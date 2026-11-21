Ráno káva a rohlík s marmeládou, v poledne polévka a večer pořádný kus masa. Bílkovin může být v takovém dni na papíře dost. Vydatnou dávku z nich ale svaly dostanou jen jednou, a to u večeře. S přibývajícími roky na tom přitom záleží čím dál víc.
Svaly ubývají dřív, než si všimnete
Svalová hmota začíná ubývat už mezi 30. a 40. rokem a s věkem se úbytek zrychluje. Síla přitom mizí rychleji než objem svalů. Této postupné ztrátě svalové hmoty, síly a výkonnosti spojené se stárnutím lékaři říkají sarkopenie a považují ji za samostatnou diagnózu. Padesátka je dobrý okamžik začít svaly cíleně chránit.
Počátky jsou nenápadné a snadno je svedeme na únavu. Patří k nim třeba:
horší rovnováha, pomalejší chůze, potíže se schody, menší výdrž, celková slabost.
Pokročilý úbytek svalů zvyšuje riziko pádů a zlomenin a může člověka připravit o samostatnost v běžném životě.
Pokročilá ztráta svalů zvyšuje riziko pádů a může lidem vzít samostatnost v běžném životě. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels. Starší sval potřebuje větší porci
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí pro dospělé obecnou dávku 0,83 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně a vztahuje ji i na starší. Mezinárodní skupina PROT-AGE v doporučení z roku 2013 radí lidem nad 65 let aspoň 1,0 až 1,2 g na kilogram denně. Pro člověka se 70 kilogramy to je zhruba 70 až 84 g denně.
Starší sval totiž na stejnou porci bílkovin reaguje slaběji a vytvoří z ní méně svalových bílkovin. Tomuto jevu se říká anabolická rezistence a sval kvůli němu potřebuje větší dávku najednou. Cleveland Clinic radí 20 až 35 g na jedno jídlo, u 70 kilogramů počítá odborný přehled zhruba s 28 g.
Kanadští vědci si všimli, že mnoho seniorů, hlavně v Severní Americe, sní většinu bílkovin u oběda a večeře, zatímco snídaně zůstává skromná. Observační studie NuAge týmu McGill University Health Centre z roku 2017 sledovala tři roky 1 741 zdravých lidí ve věku 67 až 84 let. Kdo jedl bílkoviny rovnoměrně ve třech jídlech, měl větší svalovou sílu, souvislost s pohyblivostí se nenašla. Studie popisuje souvislost a nedokazuje, že sílu přineslo právě rozložení jídel.
Snídaně z lednice dá až 31 gramů
Orientačně jsme spočítali dvě snídaně se stejným základem, kterým jsou dvě vejce a krajíc pšenično-žitného chleba. Liší se jen tím, co přidáte do misky.
Snídaně Co je na talíři Bílkoviny podle našeho orientačního výpočtu s tvarohem 2 vejce po 50 g, krajíc chleba 40 g, 125 g polotučného tvarohu asi 31 g s jogurtem 2 vejce po 50 g, krajíc chleba 40 g, 150 g bílého jogurtu asi 22 g
Rozhoduje tvaroh. Polotučný obsahuje ve 100 gramech 12,9 g bílkovin, bílý jogurt s 3,5 % tuku jen 4,5 g. Výsledek se mění podle velikosti vajec a konkrétního výrobku.
Snídani můžete střídat, třeba tvaroh s ovocem a vlašskými ořechy, vejce natvrdo s plátkem libové šunky nebo chléb s uzenou makrelou. Střídání se vyplatí i proto, že ryby, mléčné výrobky a luštěniny dávají tělu kromě bílkovin pokaždé něco jiného.
Tyčinka je zbytečná zkratka
Když porci bílkovin dá obyčejná snídaně, tyčinku kupovat nemusíte. Na její etiketě ale často najdete i přídatné látky, tuk a cukr a kalorií v ní také není málo. Jako hlavní zdroj bílkovin se proto nehodí.
Redakce arecenze.cz v listopadu 2025 otestovala 13 proteinových tyčinek. Na 100 gramů měly od 23 do 50 g bílkovin a od 1,7 do 31 g cukrů. Rozdíly mezi tyčinkami byly velké a některé měly bílkovin málo a cukru hodně. Které tyčinky v testu dopadly nejhůř, uvádějí zdroje pod článkem.
Opatrnost se hodí i u výrobků s nápisem „high protein“. Položte vedle sebe takový výrobek a jeho obyčejnou, levnější variantu a porovnejte v tabulce na zadní straně obalu gramy bílkovin a cukru na 100 g. Někdy proteinová verze nemá bílkovin o nic víc, zato v ní bývá víc cukru nebo méně vhodné tuky.
K talíři patří i cvičení
Prevence i léčba sarkopenie vychází z kombinace dostatku bílkovin a silového, tedy odporového cvičení.
Proti úbytku svalů pomáhá dostatek bílkovin spolu se silovým cvičením. Ilustrační foto. Zdroj: Alena Darmel / Pexels.
U chronického onemocnění ledvin se bílkoviny často naopak omezují a vhodné množství určuje lékař, takže si je nemocní sami přidávat nemají. Kdo má jinou chronickou nemoc, trpí nevysvětlitelnou slabostí nebo hubne bez zjevné příčiny, ať příjem bílkovin i cvičení probere s lékařem nebo nutričním terapeutem.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-jak-cvicit-po-padesatce-posilovani-je-dulezitejsi-nez-beh-nebo-jizda-na-kole-281864, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zdravi-plus-kolik-jist-bilkovin-305524, https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120209, https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170830202131.htm, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23167-sarcopenia, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlepsi-proteinove-tycinky-2025-nektere-chutnaly-chemicky-jine-maji-hodne-cukru/, https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2024/07/01.pdf, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5952928, https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=132, https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=195, https://mdpi.com/2072-6643/16/5/632, https://www.toprecepty.cz/clanky/12673-po-padesatce-je-dulezite-spravne-snidat-rozhoduji-bilkoviny/