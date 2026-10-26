Němci zavřeli jaderné elektrárny. Teď o jejich areály stojí Nvidia kvůli umělé inteligenci

Foto: Magnific
Nvidia chce proměnit odstavené jaderné elektrárny v datacentra pro AI
Německo se v dubnu 2023 definitivně rozloučilo s výrobou elektřiny z jaderných elektráren. Rozsáhlé průmyslové areály ale neztratily svou hodnotu. Americká
Nvidia nyní ve spolupráci s energetickou společností PreussenElektra prověřuje jejich využití pro výstavbu datových center určených umělé inteligenci. Oznámení z 21. října 2026 ukazuje, že infrastruktura vybudovaná pro jadernou energetiku by mohla najít překvapivě odlišné uplatnění.
PreussenElektra, která patří do energetické skupiny E.ON, zajišťuje vyřazování a demontáž osmi německých jaderných elektráren. Společnosti se chtějí zaměřit především na dostupné pozemky, energetické přípojky a další technické vybavení. Právě tyto prvky představují při budování nových datacenter značnou investici.
Jaderná elektrárna
Foto: Magnific
Jaderné elektrárny mají něco, co datacentra nutně potřebují
Výkonná datacentra pro umělou inteligenci spotřebovávají obrovské množství elektřiny. Vedle výpočetního hardwaru potřebují také účinné chlazení a připojení k energetické síti s dostatečnou kapacitou. Výstavbu proto nekomplikuje pouze cena samotných serverů, ale také dostupnost vhodné infrastruktury.
Bývalé elektrárny mají v tomto ohledu značnou výhodu. Disponují rozsáhlými průmyslovými pozemky a zpravidla také napojením na vysokonapěťovou síť. Využití již existující infrastruktury by mohlo zkrátit přípravu projektu a snížit některé náklady.
„Naše bývalé elektrárenské areály mají cennou průmyslovou infrastrukturu a nabízejí perspektivu nového využití,“ uvedl v oznámení Guido Knott, předseda vedení společnosti PreussenElektra. Podle něj by spolupráce s
Nvidií mohla přinést také nové hospodářské příležitosti dotčeným regionům.
Mezi potenciálně zajímavé lokality patří bývalé elektrárny Stade, Grohnde a Unterweser v Dolním Sasku. Jejich možné využití zmínila německá veřejnoprávní stanice NDR. Žádná z nich však zatím nebyla oficiálně vybrána pro výstavbu datacentra.
Nvidia nechce obnovovat jadernou energetiku
Celý projekt má jeden důležitý detail. Nvidia neplánuje znovu spouštět odstavené reaktory ani využívat jadernou energii z těchto zařízení. Zajímá ji především infrastruktura, která po elektrárnách zůstala.
Markus Hacker, Senior Regional Director společnosti Nvidia, upozornil, že takzvané továrny na umělou inteligenci potřebují spolehlivé dodávky energie, vhodné pozemky a výkonnou infrastrukturu. Bývalé průmyslové areály proto mohou představovat vhodný základ pro novou generaci datových center.
Zatím ovšem nejde o schválenou výstavbu. Obě společnosti teprve posuzují technické, ekonomické a regulační podmínky. Neoznámily konkrétní investice, termíny ani definitivní výběr lokalit. Komplikací může být také dlouhotrvající demontáž jaderných zařízení a dostupnost požadovaného elektrického příkonu.
Zdroj:
PreussenElektra, oznámení spolupráce s Nvidií ze dne 21. října 2026, zveřejněné zde:
https://www.landshut-lokalpioniere.de/news/wirtschaft/preussenelektra-und-nvidia-pruefen-potenzial-am-ex-kki-standort-fuer-ki-fabriken
NDR, 22. října 2026:
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ki-fabrik-statt-akw-nvidia-prueft-standorte-in-niedersachsen,akw-ki-100.html