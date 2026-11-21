Při letním lijáku zmizí voda z okapu během chvilky v kanálu u plotu. Kanalizace ji odvede pryč, a přesto za ni majitel rodinného domu dnes nezaplatí ani korunu. Ministerstvo zemědělství to chce změnit a mezi obcemi i majiteli domů se kvůli tomu rozhořel spor.
Kdy by se mohlo platit
Vláda ani Sněmovna návrh zatím neschválily. Připomínkové řízení skončilo v září 2026 a ministerstvo připomínky vyhodnocuje. Změna měla platit od 1. července 2027, ministerstvo ale pro Seznam Zprávy v listopadu 2026 uvedlo, že zvažuje odklad nejméně o tři roky.
Kolik by majitel domu zaplatil
U rodinného domu, který do kanalizace odvádí vodu ze 150 m² střechy a zpevněných ploch, by podle modelového výpočtu Ministerstva zemědělství z listopadu 2026 platba za dešťovou vodu dělala přibližně 4 100 Kč ročně. Jde o hrubou platbu za samotnou dešťovku, celková změna účtu za vodu z ní nevyplývá. Větší střecha nebo deštivější kraj znamenají víc, menší či propustné plochy méně.
Přečtěte si také: Tyto pomůcky měla doma každá česká babička. Dnes zaskočí i pamětníky a některé shání sběratelé
Když se množství neměří, spočítá se z těchto údajů:
velikost odvodňované plochy, například střechy nebo dvora, odtokový součinitel podle druhu povrchu, dlouhodobý srážkový normál místa, který poskytuje ČHMÚ.
Nepropustná střecha, asfalt, beton nebo zámková dlažba se počítají skoro celé, zelená střecha méně a trávník či zatravňovací tvárnice jen nepatrně. Konečnou částku ovlivní i místní cena stočného. Byt v bytovém domě vychází v modelu výrazně levněji, protože se o střechu dělí víc bytů.
Zpevněné plochy jako zámková dlažba nebo asfalt by se do výpočtu platby za dešťovou vodu započítávaly téměř celou výměrou. Ilustrační foto. Zdroj: Marianna Zuzanna / Pexels. Dnes vás chrání výjimka
Firmy za dešťovou vodu svedenou do kanalizace platí už teď. Domácnosti a domy k trvalému bydlení z platby vyjímá § 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Přečtěte si také: Žádný odkapávač ani utěrka. Finové suší nádobí na místě, které většinu Čechů nenapadne
Sekce vodního hospodářství ministerstva ve výkladu z 21. dubna 2008 uvádí, že výjimka platí pro rodinné i bytové domy určené k bydlení, i když v nich nikdo nemá trvalý pobyt. Nebytových prostor k podnikání se netýká. Neplatí se ani za dálnice, silnice, místní a veřejně přístupné účelové komunikace, celostátní a regionální dráhy, zoologické zahrady a veřejná i neveřejná pohřebiště.
V médiích se ujal výraz „daň z deště“. Platba za srážkovou vodu je přitom součástí stočného a dostává ji vlastník nebo provozovatel kanalizace.
Ministerstvo chce výjimku zrušit
Návrh novely vodního zákona má zrušit osvobození pro vodu odváděnou do jednotné kanalizace. Týkalo by se to majitelů rodinných i bytových domů, z nichž dešťovka do veřejné kanalizace skutečně odtéká, a také správců silnic, drah a hřbitovů. Výdaje obcí a krajů by podle závěrečné zprávy k materiálu nejspíš vzrostly.
Přečtěte si také: Tento program na myčce zapíná jen 1 ze 4 lidí. Ostatní platí za každé mytí až o 30 % víc
Ministerstvo návrh zdůvodňuje spravedlivějším rozdělením nákladů. Řeky by se podle něj při přívalových deštích méně znečišťovaly a kanalizacím i čistírnám by se ulevilo. Lidé by navíc dešťovku víc zadržovali a využívali.
Co si zjistit už teď
Už teď si můžete u provozovatele kanalizace ověřit, jestli voda ze střechy a dvora vašeho domu teče do veřejné kanalizace. Neplatil by podle návrhu dům, z něhož žádná dešťovka do veřejné kanalizace nedoteče, a to ani přepadem z nádrže.
Pokud byste chtěli okap od kanalizace odpojit, zeptejte se nejdřív provozovatele kanalizace, případně úřadu, jaký souhlas, ohlášení nebo povolení budete potřebovat. Zároveň si nechte prověřit, jestli podloží na pozemku vodu vůbec dokáže vsáknout.
Přečtěte si také: Češi už nevěší na dveře věnce. Nahrazuje je obyčejná věc z domácnosti plná chvojí Kdo návrh podporuje a kdo ho kritizuje
Zrušení výjimky dlouhodobě prosazuje vodárenské sdružení SOVAK, protože odvod dešťovky z osvobozených domů dnes podle něj platí ostatní plátci stočného.
Svaz měst a obcí pro Seznam Zprávy v listopadu 2026 připustil, že stočné za metr krychlový může aspoň dočasně zlevnit. Účet ale podle něj závisí i na tom, kolik dešťovky z domu do kanalizace opravdu odteče. Majitel, který vodu nechá vsáknout na zahradě, tak může ušetřit, zatímco dům s okapy svedenými do kanalizace zaplatí víc.
Sdružení místních samospráv chce osvobození domácností i pohřebišť zachovat. Občanské sdružení majitelů domů namítá, že starší domy často nemají místo na nádrž ani vsakování, a poplatek by jim tak jen zdražil bydlení. Exministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v listopadu 2026 ve Sněmovně žádal stažení návrhu, obcím by podle něj přibyla zátěž v řádu miliard korun ročně. Podrobnější propočty i výhrady jednotlivých stran k návrhu najdete ve zdrojích pod článkem.
Přečtěte si také: Kdo v zimě větrá na ventilačku, pěstuje si u okna černou plíseň. Němcům stačí 5 minut
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/319911, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-q357905—5e4P8Bvh/zakon-vodovody-kanalizace-vyklad-27, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-428, https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obce-ci-domacnosti-by-nove-mohly-platit-za-odvod-srazkovych-vod-do-kanalizaci, https://eshop.destovka.eu/poradna/poplatek-za-destovou-vodu/, https://ekonomickydenik.cz/novela-vodniho-zakona-pripominky/, https://ekonomickydenik.cz/novela-vodniho-zakona-naklady/, https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDXBH65S3/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/vlada-chysta-dan-z-destove-vody