Sobotní odpoledne na Andrově stadionu mělo pro Slavii skončit jako běžná ligová povinnost. Vedla od čtvrté minuty, soupeře k ničemu nepustila a tabulku měla dál pevně v rukou. Pak se v 73. minutě zastavil David Moses. Nigerijský záložník musel ze hřiště a místo něj naskočil Ivan Schranz. Slavia v
oficiální zprávě z utkání uvedla jen to, že „dolů musel kvůli zranění i Moses“. Diagnózu ani délku pauzy klub zatím nezveřejnil. Nucené střídání jednoho z nejcennějších hráčů soutěže ale působilo znepokojivě. A přichází ve chvíli, kdy Slavia potřebuje každého zdravého středopolaře, protože během dvou týdnů hraje s Villarrealem a Bayernem. Výhra, kterou zakalila 73. minuta
Slavia zápas v Olomouci zvládla s typickou chladnokrevností. Tomáš Chytil skóroval už ve 4. minutě po standardní situaci. Podle Jindřicha Trpišovského nešlo o náhodu: Michal Sadílek s Tomášem Holešem tuhle variantu dva dny intenzivně nacvičovali. Pak Pražané hlídali těsný náskok a čekali na druhou ránu.
Moses k ní měl blízko sám. V 55. minutě pálil uvnitř šestnáctky z voleje, ale našel jen připraveného brankáře Koutného. O necelých dvacet minut později už odcházel ze hřiště.
Zbytek dohrála lavička. Mubarak Suleiman připravil gól Pavlu Kačorovi, který v 77. minutě zvýšil na konečných 2:0. Pro Kačora to byla premiérová ligová trefa v sešívaném dresu. „Druhým gólem se zápas zlomil,“ řekl po utkání Trpišovský. Výsledek tedy sedí, otazník visí nad sestavou pro příští týden.
Čtvrt miliardy korun ve středu hřiště
Podle přehledu vycházejícího z odhadů serveru Transfermarkt sdílí Moses se Štěpánem Chaloupkem první místo mezi nejhodnotnějšími hráči Chance Ligy. Oba mají odhadní hodnotu zhruba 250 milionů korun. Nejde o přestupovou cenu. Kolik Slavia v prosinci 2024 zaplatila Karviné, klub nezveřejnil. Uvedl jen smlouvu do konce roku 2029.
Pro srovnání, takhle vypadá špička slávistického kádru:
Hráč Odhadní tržní hodnota David Moses zhruba 250 mil. Kč Štěpán Chaloupek zhruba 250 mil. Kč Michal Sadílek zhruba 200 mil. Kč David Zima zhruba 175 mil. Kč Lukáš Provod zhruba 175 mil. Kč
Čísla z této sezony přitom nijak nekřičí. Profil
Chance Ligy mu připisuje devět zápasů, 384 minut, žádný gól, jednu asistenci a úspěšnost přihrávek 87,2 procenta. Dvaadvacetiletý rodák z Nigérie, měřící 171 centimetrů, ale není hráč do statistik. Jeho cena vychází z profilu: drobný, pohyblivý střední záložník, který dokáže pokrýt prostor a rozehrát pod tlakem. Přesně takový typ je v evropských zápasech nejcennější. Marodka se plní rychleji, než by Trpišovský chtěl
Mosesovo zranění nepřichází do plného kádru. Už před výkopem v Olomouci Slavia oznámila, že zdravotní potíže nepustily do hry sedm hráčů:
Štěpán Chaloupek: podle trenéra nejspíš chybí do konce kalendářního roku, Lukáš Provod: v pátek odstoupil z tréninku, vrátil se mu starší problém, Danijel Šturm: orientačně čtrnáct dní, čeká ho kontrola po hematomu, Igoh Ogbu, Toumani Diakité, Eliáš Piták a Bryan Ouanda.
Provodův výpadek přitom už zamíchal plány přímo pro Olomouc. Trpišovský přiznal, že zvažovali několik verzí včetně Suleimana, Wiktora Nowaka a Kubiaka, a sám uznal, že s Kubiakem na křídle se netrefili. Teď mu z rovnice může vypadnout i Moses.
Kdo zaplní díru vedle Sadílka
V Olomouci začínali ve středu zálohy Moses se Sadílkem. Schranz, který Mosese vystřídal, je typologicky jiný hráč a dlouhodobou náhradou nebude. Nejpřirozenější řešení nabízí lavička: Sadílka může doplnit Nowak, případně Kačor nebo Suleiman, kteří v sobotu ukázali, že umí zápas zlomit.
Podle nás ale problém nespočívá ve jménu náhradníka. Spočívá v počtu možností. S Provodem i Mosesem mimo hru se Trpišovskému zužuje rotace přesně v té části hřiště, kde v Lize mistrů rozhoduje běžecká kapacita. Proti Villarrealu a Bayernu nebude stačit poskládat jedenáctku. Trenér bude potřebovat i čerstvé nohy na posledních dvacet minut, a právě ty mu docházejí.
Zajímavý detail přidal sám Trpišovský, když po zápase chválil olomouckého Pétera Barátha. Slavia o něj v létě usilovala, trenér ale dodal, že „nebude licitovat“ a o případném příchodu musí rozhodnout shoda napříč klubem. Zimní posila do středu hřiště tak zatím zůstává jen úvahou.
Villarreal a Bayern přicházejí v nejhorší chvíli
V lize si Slavia může dovolit krátkodobé improvizace. Po 15 kolech je neporažená, má bilanci 11 výher a 4 remíz, skóre 38:8 a 37 bodů. Druhá Mladá Boleslav ztrácí devět bodů.
V Evropě je situace opačná. Podle přehledu
UEFA má Slavia po čtyřech kolech ligové fáze jediný bod: prohrála 2:3 s Lens a 0:2 na hřišti Sabahu, remizovala 2:2 na hřišti Fenerbahce a podlehla 1:2 Arsenalu. Ve středu 25. listopadu v 18:45 hostí Villarreal, což je první velká šance konečně zabodovat. Následovat bude 8. prosince ve 21:00 výjezd do Allianz Areny k Bayernu Mnichov.
Pokud by vyšetření potvrdilo delší pauzu, Slavia by do obou zápasů šla bez hráče, který má podobné soupeře zastavovat. I kdyby šlo o pauzu kratší, start proti Villarrealu je teď nejistý. Jasno dá až lékařské vyšetření. Kdy klub výsledky zveřejní, zatím neoznámil.
V sobotu odjížděla Slavia z Olomouce se třemi body, devítibodovým náskokem a se dvěma góly z lavičky. Tou nejdůležitější zprávou týdne ale nebude výsledek, nýbrž verdikt lékařů nad Mosesovou nohou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl