Není to metafora, cloudový terminál ani emulace. Uvnitř plastového těla o rozměrech 255 × 190 mm a tloušťce necelých 12 milimetrů se nachází čtrnáctijádrový mobilní procesor Intel, 512GB NVMe SSD a plnohodnotný operační systém Windows 11. Výrobce přitom sám zdůrazňuje, že nejde o emulátor ani pouhou softwarovou nadstavbu: „not an emulator, not a shell“. Zařízení nemá vlastní displej. Místo toho využívá obrazovku iPadu nebo tabletu s Androidem, ke kterému se připojuje proprietárním kabelovým rozhraním nazvaným Hero Port. Stačí zapojit kabel USB-C, spustit na tabletu aplikaci Hero App a z kombinace klávesnice a tabletu vznikne improvizovaný notebook s plnohodnotným Windows. Kdo tablet nemá, může Hero připojit také k monitoru, televizoru nebo kompatibilním brýlím pro rozšířenou realitu (AR). Founders Edition stojí 999 dolarů, tedy přibližně 23 500 Kč, a první kusy mají zákazníkům v USA a Kanadě dorazit ještě před letošními Vánocemi.
Co je skutečně uvnitř
Specifikace Hero Keyboard připomínají parametry běžného ultrabooku střední třídy. Srdcem zařízení je Intel Core Ultra 5 125H, který nabízí 14 jader, 18 vláken, maximální taktovací frekvenci 4,5 GHz a integrovanou grafiku Intel Arc. Doplňuje ho 16 GB paměti LPDDR5 s frekvencí 6 400 MHz a 512GB SSD s rozhraním NVMe PCIe 3.0. Disk je navíc uživatelsky vyměnitelný, a to po sejmutí spodního panelu. O bezdrátové připojení se starají technologie Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Po stranách klávesnice se nachází celkem osm portů.
Samotná klávesnice váží 720 gramů. V kombinaci s jedenáctipalcovým iPadem Air (464 g) se celková hmotnost dostane přibližně na 1,2 kilogramu. To je méně než u samotného třináctipalcového MacBooku Air, který váží 1,23 kg. Kdo dnes nosí v batohu tablet i notebook, může ušetřit zhruba půl kilogramu a obejít se bez druhého displeje a jeho konstrukce s pantem. Podsvícená klávesnice má americké rozložení kláves. Evropskou ani českou variantu výrobce zatím neoznámil.
Jak funguje „půjčený“ displej
Klíčová technologie se jmenuje Hero Port. Fyzicky jde o standardní kabel USB-C, který však přenáší obraz prostřednictvím proprietárního signálu. Připojení nevyžaduje Wi-Fi ani streamování obrazu přes síť. Výrobce proto slibuje prakticky nulovou latenci. Dotykové ovládání a vstupy ze stylusu se z tabletu přenášejí zpět do Windows samostatně prostřednictvím Bluetooth Low Energy. O tuto komunikaci se stará aplikace Hero App.
Kompatibilita má ovšem svá omezení. Aplikace Hero App je určena pro iPadOS 17 a novější a Android 7 a novější, ale pouze pro zařízení vybavená datovým portem USB-C. Starší iPady s konektorem Lightning proto tuto možnost využít nemohou. Přesný seznam podporovaných modelů výrobce zatím nezveřejnil a uvádí pouze obecnou formulaci „compatible devices“. Pro iPhone vlastní aplikace zatím neexistuje. Hero v takovém případě odkazuje na alternativní řešení prostřednictvím aplikací Duet nebo Spacedesk.
Výrobce sám doporučuje na jedenáctipalcovém tabletu nastavit ve Windows měřítko zobrazení na 200 až 250 %. Tím nepřímo potvrzuje, že bez zvětšení by byly prvky rozhraní příliš malé. Pracovat se tak dá, efektivní pracovní plocha je však výrazně menší než u čtrnáctipalcového notebooku. Použitelné ano, prostorné nikoli.
Hero versus HP EliteBoard G1a a klasický notebook
Hero není jedinou klávesnicí, která v sobě ukrývá celý počítač. Společnost HP letos představila EliteBoard G1a, zařízení zaměřené na firemní zákazníky. Nabízí procesory AMD Ryzen AI PRO, Windows 11 Pro, čtečku otisků prstů, volitelnou baterii a bezpečnostní balík HP Wolf Security. Hmotností jsou si oba produkty blízké: EliteBoard podle konkrétní varianty váží 676 až 768 gramů. Jejich zaměření se ale liší. HP cílí především na firemní prostředí, správu zařízení a připojení k monitorům přes USB-C. Hero naopak oslovuje mobilní uživatele, kteří chtějí svůj tablet proměnit v notebook s Windows.
Pak je tu ještě srovnání s klasickým notebookem. Hero v podstatě vyměňuje jednu komplikaci za druhou. Notebook stačí otevřít a začít pracovat. U Hero je potřeba připojit kabel, mít po ruce tablet s nainstalovanou aplikací a počítat s několika kroky navíc při sestavování celé sestavy. Výhoda se projeví především tehdy, když už tablet stejně nosíte s sebou a jen občas potřebujete plnohodnotný Windows. Ať už kvůli spuštění klasické desktopové aplikace, připojení k firemní VPN nebo práci s plnohodnotným Excelem. Pro každého, kdo chce jedno samostatné zařízení bez kabelů a dalších aplikací, zůstává notebook jednodušší volbou.
Dostupnost, cena a co chybí
Founders Edition stojí 999 dolarů. Rezervaci lze provést pomocí vratné zálohy 50 dolarů, přičemž zbývající část ceny se doplácí před odesláním zařízení. Podle serveru New Atlas se rezervace otevřely 20. října a první kusy mají být odeslány ještě před 25. prosincem 2026. Balení obsahuje tři kabely: nabíjecí USB-C, stíněný USB-C kabel s propustností 20 Gb/s pro připojení tabletu a kabel USB-C na HDMI pro připojení ke klasickým displejům. Hero navíc slibuje tříletou záruku, což je u hardwaru od začínající společnosti nadstandardní nabídka.
Pro české zákazníky zatím příliš dobrých zpráv není. Oficiální prodej je omezený na USA a Kanadu, zatímco zájemci z ostatních zemí se mohou pouze zapsat na čekací listinu. Výrobce zatím neoznámil ani evropskou variantu klávesnice. Za zmínku stojí také otázka zabezpečení dat. Hero dosud nezveřejnilo, zda je SSD z výroby šifrované například pomocí BitLockeru nebo jiného nástroje. Windows 11 sice dokáže po přihlášení účtem Microsoft automaticky aktivovat šifrování zařízení, bez odpovídajícího nastavení však ztracená klávesnice s celým počítačem uvnitř představuje stejné bezpečnostní riziko jako jakékoli jiné zařízení s nešifrovaným diskem.
Hero Keyboard dává největší smysl lidem, kteří už tablet vlastní a občas nutně potřebují plnohodnotný Windows. Místo nošení druhého počítače jim stačí přidat 720 gramů v podobě této klávesnice. Pro všechny ostatní je to zatím elegantní řešení problému, který většina lidí vlastně ani nemá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda