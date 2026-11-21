Od sousedů, v práci nebo na internetu se dá slyšet, že plynové kotle brzy skončí a lidé je budou muset vyměnit za něco dražšího. Ministerstvo průmyslu a obchodu opravdu připravuje nová pravidla pro vytápění budov. Pro každého, kdo doma topí plynem, je podstatné, koho se nakonec dotknou.
Fungující kotel můžete dál používat
Plyn je hlavním zdrojem tepla zhruba v 1,5 milionu českých domácností. Podle průzkumu agentury Knowlimits Group z jara 2024 je plynový kotel hlavním topením ve 32 % domácností. Tentýž průzkum ukázal, že 91 %, tedy zhruba devět z deseti domácností, neplánuje měnit, čím topí, vaří nebo ohřívá vodu. Lidé to vysvětlovali hlavně obavami z vysokých pořizovacích nákladů a dražších energií.
Kdo má plynový kotel ve stávajícím domě, nemusí podle návrhu nic měnit. Dokud kotel funguje, smí s ním dál topit, a až doslouží, smí ho nahradit novým. Plošnou povinnost zateplit dům nebo předělat topení návrh podle ministerstva nemá. Energetické požadavky ale už podle platného zákona platí při každé stavební úpravě, pro kterou se majitel sám rozhodne: při větší změně pro celou budovu, při menší pro vyměňované prvky, jako jsou okna, zateplení nebo zdroj tepla.
Pokud jde o kotle ve stávajících domech, evropská směrnice po státech chce jen to, aby jejich výměnu postupně prosazovaly podle svých národních plánů. Samotným majitelům domů přímo nic nepřikazuje.
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Často se opakuje, že Evropská unie v roce 2040 plynové kotle zakáže. Směrnice tento rok uvádí v příloze jako cíl národních plánů renovace budov, které mají do té doby dovést k úplnému konci kotlů na fosilní paliva. Majitelům domů ale přímo nic nezakazuje.
„Nejde tedy o závazný zákaz ani o povinnost vyřadit fosilní kotle do roku 2040,“ uvedlo v září 2026 pro Ekonomický deník Ministerstvo průmyslu a obchodu. Za nepřesný výklad považuje zprávy o zákazu také náměstek ministerstva životního prostředí Martin Weiss.
Novostavby: termíny 2028 a 2030
Ministerstvo poslalo návrh v září 2026 do mezirezortního připomínkového řízení, takže platným zákonem zatím není. Česko jím převádí do svého práva evropskou směrnici o energetické náročnosti budov, zkráceně EPBD. Lhůtu do 29. května 2026 už nestihlo.
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Podle směrnice mají nové budovy mít nulové emise. Taková budova nesmí přímo na místě vypouštět uhlíkové emise z fosilních paliv, takže samostatný kotel na zemní plyn v novostavbě podmínku nesplní. Termíny se liší podle druhu stavby:
Budovy Od kdy Co požaduje směrnice a návrh veřejné novostavby 1. 1. 2028 nulové emise, plynový kotel nevyhoví všechny novostavby 1. 1. 2030 nulové emise, plynový kotel nevyhoví stávající domy bez termínu kotel lze dál používat i vyměnit za nový Čím topit v novostavbě a kolik to stojí
Kdo bude stavět, má na výběr z několika možností. Návrh připouští tepelné čerpadlo, další obnovitelné zdroje včetně biomasy, například kotel na dřevěné pelety, a také dálkové teplo. Tepelné čerpadlo je tedy jen jednou z možností.
Přečtěte si také: Máte doma starý mobil? Sběratelé platí tisíce eur za Motorolu DynaTAC, nerozbalený první iPhone šel za 4,2 milionu Kč Pro novostavby od roku 2030 připouští návrh místo plynového kotle tepelné čerpadlo, kotel na pelety nebo dálkové teplo. Ilustrační foto. Zdroj: alpha innotec / Unsplash.
Ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu ze září 2026 odhaduje, že se stavba prodraží o 0,5 až 3 % nákladů, a to jen u projektů, které nové požadavky nesplňují. Podle našeho modelového výpočtu by u domu za 8 milionů Kč šlo o 40 000 až 240 000 Kč navíc.
Co dělat, když stavíte nebo měníte kotel
Pokud chystáte stavbu, proberte zdroj tepla s projektantem co nejdřív. Ani plyn zavedený až k pozemku vás pravidel pro novostavby nezbaví. S jiným zdrojem tepla je potřeba upravit projekt včetně vnitřních rozvodů, takže je snazší počítat s ním od začátku než projekt později předělávat.
Kdo chce vyměnit starý plynový kotel za nový, může to udělat. Od 1. 1. 2025 ale státy EU nesmějí na instalaci samostatných kotlů na fosilní paliva přispívat dotacemi. Výjimku mají jen kotle vybrané k investici před rokem 2025 v určených evropských programech, tedy v Nástroji pro oživení a odolnost, v regionálních a kohezních fondech nebo v zemědělské politice.
Konečná podoba zákona zatím jistá není. Návrh dostal v připomínkovém řízení řadu výtek od dalších ministerstev i oborových svazů a ministerstvo počítalo se schválením do konce roku 2026. Před velkou investicí do topení proto sledujte, v jaké podobě zákon nakonec projde.
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Zdroje: https://ekonomickydenik.cz/stat-omezi-vytapeni-plynem-epbd/, https://ekonomickydenik.cz/konec-vytapeni-plynem-2040-nerealne/, https://energozrouti.cz/clanek/nove-domy-od-2030-plynovy-kotel-problem, https://energozrouti.cz/clanek/plynove-kotle-zakaz-dotace-cesko, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024L1275, https://www.cgoa.cz/pdfdoc/TZ/TZ_CPS_EPBD_PLYNOVE_KOTLE_NEZAKAZUJE.pdf, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-drtiva-vetsina-cechu-ted-neplanuje-prechod-na-ekologicke-zdroje-energii/2604894, https://www.mediaguru.cz/clanky/2024/10/ceske-domacnosti-se-do-dekarbonizace-nehrnou-boji-se-zdrazeni/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024L1275, https://www.drevostavitel.cz/clanek/vlada-chysta-nova-pravidla-vytapeni-domu