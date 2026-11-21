„Mám OCD, ADHD, jsem zotavující se alkoholik a několikrát jsem se pokusil vzít si život.“ Takhle Jack Campbell shrnul v rozhovoru pro The Athletic, co roky skrýval za pověstí nejmilejšího muže v kabině. Americký brankář odchytal v NHL 176 zápasů za Dallas, Los Angeles, Toronto a Edmonton. V roce 2022 si zahrál Utkání hvězd a později podepsal smlouvu na víc než půl miliardy korun. Své potíže přitom roky neléčil, zapíjel je a schovával za úsměv. Jeho zpověď vyšla v listopadu 2026, čtyři měsíce poté, co ukončil kariéru. Nejde v ní o selhání milionáře. Ukazuje, jak tlak, neřešená nemoc a identita postavená jen na výkonu dokážou rozložit i člověka na sportovním vrcholu.
Úsměv, který nikdo nezpochybňoval
Campbell, rodák z Port Huronu v Michiganu, byl jedním z největších talentů své generace. Dallas si ho v roce 2010 vybral v draftu jako jedenáctého v pořadí a s americkou reprezentací sbíral juniorské tituly. Kariéra se rozjížděla pomalu, ale v Torontu se nakonec prosadil. Za tři sezony tam chytil 91,6 % střel, v roce 2022 jel na Utkání hvězd a fanoušci ho milovali.
Přezdívku „Happy Jack“ si vysloužil vstřícností a snahou vyhovět každému, kdo stál kolem. Podle přepisů rozhovoru se ale pod povrchem odehrávalo něco úplně jiného: perfekcionismus, úzkosti, obsedantní přehrávání každé chyby, nespavost a alkohol. Vlastní hodnotu si měřil procentem úspěšnosti zákroků. Když číslo klesalo, klesal s ním i on.
Okolí si toho nevšímalo. Usměvavý brankář nevypadá jako člověk v krizi.
Smlouva, která tlak znásobila
V červenci 2022 podepsal Campbell s Edmontonem pětiletou smlouvu za zhruba 575 milionů korun. Měl být chybějícím kusem skládačky pro tým Connora McDavida. Podle The Athletic tehdy cítil, že musí být „někým, kdo nikdy neexistoval“.
Čísla ukazují, jak rychle se to sesypalo:
Období Klub Úspěšnost zákroků 2019 až 2022 (součet) Toronto 91,6 % 2022/23 Edmonton 88,8 % 2023/24 (5 zápasů) Edmonton 87,3 %
Poslední zápas v NHL odchytal 4. listopadu 2023 proti Nashvillu. O tři dny později ho Edmonton poslal na listinu volných hráčů a 8. listopadu skončil na farmě v Bakersfieldu. V létě 2024 mu klub vyplatil zbytek smlouvy a propustil ho. Detroit ho 1. července podepsal na rok za zhruba 17 milionů korun, tedy prakticky za ligové minimum.
Podle nás tady nejde o otázku, co bylo dřív. Horší výkony zhoršovaly psychiku, horší psychika zhoršovala výkony. Brankář, jehož každá chyba končí gólem a jehož plat znají všichni fanoušci, nemá z takové spirály kam utéct.
Léto v Řecku a říjnová noc v Detroitu
Nejtěžší část přišla po propuštění z Edmontonu. Podle přepisu rozhovoru pro The Athletic odjel v létě 2024 s manželkou Ashley do Řecka. Hodně pil a pokusil se tam vzít si život. Přežil.
Další krize přišla na podzim, když si v kempu Detroitu nevybojoval místo v kádru. Podle přepisů rozhovoru se informace o jeho stavu dostala k agentovi Kurtu Overhardtovi. Oficiálně potvrzené je to, co následovalo: liga a hráčská asociace 4. října 2024 oznámily, že Campbell bude na neurčito mimo tým a vstupuje do společného programu pomoci hráčům NHL a NHLPA.
Tento program přitom neslouží jen k odvykání. Podle agentury AP pokrývá alkohol, drogy, duševní zdraví, spánek i hazard, nabízí důvěrné poradenství a kontakt nonstop. Campbell v něm podle sekundárních přepisů strávil 44 dní léčby v Los Angeles. Teprve tam se jeho potíže dočkaly jména: úzkost a obsedantně-kompulzivní porucha.
V polovině listopadu 2024 dostal zelenou k návratu. Detroit ho poslal na farmu do Grand Rapids, kde v sezoně 2024/25 dochytal svou poslední profesionální sezonu. Konec kariéry oznámil 19. července 2026, jak potvrdil i
NHL.com. Sám odchod nepopsal jako porážku, ale jako přechod k nové práci. Proč právě brankáři
Campbellův příběh vyšel v rámci série The Athletic o duševním zdraví brankářů. Autoři Dan Robson a Nathan Fenn mluvili s více než padesáti lidmi, z toho s víc než dvaceti současnými a bývalými profesionálními gólmany. Nejsilnější zjištění: od roku 2016 tvořili brankáři téměř třetinu veřejně známých hráčů, kteří vstoupili do programu pomoci nebo si vzali volno kvůli duševnímu zdraví. V lize přitom tvoří zhruba desetinu hráčů.
Důvody se dají odvodit z povahy pozice. Brankář je osamocený, každá jeho chyba je vidět a každý gól se dá zastavit na záznamu. K tomu přibývají sociální sítě a sázení. The Athletic prošel přes 31 000 komentářů na Instagramu u dvaceti nejvytíženějších brankářů NHL a narazil i na výhrůžky. Brankář Winnipegu Stuart Skinner v reakci na sérii popsal tlak sázkařů, názorů a pocitu, že se na něj „všichni dívají“.
Campbell není první, kdo o tom promluvil. Carey Price z Montrealu vstoupil do programu v roce 2021 a později otevřeně mluvil o alkoholu a „letech zanedbávání duševního zdraví“. Linus Ullmark z Ottawy v rozhovoru pro TSN popsal úzkost a paniku, která ho přepadla během zápasu s Torontem 27. prosince 2025. Campbellova zpověď je ale dosud nejotevřenější. Nemluví jen o vyhoření, ale o diagnózách, závislosti a pokusech o sebevraždu.
Téma se týká i českého hokeje. Brankář Patrik Bartošák v rozhovoru pro iSport popsal deprese, pití i před zápasy a následnou léčbu. Ladislav Šmíd mluvil o tom, jak spadl na dno a jak mu se závislostí pomohli lidé z Edmontonu a NHLPA. Český hokej na svém webu u sportovní psychologie výslovně uvádí, že hokej klade na psychiku extrémní nároky a brankář je pod obrovským tlakem. Centralizovaný důvěrný program podobný tomu zámořskému jsme ale u nás nedohledali. Čeští hráči se spoléhají na psychology a obecné krizové služby.
Na co si dát pozor a kam se obrátit
Campbellův případ ukazuje, že varovné signály často nejsou vidět na první pohled. Redakce SportyŽivě.cz oslovila uznávaného odborníka Michala Šafáře, zda by mohl tuto problematiku více osvětlit, ale do publikace tohoto článku se nestihl vyjádřit.
Národní ústav duševního zdraví mezi ně řadí řeči o sebevraždě, pocit beznaděje, stahování se od lidí, prudké změny nálad, nadměrné pití nebo užívání drog, změny spánku a jídla, riskantní chování, nečekané loučení a výraznou úzkost. Důležité je i tohle: otázka na sebevražedné myšlenky riziko nezvyšuje. Možnost o nich mluvit ho může naopak snížit. Člověka v akutní krizi nenechávejte samotného.
Kde hledat pomoc:
Linka první psychické pomoci 116 123, zdarma a nonstop Tísňová linka 112 při bezprostředním ohrožení života Linka bezpečí 116 111 pro děti a mladé lidi Národní linka pro odvykání 800 350 000 a e-mail poradna@chciodvykat.cz při potížích s alkoholem
Další kontakty a doporučení najdete na webu
Sebevraždy.cz (NÚDZ) a na stránkách Národní linky pro odvykání.
Campbell dnes žije na Floridě s manželkou Ashley, je střízlivý a jako kouč spolupracuje se společností Novus Global. Specializuje se na proměnu identity a odolnost po pádu, tedy přesně na to, čím si sám musel projít. Muž, který si dřív měřil hodnotu procentem chycených střel, teď učí ostatní, že člověk je víc než jeho statistika.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek