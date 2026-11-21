Litr leteckého paliva má jednu hmotnost, ale dá se zapsat dvěma odlišnými čísly. V létě 1983 kvůli tomu zůstalo nad Kanadou bez paliva nové dopravní letadlo s cestujícími na palubě. K zemi ho dovedly plachtařské dovednosti kapitána, který byl spolumajitelem kluzáku z Československa.
Kapitán plachtař a kluzák z Letňan
Kapitán Robert Pearson byl zkušený plachtař a spolumajitel kluzáku L-13 Blaník. Vyšetřovací komise později ve zprávě výslovně uvedla, že letadlo dovedl k přistání plachtařskými technikami. Česká stopa tedy vede přes kapitánovy zkušenosti z plachtění.
Zkušenosti z plachtění pomohly kapitánu Pearsonovi dovést dopravní letadlo se zhaslými motory až k přistání. Ilustrační foto. Zdroj: Konrad Wojciechowski / Unsplash.
Dvoumístný celokovový Blaník vyvinuli ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze-Letňanech pod vedením Karla Dlouhého. Poprvé vzlétl v roce 1956 a od roku 1958 ho sériově vyráběl podnik Let Kunovice. Vzniklo víc než 3 000 kusů včetně verzí, takže patří k nejrozšířenějším kluzákům světa. Vyvážel se i na Západ a americké letectvo ho používalo pod označením TG-10.
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Let 143, přezdívaný Gimli Glider, vyrazil 23. července 1983 z Montrealu přes Ottawu do Edmontonu. Boeing 767 vezl 61 cestujících.
Litr leteckého paliva váží zhruba 0,8 kilogramu, což je asi 1,77 libry. Podle našeho přepočtu odpovídá 1,77 libry na litr přibližně 0,803 kilogramu, jde tedy o stejnou hustotu.
Podle závěrečné zprávy kanadské vyšetřovací komise z dubna 1985 se při převodu litrů na hmotnost použil koeficient 1,77 místo asi 0,8. Výsledek v librách pak všichni brali jako kilogramy. V nádržích tak byla jen asi polovina potřebného paliva. Místo 22 300 kilogramů se natankovalo 22 300 liber, tedy asi 10 100 kilogramů.
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Záměnu pomohlo přehlédnout několik okolností najednou:
Palubní palivoměr byl vadný a náhradní díl chyběl. Palivo se proto měřilo ručně měrnou tyčí a přepočítávalo na papíře. Kanada tehdy přecházela na metrickou soustavu. Nové Boeingy 767 počítaly palivo v kilogramech, zbytek flotily dopravce v librách. U starších letadel s tříčlennou posádkou hlídal palivo palubní inženýr. U dvoučlenné posádky nového typu tento úkol dopravce podle komise nikomu jasně nepřidělil.
Stejný omyl se navíc stal dvakrát, při tankování v Montrealu i při kontrolním měření v Ottawě. Kvůli chybnému výsledku se v Ottawě už nedotankovalo.
Motory zhasly ve dvanácti kilometrech
Palivo došlo nad Red Lake v Ontariu ve výšce 41 000 stop, tedy asi 12,5 kilometru. S motory zhasla i elektronika a pilotům zůstaly jen záložní přístroje.
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Letadlo šlo dál řídit díky malé náporové turbíně, která se po výpadku vysunula z trupu. S její pomocí se hýbala hlavní kormidla. Na vztlakové klapky už síla nezbyla a podvozek se úplně nevysunul. Postup pro výpadek obou motorů příručka vůbec neobsahovala.
Do Winnipegu letadlo nedoletělo. Druhý pilot Maurice Quintal navrhl bývalou vojenskou základnu Gimli v Manitobě, kde kdysi sloužil.
Přistání v den automobilových závodů
Dopravní letadlo klouže hůř než lehký kluzák. Boeing ztrácel výšku zhruba v poměru 1:12, takže na každý metr klesání uletěl asi dvanáct metrů vpřed. Blaník má klouzavost asi 1:28.
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Před dráhou bylo letadlo příliš vysoko. Pearson proto použil skluz neboli překřížené řízení: směrovku vychýlil na jednu stranu a křidélka na druhou. Letadlo pak letělo napůl bokem a ztrácelo výšku, aniž nabíralo rychlost. Plachtaři tenhle trik používají běžně, u velkého dopravního letadla jde o krajní řešení.
Posádka nevěděla, že na části bývalé dráhy pořádá klub Winnipeg Sports Car Club rodinný den se závody a kolem je plno lidí. Příďový podvozek nezaklapl a při dosednutí se složil, tření ale pomohlo letadlo zastavit. Drobný požár v přídi uhasili lidé ze závodů. Nikdo nezemřel, lehká zranění se objevila jen při evakuaci zadními skluzy.
Co ukázalo vyšetřování
Komise našla celý řetězec příčin, od poruchy palivoměru přes chyby při ručním výpočtu až po nedostatky v postupech, výcviku a příručkách dopravce. Doporučila také sjednotit jednotky v celé flotile. Kterou společnost komise kritizovala, uvádějí zdroje pod článkem.
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Pearson a Quintal dostali v roce 1985 jako první diplom Mezinárodní letecké federace FAI za mimořádné pilotní umění. Samotný Boeing pak létal až do roku 2008.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_Air_Canada_143, https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2024-12/AirCanada143_C-GAUN.pdf, https://www.aopa.org/news-and-media/all-news/2000/july/pilot/the-gimli-glider, https://www.rcinet.ca/en/2015/07/23/history-july-23-1983-the-incredible-gimli-glider, https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_L-13_Blan%C3%ADk, https://pickledwings.com/let-l-13-blanik-gliding-globally/, https://planeandpilotmag.com/blanik/, https://www.aviation.govt.nz/assets/publications/vector/vector-article-archive/2017/vector-article-2017-6-no-engine-no-problem.pdf, https://www.cbc.ca/archives/when-a-metric-mix-up-led-to-the-gimli-glider-emergency-1.4754039