poradí s organickou špínou, tuky a oleji. Kdo by obě složky smíchal hned na začátku, dostal by efektní pěnu, ale přišel by o rozpouštění, které jinak probíhá celou noc.
Při výběru octa sledujte etiketu. Běžný kvasný ocet v Tescu obsahuje osm gramů kyseliny octové ve 100 mililitrech a bývá dobarvený amoniakovým karamelem. Na úklid se víc hodí bílý ocet s desetiprocentní koncentrací, který drogerie prodávají bez barviv a parfémů. Nakonec troubu přetřete čistou vodou, vysušte a nechte pár minut pootevřenou.
Devět korun proti dvěma stovkám: soda vyhrává i v peněžence
Ceny jsme porovnali v e-shopech českých řetězců a drogerií.
Produkt Balení Cena Tesco jedlá soda 100 g 7,50 Kč Nanolab jedlá soda (Rossmann) 1 kg 79,90 Kč Tesco ocet 8 % 1 l 12,90 Kč Allnature bílý ocet 10 % (Dr. Max) 1 l 79 Kč Tierra Verde bílý ocet 10 % (dm) 750 ml 99 Kč Denkmit čistič trouby (dm) 500 ml 44,50 Kč Domol sprej na trouby a grily (Rossmann) 500 ml 44,90 Kč HG čistič trouby (dm) 500 ml 209 Kč
Jedna dávka pasty spotřebuje zhruba 110 gramů sody, takže z malého balení vyjde přibližně na osm korun, z kilového sotva na devět. Octa na dočištění padne pár desítek mililitrů. Sprej z drogerie sice začíná na pětačtyřiceti korunách, jenže značkovější přípravky se šplhají přes dvě stovky.
Rozdíl se neměří jen v korunách. Denkmit obsahuje hydroxid sodný, nese výstrahy o žíravosti a v samočisticích troubách se používat nesmí. Domol varuje před kontaktem s hliníkem, elektrickými kontakty, lakovanými plochami a větracími mřížkami. Whirlpool k tomu připomíná, že chemické čističe mohou v kuchyni zanechat výpary.
Podle nás proto dává soda největší smysl v domácnostech, kde lidé nechtějí dýchat štiplavý aerosol, třeba kvůli dětem, astmatu nebo malé kuchyni bez pořádného větrání. Za čistý vzduch zaplatí trpělivostí. Místo dvaceti minut nechají troubu pracovat celou noc.
Citronová pára, čpavek, nebo pyrolýza: kdy sáhnout po jiném řešení
Každá metoda míří na jiný stupeň špíny. Kdo pozná, s čím zrovna bojuje, ušetří si zbytečnou práci.
Pára s citronem či octem se hodí na čerstvé, lehčí znečištění. Kärcher radí postavit do trouby nádobu s vodou a octovou esencí, případně citronovou šťávou, a nechat ji asi 45 minut při 150 °C. Pára nečistoty změkčí a ty pak jdou dolů hadříkem. Jako rychlá údržba mezi dvěma pečeními funguje skvěle, na zapečenou vrstvu z celé sezony ale bývá krátká.
Čpavek patří do úplně jiné kategorie. V českých e-shopech se dá dohledat hlavně pětadvacetiprocentní roztok, například u Hexa Chem litr za 129 Kč, s doporučením pracovat v digestoři nebo dobře větraném prostoru s těsnicími brýlemi a chemickými rukavicemi. Americké CDC upozorňuje, že amoniak dráždí oči, kůži, hrdlo i plíce a nesmí se kombinovat s jinými čističi. V běžné kuchyni ho proto považujeme za zbytečné riziko.
Pyrolýza představuje nejtěžší kalibr. Trouba Bosch se při ní rozpálí až na 480 °C a tuky i zbytky jídla promění v popel, který se pak jen setře. Před spuštěním je nutné vyndat veškeré příslušenství, odstranit hrubé nečistoty a hlídat děti, protože dvířka se silně zahřejí. Katalytické trouby se oproti tomu čistí průběžně při 250 °C. Samočisticí model se vyplatí hlavně těm, kdo pečou několikrát týdně a ruční práci by nejraději vynechali. Pro ostatní zůstává soda výrazně levnější cestou.
Ať zvolíte cokoli, nánosy narůstají pomaleji, když vychladlou troubu otřete po každém větším úniku šťávy. Whirlpool doporučuje důkladné čištění jednou za čtvrt roku, při intenzivním pečení častěji.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková