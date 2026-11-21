Krabice se starými nabíječkami, Nokie s poškrábaným displejem a telefon, na jehož PIN si už nikdo nevzpomene. Takový šuplík má skoro každá domácnost. Sběratelé za některé vysloužilé mobily opravdu dávají velké peníze, ovšem jen za výjimky. Běžný telefon z šuplíku tolik nevynese a vzácný kus se dá poznat podle několika jasných znaků.
Na stáří tolik nezáleží
Hodně lidí si myslí, že čím je telefon starší, tím víc za něj sběratel zaplatí. Sběratelé ale posuzují něco jiného: jak je kus vzácný, v jakém je stavu a jakou roli sehrál v historii mobilů. Nejvíc se cení první telefon svého druhu, model s výjimečným designem nebo limitovaná edice. Zájem o starou techniku na internetových aukcích v posledních letech roste.
Telefon, který se prodával ve velkém, sběratele neláká. Nokia 3310 je toho příkladem: kus, který prošel kapsou, skoro nikoho nezajímá, a i úplně nový v krabici se prodá řádově za stovky eur.
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Do tisíců eur se dostávají hlavně telefony z úplných začátků a kusy, které se nikdy neprodávaly. Motorola DynaTAC 8000X přišla na trh v roce 1983 jako první kapesní mobil a stála tehdy téměř 4 000 dolarů. Ceny jsou orientační a hodně záleží na stavu a úplnosti, přepočty na eura a koruny vycházejí z kurzu ČNB z 20. listopadu 2026.
Model Proč ho sběratelé chtějí Orientační cena Mobira Senator přenosný telefon z roku 1982, starší než DynaTAC funkční kusy i několik tisíc eur Motorola DynaTAC 8000X první kapesní mobil podle stavu i přes 4 000 eur Nokia 7700 nikdy se neprodávala, existují jen předprodukční kusy kolem 2 000 liber, odhady až 2 500 eur Nokia 8800 Arte Carbon luxusní model z roku 2008 nerozbalený kus až kolem 1 200 eur (asi 30 000 Kč)
Mezi rané chytré telefony patří IBM Simon z roku 1994, kterého vzniklo jen asi 50 000 kusů. Ben Wood, zakladatel Mobile Phone Museum, odhaduje jeho cenu až na 3 350 dolarů.
Přečtěte si také: Na etiketě má podlahy: Zlaté mýdlo Denkmit z dm za 37,50 Kč smaže otisky z černé lednice i pračky, vyzkoušeli jsme Tisíce eur vynášejí hlavně telefony z prvních let mobilní éry a kusy, které se nikdy neprodávaly. Ilustrační foto. Zdroj: Nic Wood / Pexels. Neotevřená krabice za miliony korun
Do úplně jiné cenové kategorie patří první iPhone. Nerozbalený kus se 4 GB paměti, vyrobený v roce 2007, vydražila síň LCG Auctions v červenci 2023 za 190 372,80 dolaru, tedy přes 170 000 eur neboli asi 4,2 milionu korun. Vyvolávací cena byla 10 000 dolarů a v obchodě tento telefon původně stál 499 dolarů.
Verze se 4 GB se prodávala jen krátce a většina kupců sáhla po 8 GB. Kdo si iPhone v roce 2007 koupil, chtěl si novinku hned vyzkoušet. Nechat ho v krabici napadlo jen málokoho, a proto je dnes nedotčených kusů tak málo. Rozbalený a používaný telefon tak má jen zlomek hodnoty nerozbaleného kusu.
Platí to i u jiných telefonů: nejvíc vynese kus, na kterém je ještě neporušená fólie. A když už je telefon rozbalený, pomůže aspoň to, že je kompletní, se vším, co k němu kdysi v obchodě patřilo. Proto nic z toho nevyhazujte.
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Pokud máte v šuplíku některý z hledaných modelů, postupujte takhle:
Telefon nabijte a vyzkoušejte, jestli se zapne a funguje. Pak projděte skříně i půdu, jestli tam nezůstala původní krabice, nabíječka nebo návod. Na eBay si ve vyhledávání zapněte filtr prodaných položek. Uvidíte tak, kolik za stejný model někdo opravdu zaplatil. Odhlaste všechny účty a obnovte tovární nastavení, aby nikdo nemohl zneužít vaše data nebo hesla. Mobil bez ceny pořád poslouží
Podle odhadu neziskového projektu Remobil leží v českých domácnostech kolem 12 milionů nepoužívaných mobilů a průměrná domácnost jich má tři až pět. Proč je lidé schovávají, vysvětlil pro CNN Prima News manažer projektu Jiří Šmejkal: „Bývá to z nostalgie, že to byl například první mobilní telefon […]“ Pokud ten váš mezi hledané modely nepatří, má pořád smysl ho z šuplíku vytáhnout.
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Telefon můžete odevzdat k recyklaci u prodejců elektroniky nebo operátorů, vhodit do červeného kontejneru nebo poslat přes Remobil. Funkční mobil lze i darovat. Před předáním z něj ale smažte data stejně pečlivě jako před prodejem.
Zdroje: https://www.vienna.at/these-old-mobile-phones-can-be-worth-thousands-of-euros-today/10306298, https://www.lovemoney.com/gallerylist/583633/25-old-cell-phone-models-that-sell-for-100s-today-do-you-still-own-one, https://LoveAntiques.com/blog/2021/06/top-15-most-valuable-vintage-mobile-phones, https://www.npr.org/2023/02/21/1158527771/first-gen-iphone-auction-63k, https://www.macrumors.com/2023/07/17/rare-original-iphone-record-auction-price/, https://fortune.com/2023/07/17/iphone-unopened-original-2007-model-holy-grail-steve-jobs-auction-price/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/464084-7-starych-telefonu, https://cnn.iprima.cz/stare-mobily-v-supliku-cesi-jich-doma-skladuji-za-miliardu-experti-upozornuji-na-zasadni-chybu-509869, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesi-maji-doma-12-milionu-starych-mobilu-40422868, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.denik.cz/pocitace-a-mobily/stare-mobily-cena-sberatele/