Foto: Magnific
První skládací telefon společnosti
Apple se sotva dostal na trh a už ukazuje, že větší displej automaticky neznamená lepší uživatelský zážitek. Jednou z aplikací, která s novým iPhonem Duo zápasí, je Instagram. Jeho šéf Adam Mosseri nyní veřejně přiznal, že přizpůsobit populární sociální síť neobvyklému formátu telefonu bude mimořádně náročné. Problém přitom nespočívá ve výkonu zařízení, ale v samotném způsobu ovládání.
Apple představil iPhone Duo 9. září 2026 a do prodeje jej uvedl 23. října. Telefon nabízí skládací konstrukci, která kombinuje rozměry běžného smartphonu s výrazně větší pracovní plochou po rozevření. Výrobce při uvedení zdůrazňoval především možnosti multitaskingu, sledování videí a používání aplikací přizpůsobených novému formátu. Jenže právě poslední oblast se ukazuje jako složitější, než by se mohlo zdát.
Mosseri se k situaci vyjádřil 16. listopadu na sociální síti Threads. Přestože má podle vlastních slov přibližně roční zkušenost s každodenním používáním skládacího telefonu, design iPhonu Duo jej staví před nové otázky. Na vyzkoušení zařízení se těší, současně ale připouští, že vytvořit Instagram, který bude v tomto formátu skutečně pohodlný, představuje značnou výzvu.
Instagram vznikal pro vysoké displeje. iPhone Duo mění pravidla
Základní problém souvisí s tím, jakým způsobem lidé Instagram používají. Fotografie, Stories i krátká videa Reels jsou dlouhodobě navrhovány především pro vysoký displej telefonu orientovaný na výšku. Uživatel má obsah před sebou a palcem dosáhne na většinu důležitých ovládacích prvků.
Rozevřený iPhone Duo ale nabízí podstatně širší zobrazovací plochu. Instagram tak musí řešit nejen samotnou velikost fotografií a videí, ale také rozmístění tlačítek, navigačních prvků a doprovodných informací. Prosté zvětšení původního rozhraní nestačí.
Jednou z konkrétních komplikací je dvojice skupin ovládacích tlačítek na pravé straně displeje. Na zavřeném telefonu dává umístění systémové navigace do této oblasti ergonomický smysl. Jenže právě na pravé straně Instagram tradičně zobrazuje tlačítka pro označení videa jako oblíbeného, komentování a sdílení příspěvku.
Výsledkem může být nepřehledné rozhraní, ve kterém spolu jednotlivé ovládací prvky vizuálně soupeří. Nejde tedy jen o estetickou nedokonalost. Instagram musí skloubit vlastní způsob ovládání s pravidly prostředí, které Apple pro svůj skládací telefon připravil.
Mosseri zároveň souhlasil s uživatelem, podle kterého Instagram v současnosti funguje nejlépe při rozevření telefonu a jeho otočení do svislé orientace. Takové řešení ovšem nevyužívá všechny možnosti skládací konstrukce. Instagram proto chce zlepšit ovládání také v dalších polohách.
Instagram
Foto: Magnific
Apple sliboval optimalizované aplikace. Instagram ještě hledá správné řešení
Zajímavé je, že Instagram patřil mezi aplikace, které se novému telefonu začaly přizpůsobovat už při jeho uvedení. Apple v říjnu prezentoval
iPhone Duo jako zařízení, pro které vývojáři připravují speciálně upravené prostředí. V případě Instagramu vyzdvihoval možnost zobrazit na větší obrazovce více příspěvků a Stories současně.
Instagram už také vydal upravenou verzi aplikace a potvrdil, že na jejím přizpůsobování dál pracuje. Mosseriho vyjádření tedy neznamená, že by sociální síť skládací iPhone odmítala podporovat. Spíše upozorňuje na rozdíl mezi aplikací, která se na novém zařízení dokáže spustit, a prostředím, které je skutečně navrženo pro jeho každodenní používání.
Apple přitom vývojářům poskytuje nástroje umožňující reagovat na rozevření telefonu, změnu orientace i úhel skládacího mechanismu. Nové možnosti rozhraní iOS 27 zahrnují také rozdělení pracovní plochy mezi dvě aplikace. Samotná dostupnost těchto funkcí však nezaručuje, že každá populární služba okamžitě najde ideální způsob jejich využití.
Instagram už v minulosti ukázal, že přechod na jiný formát obrazovky pro něj není samozřejmostí. Nativní aplikace pro iPad dorazila až v září 2025, přestože tablety společnosti Apple existovaly dlouhé roky. Nový iPhone Duo přináší další podobnou výzvu, tentokrát navíc s možností průběžně měnit velikost a orientaci používaného displeje.
Pro majitele iPhonu Duo je podstatné, že Instagram o nedostatcích ví a jeho vedení je veřejně komentuje. Zatím však nebyl oznámen konkrétní termín aktualizace, která by všechny zmiňované problémy vyřešila. Současné vyjádření tak především ukazuje, že ani aplikace s obrovskou uživatelskou základnou nemusí být na nový typ zařízení dokonale připravena hned při jeho uvedení.
Zdroj:
https://petapixel.com/2026/11/17/instgram-head-says-its-going-to-be-challenging-to-design-app-for-iphone-duo
https://www.threads.com/@mosseri/post/Df0csMJDN7W