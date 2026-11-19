Foto: Magnific
Xiaomi představilo 17. listopadu v Paříži dvojici prémiových smartphonů Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. Novinky se nesnaží zaujmout pouze vysokým výkonem nebo počtem megapixelů. Výrobce vsadil především na druhý displej umístěný vedle zadních fotoaparátů, který má při každodenním používání nabídnout více než jen zobrazování oznámení.
Menší Xiaomi 18 Pro přichází s hlavním 6,4palcovým AMOLED displejem, zatímco větší Pro Max nabízí úhlopříčku 6,9 palce. Oba panely využívají technologii LTPO s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz a dosahují deklarovaného špičkového jasu až 4 000 nitů.
Zajímavější je ale zadní strana. Xiaomi 18 Pro disponuje 2,7palcovým sekundárním displejem a Pro Max dostal ještě o něco větší 2,9palcový panel. Nejde přitom o jednoduchou informační obrazovku. Také zadní displeje využívají technologii AMOLED, adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz a vysoký jas.
Právě tento prvek může výrazně změnit způsob fotografování. Uživatel totiž při pořizování selfie vidí vlastní obraz přímo vedle hlavních fotoaparátů. Nemusí se tak spoléhat na přední kameru a může využít kvalitnější zadní snímače. Telefon navíc při rozpoznání větší skupiny automaticky přepne na ultraširokoúhlý fotoaparát.
Zadní displej zvládne také zobrazovat navigační pokyny, informace o objednané dopravě nebo QR kódy. Pomocí funkce Pin to Back Display si na něj lze připnout například palubní vstupenku. Praktické využití tedy najde i mimo fotografování.
Dva 200Mpx fotoaparáty Leica a výkon nových Snapdragonů
Fotografická výbava patří mezi nejvýraznější přednosti obou telefonů. Xiaomi pokračuje ve spolupráci s německou společností Leica a tentokrát použilo hned dva 200Mpx snímače. Hlavní fotoaparát doplňuje periskopický teleobjektiv, zatímco třetím členem sestavy je 50Mpx ultraširokoúhlá kamera.
Xiaomi 18 Pro Max využívá hlavní snímač Light Fusion 960L o velikosti 1/1,28 palce se světelností f/1,67 a optickou stabilizací. Výrobce u něj uvádí dynamický rozsah 16,2 EV. Menší Xiaomi 18 Pro dostalo snímač Light Fusion 960 stejné velikosti, ovšem bez některých pokročilých možností HDR většího modelu.
Xiaomi 18 Pro Max
Foto: Xiaomi
Periskopický teleobjektiv s rozlišením 200 MP využívá snímač Samsung HP5 a nabízí ohniskovou vzdálenost odpovídající 75 mm. Xiaomi slibuje také kvalitní přiblížení odpovídající 150 mm a možnost pořizovat makrofotografie ze vzdálenosti pouhých 12 centimetrů.
Pro natáčení videa je připraven záznam v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu nebo 4K Dolby Vision až při 120 snímcích za sekundu. Nechybí ani 10bitový profil Log určený pro následné barevné úpravy.
Rozdíly mezi telefony se projevují také ve výkonu. Xiaomi 18 Pro pohání Snapdragon 8 Elite Gen 6, zatímco Pro Max využívá výkonnější Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Obě platformy vznikají 2nm výrobním procesem a používají procesorová jádra Qualcomm Oryon čtvrté generace s taktem až 5 GHz.
U výkonnější varianty Qualcomm deklaruje až o 13 % vyšší procesorový výkon, o 44 % vyšší grafický výkon a o 35 % rychlejší jednotku pro výpočty umělé inteligence. Jde však o údaje výrobce, nikoliv výsledky nezávislého testování nových telefonů.
Xiaomi 18 Pro Max získalo rovněž přepracované chlazení 3D IceLoop. Podle interního měření společnosti dosáhl telefon v benchmarku AnTuTu V12 více než pěti milionů bodů. Skutečné výsledky při dlouhodobé zátěži bude nutné posoudit až při běžném používání.
Výrobce nezapomněl ani na baterie. Menší model nabízí kapacitu 6 000 mAh a podporuje 90W kabelové nabíjení. Pro Max má baterii s kapacitou 7 050 mAh a zvládá až 100W nabíjení. Oba telefony podporují také 50W bezdrátové nabíjení.
Umělá inteligence pomůže s fotografiemi i ochranou soukromí
Novinky přicházejí s operačním systémem Xiaomi HyperOS 4. Výrobce do něj začlenil pokročilé nástroje umělé inteligence, mezi nimiž nechybí asistent Google Gemini, Circle to Search nebo vlastní funkce Xiaomi HyperAI.
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Zajímavou novinkou je AI Interpreter. Při osobním rozhovoru dokáže využít oba displeje současně, takže každý účastník vidí překlad ve svém jazyce na opačné straně telefonu. Xiaomi uvádí podporu 29 jazyků.
Pozornost zaslouží také funkce GenAI Apps, která umožňuje vytvářet jednoduché aplikace pomocí slovního zadání. Uživatel popíše požadovanou funkci a umělá inteligence pomůže připravit miniaplikaci například pro zadní displej. K dispozici mají být rovněž předpřipravené nástroje a jednoduché hry.
Z pohledu bezpečnosti je důležitější technologie Xiaomi Privacy Display. Ta využívá speciální strukturu pixelů, která při aktivaci soukromého režimu omezuje čitelnost obrazovky při pohledu ze stran. Cílem je zabránit tomu, aby lidé v okolí snadno sledovali citlivý obsah při cestování veřejnou dopravou nebo práci na veřejnosti.
Telefon dokáže prostřednictvím funkce Privacy Notice také upozornit na osobu, která se dívá směrem k obrazovce. Uživatel následně může soukromý režim rychle aktivovat. Xiaomi nicméně upozorňuje, že technologie nezaručuje úplnou ochranu před nežádoucími pohledy a její účinnost závisí na podmínkách.
Kolik budou Xiaomi 18 Pro a Pro Max stát v Česku?
Oba modely jsou na českém trhu dostupné od 17. listopadu 2026. Xiaomi připravilo následující ceny:
Model Paměť Cena Xiaomi 18 Pro 12 GB / 256 GB 33 499 Kč Xiaomi 18 Pro 12 GB / 512 GB 37 999 Kč Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 256 GB 37 999 Kč Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 512 GB 42 499 Kč
Telefony se prodávají v barvách Black, White, Cosmic Blue a Velvet Red. Zaváděcí nabídka zahrnuje slevový kód XIAOMI18 v hodnotě 2 000 Kč a možnost získat další bonus 4 000 Kč při výkupu staršího zařízení.
Součástí prémiového servisu je za stanovených podmínek jedna bezplatná výměna přední obrazovky během prvních šesti měsíců. Xiaomi nabízí také jednorázovou výměnu zadního krytu, zadního displeje nebo sklíčka fotoaparátu během prvních dvou let.
Při rozhodování mezi oběma modely bude zásadní především velikost telefonu, kapacita baterie a výkon procesoru. Menší Xiaomi 18 Pro při hmotnosti přibližně 198 gramů nabídne většinu fotografických možností dražšího sourozence. Pro Max je naopak určen zájemcům o velký displej, maximální výkon a delší výdrž. Jeho hmotnost začíná na 229 gramech.
Za pozornost stojí i rozdíl v ceně. Při stejné paměťové konfiguraci si Xiaomi za Pro Max účtuje příplatek 4 500 Kč. Zákazník tak neplatí za druhý 200Mpx teleobjektiv, který mají oba modely, ale zejména za větší baterii, rozměrnější obrazovku, výkonnější čip a pokročilejší hlavní fotografický snímač.
Právě skutečný přínos těchto rozdílů rozhodne, zda se vyšší investice vyplatí. Zadní displej přitom zůstává nejzajímavějším konstrukčním prvkem celé řady. Na rozdíl od dalšího navyšování výkonu totiž přináší způsob používání, který u většiny běžných smartphonů stále nenajdeme.
Zdroj: TZ Xiaomi