Česká kuchyně má za sebou staletí vývoje a dodnes patří k tomu, co si většina z nás spojuje s domovem. Ale znáte ji skutečně do hloubky, nebo jen tušíte, co patří do svíčkové a co do kulajdy?
České vaření vycházelo hlavně z toho, co střední Evropa po generace dávala k dispozici a co se dalo nějak uchovat na horší měsíce. Maso z domácích chovů, zelenina ze zahrad a polí, zásoby ve sklepě, sušení, nakládání. Odtud vedla cesta k hutnějším omáčkám, vývarům se zavářkou, pečeným i dušeným masům a receptům, u kterých se prostě nepočítá s tím, že budou hotové za deset minut. Důležité místo mají i houby. V českých domácnostech se s nimi zachází docela samozřejmě: jednou čerstvé z lesa, jindy nasušené ve sklenici, někdy sterilované. A najednou jsou po ruce i uprostřed zimy.
Knedlíky, omáčky a všechno kolem nich
Mezi pevné body českého jídelníčku patří svíčková na smetaně, vepřová pečeně s knedlíkem a zelím nebo řízek s bramborovým salátem. Svíčkovou bere řada lidí skoro jako národní jídlo, i když v každé domácnosti chutná trochu jinak. Je v ní hodně z toho, co české kuchyni sluší: pomalé dušení, výrazná omáčka, sladkokyselý tón kořenové zeleniny a také trpělivost. Když chybí, většinou je to na talíři znát.
Jenže u knedlíků a omáček české vaření nekončí. Samostatnou kapitolou jsou polévky. Kulajda, česnečka, dršťková, zelňačka, bramboračka. Každá má svoje zaběhnuté postupy, drobné domácí úpravy a v jednotlivých krajích i trochu jinou tvář. Stačí se zeptat dvou rodin na bramboračku a často z toho vyjdou dva recepty, které se v detailech docela slušně rozcházejí.
A pak sladké pečení. Koláče, buchty, štrúdl, vánočka. V české kuchyni drží pevné místo a u mnoha receptů existují desítky rodinných podob. Někdy jsou zapsané na zažloutlém papíře, někdy se prostě předávají z hlavy. Zkušená hospodyně pozná rozdíl mezi kynutým a litým těstem skoro bez přemýšlení, bez přesného vážení každého gramu a bez velkých řečí.
Ryby, zvěřina a krajové speciality
Kapr býval po staletí nejběžnější rybou na českém stole a v mnoha domácnostech se tam drží dodnes. Za posledních třicet let sice výrazně vzrostl zájem i o jiné druhy ryb, jeho místo ale nezmizelo. Vedle ryb stojí zvěřina, která má své věrné příznivce, a také regionální jídla. Rozdíly mezi kraji jsou větší, než by člověk čekal, když jen rychle projede běžný jídelní lístek v restauraci.
Podkrkonošské kyselo, valašské frgály nebo bramborák se zelím a uzeným se na stole neobjevují každý týden. Přesto k české gastronomické identitě patří stejně pevně jako svíčková. U podobných jídel se celkem rychle pozná, kdo českou kuchyni zná i mimo hospodskou klasiku a kdo ji má v hlavě spojenou hlavně s několika oblíbenými talíři.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz zpracovaný na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Prima Fresh, Czechspecials
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