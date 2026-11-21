Na Andrově stadionu se teprve usazovalo 10 250 diváků, když Michal Sadílek posílal do vápna rohový kop. Tomáš Holeš míč prodloužil a Chytil ho stehnem uklidil za Jana Koutného. Slavia vedla 1:0 a lídr ligy měl zápas rozjetý přesně podle plánu. Hlavní postava té chvíle se ale nerozběhla k rohovému praporku ani k hostujícímu sektoru. Chytil gól nechal bez oslavy, podle oficiální reportáže
Slavie „z úcty k Sigmě“. Omluvné gesto vůči klubu a lidem, mezi kterými vyrostl, se stalo hlavní emocí sobotního odpoledne. Slavia nakonec vyhrála 2:0. Gól nacvičený do posledního kroku
Úvodní trefa nebyla náhoda. Trenér Jindřich Trpišovský po zápase prozradil, že tým roh upravoval přímo na postavení Sigmy a dvojici Sadílek a Holeš poslední dva dny „extrémně driloval“. Chytil sám potvrdil, že stehno do dráhy míče nastavil záměrně, aby balon jen tečoval do brány.
Pro útočníka to byla sedmá ligová branka sezony. Do Olomouce přijížděl jako nejlepší střelec Slavie se šesti zásahy, teď má na kontě sedm. Na pozici kanonýra pražského týmu si tak dál upevňuje místo, a to v kádru, kde konkurence v útoku rozhodně nechybí.
Druhý gól přidal v 77. minutě Pavel Kačor. Pro něj šlo o premiérovou ligovou trefu v sešívaném dresu. Trpišovský později mluvil o tom, že standardka Slavii nasměrovala a druhým gólem se zápas zlomil.
Proč je Sigma opravdu „jeho“
Mluvit o mateřském klubu tu není novinářská nadsázka. Sigma vedla Chytila od deseti let, v jejím dresu prošel všemi mládežnickými kategoriemi a v áčku odehrál 100 ligových zápasů s bilancí 20 gólů. Do Slavie přestoupil 29. května 2023 a podepsal smlouvu do 30. června 2027.
Po zápase vysvětloval, že k Olomouci má pořád blízko. Podle nás právě tady leží jádro celého příběhu: profesionál musí dát gól, a dal ho. Člověk z Hané ho ale nemusí oslavovat. Neslavení neubírá výhře nic na váze, jen připomíná, že v moderním fotbale stále existují vazby, které se nedají vyřešit přestupovou smlouvou.
Chytil navíc nebyl v kádru hostů jediný s olomouckou minulostí. Sigma před utkáním napočítala pět takových hráčů: vedle něj Tomáše Chorého, Jakuba Markoviče, Davida Zimu a Danijela Šturma. Rozhodnout ale musel zrovna on.
Otázka návratu přitom visí ve vzduchu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport, který citoval Livesport, Chytil připustil, že si návrat do Sigmy dokáže představit. Když se ho po zápase novináři zeptali, jestli by od ledna dával góly v olomouckém dresu, odpověděl jen tím, že má smlouvu ve Slavii. Konkrétní nabídka zatím potvrzená není. Se smlouvou končící v létě 2027 ale téma jeho budoucnosti nejspíš bude sílit.
Monroyova premiéra a jiná Sigma
Domácí lavička patřila poprvé Jaimemu Monroyovi. Čtyřiačtyřicetiletý Portugalec přišel do Olomouce v létě jako asistent Pavla Hapala a 12. listopadu ho klub jmenoval hlavním trenérem s víceletou smlouvou. Podle oznámení
Sigmy má životopis, jaký se v české lize nevidí každý den: akademii La Masia, mládež AC Milán, skauting Atlética Madrid, Porto, Olympiakos a asistentské role v Leedsu u Marcela Bielsy, ve West Bromwichi a v Herthě Berlín.
Před zápasem avizoval, že do konce prosince nechce styl výrazně měnit. Na hřišti to bylo znát. Chytil označil Sigmu za „hodně zajímavou“ s dobrou rozehrávkou. Trpišovský viděl víc důrazu na zakládání, vyjíždění a rotace, ale podle něj spíš šlo o pokračování toho, co Hanáci měli rozjeté. Premiéra tedy nebyla revoluce. Spíš první náčrt.
V tabulce zůstává Sigma podle našeho dopočtu na 24 bodech se skóre 22:22. Slavia má po polovině základní části 37 bodů a vede.
Duben měl úplně jiný scénář
Chytil se Sigmě trefil i při posledním vzájemném střetnutí. Dohrávané 27. kolo minulé sezony, hrané 25. dubna v Edenu, ale mělo opačnou dramaturgii. Olomouc vedla gólem Václava Sejka, od 31. minuty hrála bez vyloučeného Louise Lurvinka a Slavia výsledek otočila až po přestávce góly Chytila a Mosese. Podrobnosti popisuje reportáž
Chance Ligy.
Duben 2026 Listopad 2026 Místo Eden, Praha Andrův stadion, Olomouc Výsledek Slavia porazila Sigmu 2:1 Sigma prohrála se Slavií 0:2 Průběh Slavia otáčela, Sigma v deseti Slavia vedla od 4. minuty Chytilův gól vyrovnání po přestávce vítězný úvodní gól
V dubnu Slavia dotahovala. Tentokrát od začátku diktovala.
Zápas po pauze, který nebyl samozřejmostí
Sobotní duel byl prvním po reprezentační přestávce, a takové zápasy Slavia v poslední době nezvládala. V říjnu po pauze doma jen remizovala s Hradcem Králové 0:0 a od 55. minuty dohrávala bez vyloučeného Chorého. Chytil po výhře v Olomouci popsal, že hráči se ze srazů vracejí v jiném rozpoložení a v národním týmu se po nich chtějí jiné věci. Dodal, že úspěšné zvládnutí takového zápasu „nebylo vždycky zvykem“.
Trpišovský mluvil o únavě po cestování a přepínání mezi herními systémy. Problém nebyl jen na jedné straně: i Sigma měla na reprezentačních povinnostech pět hráčů.
Slavii teď čeká středeční Liga mistrů proti Villarrealu ve Fortuna Areně od 18:45, v sobotu pak doma přivítá Baník Ostrava. Olomouc si mezitím ponese obraz vlastního odchovance, který jí dal gól a pak jen stál, bez gesta, bez radosti. Někdy je to nejupřímnější omluva, jakou útočník umí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl