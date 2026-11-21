Mike Felger nešetřil slovy. Bostonský rozhlasový a televizní moderátor označil Pastrňáka za „stroj na ztráty“ a jeho hru za „sobeckou a línou“. Jak připomnělo Aktuálně.cz, k ostrým výrokům se přidala i analytika: Dom Luszczyszyn z The Athletic upozornil na data firmy Sportlogiq, podle kterých český útočník ztrácí puk v útočném pásmu výrazně častěji než ostatní superhvězdy ligy. Kritiku podporují i oficiální statistiky. K 21. listopadu 2026 má Pastrňák v sezoně 2026/27 na kontě 52 ztrát puku ve 22 zápasech a v celé NHL nemá nikdo víc. Stejný hráč ale zároveň táhne útok Bostonu tak, jak ho nikdo jiný v kabině táhnout neumí. Právě v tomto napětí leží celý příběh.
Čísla, která se nedají přehlédnout
Giveaway je oficiální statistika NHL pro ztrátu puku vlastní chybou, typicky přihrávku přímo do hole soupeře. Pastrňák v ní letos vede ligu, ale v těsném sousedství nejsou žádní řadoví hráči.
Hráč Ztráty puku Zápasy David Pastrňák 52 22 Jack Hughes 48 22 Leon Draisaitl 44 neuvedeno Evan Bouchard 42 neuvedeno Filip Forsberg 41 neuvedeno Nikita Kučerov 38 22 Nathan MacKinnon 37 20 Connor McDavid 37 neuvedeno Kirill Kaprizov 31 neuvedeno
V téhle tabulce figurují elitní hráči ligy. Pastrňák v ní ale není poprvé. Podle Aktuálně.cz nasbíral za posledních pět sezon 511 ztrát puku ve 345 zápasech, o 33 víc než druhý Kučerov. Jedna nepovedená sezona by se dala odbýt jako výkyv. Pět let na vrcholu podobného žebříčku už vypovídá o stylu.
Ještě ostřeji vyznívá srovnání, na které upozornil Luszczyszyn. Podle Sportlogiq ztrácí Pastrňák puk zhruba při 30 procentech kontaktů v útočném pásmu. MacKinnon, McDavid a Matthews se drží kolem 20 procent, Kaprizov pod 25. Rozdíl deseti procentních bodů zní nenápadně, jenže v relativním vyjádření to znamená, že Pastrňák přichází o puk přibližně o polovinu častěji než nejlepší hráči ligy.
Data Sportlogiq a oficiální sloupec ztrát puku přitom nejsou totéž. Oficiální čísla evidují statistici v arénách a jejich přísnost se mezi halami liší. Sportlogiq pracuje s videem, zónami a stovkami pokročilých metrik, takže zachytí i ztráty, které se do veřejné tabulky nedostanou. Obě měření ale ukazují stejným směrem.
Ztráta, která ho stála třetinu
Jak drahá může jedna chyba být, ukázal listopad 2024. Boston hrál se Seattlem, v závěru druhé třetiny měl přesilovku a Pastrňák v ní ztratil puk. Kraken z toho vytěžil přečíslení dva na jednoho a tři střely. Do třetí třetiny už český útočník nenastoupil.
Tehdejší trenér Jim Montgomery to po zápase odbyl stručně: „rozhodnutí trenéra“. Podle
NHL.com Pastrňák chybu nezlehčoval. Mluvil o špatné ztrátě a vzal ji na sebe. Montgomery o den později ocenil, jak hráč reagoval, jak byl na střídačce hlasitý a jak zapadl do kultury odpovědnosti, kterou v týmu chtěl budovat.
Epizoda vystihuje jádro problému. Nešlo o ztrátu v souboji u mantinelu, ale o riziko v situaci, kde měl Boston výhodu a soupeř dostal nečekanou šanci. Přesně takové ztráty jsou na Pastrňákově hře nejdražší.
Druhá strana mince: bez něj Boston nestřílí
Kdyby se Pastrňák hodnotil jen podle tabulky ztrát, vypadal by jako problém. Jenže z jeho hole letos vzešlo 10 gólů a 18 asistencí, celkem 28 bodů ve 22 zápasech. Druhý nejproduktivnější hráč Bostonu Elias Lindholm má 17. Jedenáctibodový náskok uvnitř vlastního týmu po necelé čtvrtině sezony je propast.
A nejde jen o body. Podle
DataDrivenHockey má Boston s Pastrňákem na ledě 53,9 procenta očekávaných gólů při hře pět na pět. Jinými slovy: i se všemi ztrátami vytváří jeho tým víc nebezpečných šancí, než kolik jich povolí soupeřům. Ztráty tedy z jeho celkového přínosu ukrajují, ale nepřevracejí ho do minusu.
Za jeho profilem je navíc dlouhá řada vysokých čísel. Od sezony 2021/22 si připsal postupně 77, 113, 110, 106 a 100 bodů. Hráč s takovou bilancí není přežívající hvězda, která maskuje slabiny. Je to motor, na který je útok Bostonu postavený.
Podle nás je proto Felgerova kritika v osobní rovině přestřelená. „Líný“ a „sobecký“ jsou slova, která se k hráči nesoucímu takovou ofenzivní zátěž nehodí. Datové jádro kritiky ale smést nejde. Třicet procent ztrát v útočném pásmu není nedorozumění.
Daň za to, že má puk nejčastěji
Pohled na žebříček ztrát puku prozrazuje jednoduchou zákonitost: nahoře jsou hráči, kteří mají puk nejvíc a od nichž se čeká, že něco vymyslí. Hughes, Draisaitl, Kučerov, MacKinnon, McDavid. Obránce, který puk okamžitě odpálí, nemá co ztratit. Útočník, který s ním při každém střídání kličkuje v útočném pásmu a hledá nepravděpodobnou přihrávku, ano.
V tomto smyslu je část Pastrňákových ztrát zabudovaná do jeho role. Boston na něj hraje, soupeři to vědí a zdvojují ho. Kdo drží puk pod tlakem nejčastěji, bude ho nejčastěji i ztrácet.
Jenže tímhle argumentem se dá vysvětlit jen absolutní počet, ne procento. Právě tady je Sportlogiq pro Pastrňáka nepříjemný. McDavid nebo MacKinnon mají puk na holi minimálně stejně často a nesou podobnou odpovědnost za tvorbu hry. Přesto o něj v útočném pásmu přicházejí výrazně méně. Rozdíl tedy nevysvětluje jen role, ale i rozhodování: kdy riskovat a kdy puk podržet nebo zahrát jednoduše.
Dá se čekat, že prostor ke zlepšení neleží v útlumu kreativity, ale ve výběru řešení. Méně přihrávek naslepo přes střed u modré čáry, méně kliček v situacích, kdy za ním chybí zajištění. Nejdražší ztráty jsou ty, po kterých soupeř vyjíždí do přečíslení. Pokud je Pastrňák dokáže omezit, z tabulky ztrát puku možná nezmizí, ale přestane být hlavním terčem.
Doma lídr, v zámoří pod lupou
Český fanoušek má na Pastrňáka jiný pohled než bostonský rozhlas. V anketě iDNES.cz z letošního srpna ho jako kapitána Bostonu podpořilo 90 procent hlasujících. Jakub Voráček podle TN.cz označil za nepochopitelné, že Pastrňák kapitánem dřív nebyl, a fanoušci po záběrech z kabiny volali po tom, aby céčko dostal.
Za tou důvěrou stojí i reprezentace. Ve finále mistrovství světa 2024 proti Švýcarsku rozhodl Pastrňák o zlaté medaili gólem v čase 49:13, jak potvrzuje
zápis IIHF; asistovali mu Kundrátek a Hájek. Na olympiádě v Miláně a Cortině 2026 nosil na dresu „A“ jako asistent kapitána.
Jestli se problém se ztrátami projevuje i v národním týmu, veřejná data neprozradí. Mezinárodní federace nevede srovnatelnou statistiku ztrát puku a analýzy typu Sportlogiq z turnajů IIHF nejsou běžně dostupné. V reprezentaci se tak Pastrňák měří hlavně tím, co rozhoduje zápasy, a tam má jasno.
S kapitánskou rolí v NHL ovšem přichází i jiný druh pozornosti. Lídr týmu se neposuzuje jen podle bodů, ale i podle toho, kolik zbytečných šancí dá soupeři. Proto se o ztrátách mluví právě teď, kdy je Pastrňák v Bostonu víc na očích než kdykoli předtím.
Redakce SportyŽivě.cz oslovila tiskové oddělení Bruins s žádostí o reakci na tuto statistiku, ale jeho zástupci do publikace článku neodpověděli.
Boston nepotřebuje, aby Pastrňák přestal riskovat. Potřebuje, aby riskoval tam, kde se to vyplatí, a ne v přesilovce na modré čáře. Mezi 52 ztrátami a 28 body není žádný rozpor, jen otázka, kolik z těch ztrát se dá odpustit.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek