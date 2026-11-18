Foto: ITTB
Když jsem poprvé vybalil
Buxton BBS 660 MILFORD, bylo mi jasné, že tohle není reproduktor, který si člověk přihodí do batohu vedle svačiny. Váží 4,4 kilogramu, má masivní kovové madlo a na první pohled působí podstatně robustněji než běžné přenosné Bluetooth reproduktory. Skutečné překvapení ale přišlo až po jeho zapnutí. Zejména ve chvíli, kdy jsem místo hudby spustil vlastní gameplay.
MILFORD je primárně párty reproduktor. Výrobce u něj uvádí maximální výkon 140 W, technologii Power Bass a odolnost IPX7. Přiznám se ale, že mě mnohem více než samotné technické parametry zajímalo, jak se bude chovat při skutečném používání. Jestli nabídne jen hlasité dunění, nebo dokáže posloužit i při běžném poslechu hudby, sledování videí a hraní počítačových her.
První dojem byl velmi dobrý. Konstrukce působí bytelně a kovové madlo není jen designový doplněk. Při přenášení téměř čtyřapůlkilogramového zařízení má skutečný význam. Rozměry 432 × 254 × 184 mm už ovšem znamenají, že si pro reproduktor musíte najít dostatek místa. Je určený spíše na terasu, zahradu nebo do větší místnosti než na každodenní nošení po městě.
Zvuk, který při hraní her opravdu cítíte
Největším překvapením testování byl pro mě výkon. Při vyšší hlasitosti má MILFORD opravdu mohutný zvukový projev a jeho basy dokážou rozvibrovat okolní předměty. Když jsem spustil gameplay, dostavil se zážitek, který jsem od tohoto typu reproduktoru úplně neočekával.
Výbuchy, dunění a další výrazné zvukové efekty najednou získaly úplně jiný rozměr. Zvuk není jen něco, co slyšíte. Při dostatečné hlasitosti vnímáte také vibrace. Právě proto mě hraní s tímto reproduktorem tolik bavilo.
Samozřejmě tím nechci tvrdit, že
MILFORD nahradí kvalitní herní sluchátka nebo specializovanou sestavu prostorového ozvučení. Sluchátka mají při hraní své nezastupitelné místo, například při určování směru kroků protivníků. MILFORD ale nabízí něco jiného. Mohutný, fyzicky působící zvuk, který dokáže proměnit atmosféru celé místnosti.
A tady se dostávám k zajímavému problému, na který jsme při přípravě videorecenze narazili.
Původně jsem chtěl divákům zprostředkovat také zvukovou ukázku. Nakonec jsem od toho upustil ze dvou zásadních důvodů. Prvním byla autorská práva. Použití komerčních skladeb nebo některých zvukových ukázek ve videu totiž může přinést komplikace s licencemi a systémem Content ID na YouTube.
Druhý důvod byl paradoxně ještě zajímavější. Když jsem zkusil pustit vlastní gameplay, reproduktor hrál tak mohutně, že ani můj kvalitní mikrofon nedokázal výsledný zážitek věrně zachytit. Záznam by nevypovídal o tom, co jsem ve skutečnosti slyšel.
Navíc by mezi reproduktorem a divákem stálo hned několik dalších překážek. Mikrofon by zvuk zachytil podle svých vlastností a nastavení, následně by prošel kompresí při zpracování a nahrávání na YouTube. Nakonec by jej každý divák poslouchal na úplně jiném zařízení. Někdo na mobilním telefonu, jiný na notebooku a další třeba na kvalitních sluchátkách.
Taková ukázka by tedy nebyla objektivním předvedením zvuku MILFORDu, ale spíše ukázkou celého nahrávacího a přehrávacího řetězce. A to jsem za férové vůči divákům nepovažoval.
Je však důležité rozlišovat mezi mimořádnou hlasitostí a celkovou zvukovou kvalitou. MILFORD je svým charakterem zaměřený především na energický projev a výrazné basy. Pokud hledáte reproduktor pro analytický poslech, při kterém chcete zkoumat každý detail nahrávky, není samotný vysoký výkon důvodem k jeho výběru.
Z technického hlediska je uvnitř jeden basový měnič s výkonem 50 W RMS a dva širokopásmové měniče po 25 W RMS. Celkový trvalý jmenovitý výkon tak činí 100 W RMS. Výrobce současně uvádí maximální výkon 140 W. Tyto dva údaje není vhodné zaměňovat, protože popisují rozdílné způsoby vyjádření výkonu.
Zajímavostí je také přítomnost dvou pasivních zářičů, které pomáhají s reprodukcí nízkých frekvencí. Reproduktor má celkem tři aktivní měniče a dva pasivní zářiče.
Baterie vydržela 15 hodin. Výrobce přitom slibuje 13
Vedle zvuku mě příjemně překvapila také baterie. Buxton uvádí kapacitu 55 Wh a výdrž až 13 hodin při poloviční hlasitosti.
Při našem používání se ale reproduktor dostal ještě dál.
Při přibližně 50% hlasitosti jsem zaznamenal výdrž kolem 15 hodin. To je o dvě hodiny více, než deklaruje výrobce.
Je fér dodat, že nešlo o laboratorní test s přesně definovaným zvukovým signálem. Výdrž ovlivňuje konkrétní hudba, množství basů, hlasitost i další nastavení. Naměřených 15 hodin proto nelze považovat za hodnotu, kterou automaticky získá každý. Je to ale příjemný výsledek z reálného používání.
Kapacita akumulátoru je uváděna jako 5 100 mAh při napětí 10,8 V. V marketingových materiálech se objevuje také hodnota 15 300 mAh při 3,6 V. Nejde o dvě různé baterie, ale o vyjádření přibližně stejné energie při odlišném referenčním napětí.
Praktická je rovněž rychlost nabíjení. MILFORD podporuje USB-C Power Delivery s příkonem až 36 W a výrobce slibuje plné nabití do tří hodin.
V mém případě trvalo nabíjení z přibližně 10 % do plného stavu kolem dvou a půl hodiny. Používal jsem přitom adaptér s maximálním výkonem 100 W. To samozřejmě neznamená, že si reproduktor odebíral celých 100 W. Jeho nabíjecí elektronika využije pouze podporovaný příkon. Slabší nabíječka může dobu dobíjení prodloužit.
Příjemným bonusem je možnost využít USB-C také jako výstup powerbanky. Nabíjení telefonu podporuje až 15 W, což se hodí například na zahradě, kde si přes Bluetooth pouštíte hudbu a zároveň vám v mobilu dochází energie. Je ale potřeba počítat s tím, že dobíjení telefonu ubírá energii z baterie reproduktoru.
MILFORD nabízí také Bluetooth 5.3 s výrobcem udávaným dosahem až 15 metrů. Kromě bezdrátového přenosu lze využít klasický 3,5mm AUX vstup nebo USB-A port pro přehrávání hudby z flash disku. Podporované jsou formáty MP3, WAV, WMA a FLAC.
Právě podpora FLAC je příjemná, protože tento formát umožňuje ukládat zvuk bez ztrátové komprese. To ovšem samo o sobě nezaručuje lepší slyšitelný výsledek. Záleží také na kvalitě původní nahrávky a schopnostech samotného reproduktoru.
Ve výbavě nechybějí světelné efekty ani funkce True Wireless Stereo. Ta umožňuje bezdrátově spojit dva kompatibilní reproduktory BBS 660 MILFORD a vytvořit stereo sestavu. V našem testu jsme měli jeden kus, takže tuto možnost nemohu hodnotit z vlastní zkušenosti. Vzhledem k hlasitosti samostatného reproduktoru jsem ale druhý při běžném domácím používání rozhodně nepostrádal.
Kde MILFORD boduje a kde je potřeba počítat s kompromisy
Buxton BBS 660 MILFORD se mi během testování ukázal jako velmi schopný reproduktor pro každého, kdo má rád výrazné basy a pořádný zvukový výkon. Osobně mě nejvíce bavilo jeho využití při hraní her, kde dokázal navodit působivou atmosféru.
Pochvalu si zaslouží i výdrž baterie, rychlé nabíjení, robustní konstrukce a široká nabídka způsobů připojení. Výhodou je také krytí IPX7, které podle příslušné klasifikace znamená odolnost při dočasném ponoření do vody za stanovených podmínek. Neznamená to však, že je vhodné vystavovat reproduktor libovolnému zacházení nebo například slané vodě. Krytí IPX7 navíc samo o sobě nic neříká o odolnosti proti prachu.
Má ale i své kompromisy. Hmotnost 4,4 kilogramu a poměrně velké rozměry mohou být pro někoho překážkou. Výrazně basově orientovaný charakter zase nemusí vyhovovat posluchačům, kteří dávají přednost jemnějšímu a neutrálnějšímu podání hudby.
A přestože při hraní dokáže nabídnout velmi efektní zážitek, pro kompetitivní hry bych osobně nepřestával používat kvalitní sluchátka. Bluetooth přenos navíc pracuje s kodekem SBC, takže pro situace citlivé na zpoždění zvuku dává smysl vyzkoušet kabelové připojení přes AUX.
Ještě jedna drobnost stojí za pozornost. Výrobce v některých částech svého produktového popisu zmiňuje maximální výkon 200 W, zatímco v přehledu hlavních parametrů uvádí 140 W a v technických specifikacích 100 W RMS. V recenzi proto vycházím z hodnoty 140 W uvedené mezi hlavními parametry a z konkrétně rozepsaného výkonu 100 W RMS. Rozpor v údajích výrobce by si zasloužil vysvětlení.
Doporučená cena reproduktoru činí 3 999 Kč, ačkoliv u některých prodejců jej lze najít levněji. Za tuto částku mi dává MILFORD smysl především jako univerzální zařízení na hudbu, oslavy, zahradní posezení a občasné hraní her.
Za mě jde o povedený reproduktor, který ve skutečném používání překvapil více než na papíře. Není to audiofilský přístroj ani náhrada za každý typ domácího ozvučení. Pokud ale hledáte výrazný, hlasitý a dobře vybavený přenosný reproduktor s dlouhou výdrží, Buxton BBS 660 MILFORD rozhodně stojí za pozornost.
A právě to, že se osvědčil i mimo svou hlavní kategorii párty reproduktorů, považuji za jednu z jeho největších předností.
Děkujeme společnosti Buxton za spolupráci.
Zdroj: Uživatelské hodnocení,
Buxton – oficiální technické specifikace BBS 660 MILFORD