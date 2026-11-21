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Jak připravíte bábovku s nutellou?
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Máte rádi čokoládu, kakao a nutellu? Přesně v takovém stylu si můžete upéct bábovku. Bábovka s nutellou dokonale utiší vaše chutě na čokoládu. Nabídnout ji můžete návštěvě, která nebude chtít odejít, dokud bábovku nesní celou.
Jak připravíte bábovku s nutellou?Zdroj: Marcus Z-pics / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 21.11.2026 21:00
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