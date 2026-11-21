Oba vozy Ferrari vypadly v Q2 poprvé od Imoly 2025. Lewis Hamilton měl několik technických problémů a odhadl, že chybějící část podlahy ho stála tři až čtyři desetiny, zatímco problém se softwarem ho stál dalších šest desetin.
Ferrari však již předem vědělo, že okruh v Las Vegas bude pro model SF-26 představovat značnou výzvu. Částečně to souvisí s konstrukčním rozhodnutím, Ferrari totiž používá menší turbo než většina ostatních výrobců pohonných jednotek. To týmu z Maranella sice při rozjezdu přineslo výhodu, ale má to také dopad na celkový výkon.
Co se týče ADUO, podle měření FIA zaostával italský výrobce o 2–4 % za nejlepším spalovacím motorem na startovním roštu, tedy pohonnou jednotkou Red Bullu. V Las Vegas je to obzvláště nepříjemné, protože na dlouhé rovince dochází k omezování výkonu a jezdci se pak po určitou dobu musí spoléhat výhradně na něj.
To částečně vysvětluje, proč Ferrari tolik chybí rychlost. Max Verstappen za tím ale vidí ještě něco jiného. „Zjevně jim chybí maximální rychlost, ale to souvisí i s tím, jak navrhli svůj výfuk. Když se totiž podíváte na Haas, na rovince mají mnohem menší problémy.“
„Vždy jde o kombinaci toho, kolik přítlaku chcete mít a kolik výkonu jste za to ochotni obětovat. Čím větší tu věc před výfukem uděláte, tím více výkonu ztratíte. Takže do jisté míry je to samozřejmě i v jejich vlastních rukou.“
Verstappen naráží na výfukové křídlo Ferrari, koncept, s nímž italská stáj letos přišlo jako první. Pomáhá generovat dodatečný přítlak, ale Verstappen se domnívá, že se může stát i další překážkou na dlouhých rovinkách okruhů, jako je ten v Las Vegas. „Na okruhu, jako je tento, to skutečně může být velký handicap. Možná se tomu musíte trochu přizpůsobit, ale to je samozřejmě něco, co si musí vyřešit sami!“
Red Bull mezitím udělal významné pokroky na okruzích s nízkými energetickými nároky. Na začátku tohoto roku byla účinnost na takových tratích stále slabou stránkou, zejména ve srovnání s Mercedesem. Red Bull Ford Powertrains se ale v průběhu sezóny značně zlepšil.
„Na začátku jsme samozřejmě měli s naším vozem spoustu problémů a ani pohonná jednotka ještě nefungovala úplně optimálně. Myslím, že to automaticky znamenalo, že jsme museli nasadit pár jednodušších vylepšení, ale i tak jsme se do toho vrhli po hlavě. A na to bychom měli být hrdí.“
Zejména vzhledem k nedostatečnému výkonu italské stáje se její přístup jeví jako podivný, i když Verstappen se v tomto ohledu rozhodl Ferrari příliš nekritizovat. „No, to je pohled zvenčí. Já se soustředím jen na náš vlastní tým. Naším cílem je samozřejmě vždy udělat co nejméně chyb a mít vše co nejlépe pod kontrolou. Myslím, že jsme dnes odvedli docela dobrou práci.“