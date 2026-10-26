Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Němci zavřeli jaderné elektrárny. Teď o jejich areály stojí Nvidia kvůli umělé inteligenci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Německo před třemi lety definitivně odstavilo své poslední jaderné reaktory. Nyní se o bývalé elektrárenské areály zajímá Nvidia. Společně s firmou PreussenElektra prověří, zda by zde mohla vzniknout výkonná datacentra pro umělou inteligenci.
Němci zavřeli jaderné elektrárny. Teď o jejich areály stojí Nvidia kvůli umělé inteligenci

Němci zavřeli jaderné elektrárny. Teď o jejich areály stojí Nvidia kvůli umělé inteligenci

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:53

Reklama
Další články z IT pro Tebe
YouTube chystá zásadní změnu. Videa mohou spotřebovat až o 30 % méně dat
YouTube chystá zásadní změnu. Videa mohou spotřebovat až o 30 % méně dat
Chytrý zámek místo obyčejné vložky? WELOCK U71 ukázal, že to nemusí být složité
Chytrý zámek místo obyčejné vložky? WELOCK U71 ukázal, že to nemusí být složité

Odemknout dveře otiskem prstu, PINem nebo kartou a přitom mít stále k dispozici klasický klíč. Přesně to...

Microsoft ukončil podporu části Windows 11. Zkontrolujte si jedno číslo v počítači
Microsoft ukončil podporu části Windows 11. Zkontrolujte si jedno číslo v počítači

Microsoft ukončil podporu další verze Windows 11. Počítače sice fungují dál, ale některé už nedostávají...

V neděli se mění čas. Mobil si poradí, ale tyto přístroje mohou ukazovat špatně
V neděli se mění čas. Mobil si poradí, ale tyto přístroje mohou ukazovat špatně

V neděli 25. října se ve tři hodiny ráno vrátí čas na druhou. Zatímco moderní telefony změnu většinou...

Google Chrome dostal novou ochranu před podvodníky. Má to ale jeden zásadní háček
Google Chrome dostal novou ochranu před podvodníky. Má to ale jeden zásadní háček

Google představil nové zabezpečení prohlížeče Chrome. Umělá inteligence Gemini dokáže odhalit falešné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.