Jmenuje se Bitwater a na první pohled vypadá jako obyčejná šroubovací topná tyč do elektrického bojleru. Jenže uvnitř se nachází dvacet ASIC čipů BM1370 s výpočetním výkonem až 34 TH/s a příkonem do 600 W. Elektřina, kterou domácnost stejně spotřebovává na ohřev vody, tak zároveň pohání těžbu Bitcoinu. Podle sekundárních zdrojů Heatbit na sociální síti X odkázal na výpočet pomocí AI, který odhaduje denní výnos přibližně na 1,35 USD. Při kurzu ČNB z 5. listopadu 2026 (21,646 Kč/USD) to odpovídá zhruba 29 korunám denně. Háčků je ale hned několik: výdělek nikdo negarantuje, produkt je stále pouze v předprodeji s plánovanou expedicí v prvním čtvrtletí roku 2027, dodává se výhradně do USA a Kanady a původní zaváděcí cena 899 USD mezitím vzrostla na 949 USD za takzvanou sérii Genesis.
Jak topné těleso těží kryptoměnu
Princip je překvapivě jednoduchý. Téměř veškerá elektrická energie spotřebovaná ASIC čipy se nakonec přemění na teplo. Funguje to stejně jako u běžného odporového topného tělesa v bojleru. Bitwater tohoto principu využívá: čipy počítají hashe pro bitcoinovou síť a vzniklé teplo předávají vodě v nádrži. Z hlediska ohřevu vody se tedy zařízení chová jako topné těleso s výkonem 600 W.
A právě výkon je důležitý. Běžné americké topné těleso má příkon kolem 4 500 W a zapíná se v kratších cyklech, takže dokáže poměrně rychle ohřát velké množství vody. Bitwater pracuje průběžně, ale s výrazně nižším výkonem. Proto Heatbit doporučuje ponechat v bojleru původní horní topné těleso, které poslouží jako záloha při zvýšené spotřebě teplé vody. Pokud zařízení ztratí připojení k internetu, dál ohřívá vodu jako běžné topné těleso, pouze přestane těžit. Těžba se obnoví po opětovném připojení. Aplikace navíc jednou týdně spouští dezinfekční cyklus, při kterém se voda zahřeje na 60 °C, aby se omezilo riziko množení bakterie Legionella.
Odkud se bere „30 korun denně“ a proč to není slib
Částka 1,35 USD denně nepochází z oficiálního ceníku ani z laboratorního testování. Podle serveru New Atlas ji Heatbit zmínil v odpovědi na síti X jako výsledek odhadu vytvořeného pomocí AI. Ten vychází z aktuální ceny Bitcoinu a obtížnosti těžby. Samotný výrobce na produktové stránce i ve svých obchodních podmínkách výslovně upozorňuje, že všechny projekce výnosů jsou pouze orientační a nepředstavují žádnou záruku.
Co to znamená v praxi:
- Pokles ceny BTC o 25 % při stejné obtížnosti těžby by snížil denní výnos přibližně na 1,01 USD (asi 22 Kč).
- Zvýšení obtížnosti sítě o 25 % při stejné ceně BTC by výnos snížilo zhruba na 1,08 USD (asi 23 Kč).
- Po očekávaném halvingu v roce 2028, kdy odměna za vytěžený blok klesne z 3,125 na 1,5625 BTC, by se hrubý odhad při nezměněných ostatních podmínkách matematicky snížil přibližně na 0,675 USD denně, tedy necelých 15 korun.
Deklarovaných 30 korun denně je tedy pouze modelový scénář, nikoli stabilní příjem.
Návratnost: srovnávejte s bojlerem, ne s minerem
Právě tady se láme celá ekonomika Bitwateru. Pokud ho porovnáme s klasickým těžebním zařízením, které se zapojuje přímo do zásuvky, výsledek nevypadá příliš přesvědčivě. Zařízení s příkonem 600 W stojí téměř 950 USD, přesto nabízí jen zlomek výkonu plnohodnotného Antmineru S21 (200 TH/s, 3 500 W). Ve srovnání s hobby zařízením typu Bitaxe Gamma 602 s výkonem 1,2 TH/s je sice Bitwater přibližně 28krát výkonnější, stále však nejde o výkonný průmyslový ASIC miner.
Jenže správné srovnání je jiné. Běžné náhradní topné těleso v americkém obchodním řetězci Home Depot stojí přibližně 9 až 19 USD. Bitwater za 949 USD plní stejnou základní funkci – ohřívá vodu –, ale navíc těží Bitcoin. Rozdíl v ceně oproti obyčejnému topnému tělesu za zhruba 13 až 19 USD by se při odhadovaném výnosu 1,35 USD denně vrátil přibližně za 689 až 693 dní, tedy za necelé dva roky. Zakladatel společnosti Alex Busarov v podcastovém rozhovoru hovoří o cílové návratnosti investice v rozmezí dvou až tří let.
Pro české podmínky je ale důležitý ještě jeden aspekt. Pokud by někdo provozoval Bitwater jako samostatný miner, tedy by jeho spotřeba 600 W představovala dodatečný odběr elektřiny, při ceně kolem 7 Kč/kWh by denní náklady na elektřinu dosáhly přibližně 101 Kč. To je více než trojnásobek odhadovaného výnosu. Ekonomický smysl proto zařízení dává pouze v případě, že elektřinu na ohřev vody domácnost stejně spotřebovává.
Háčky, které titulek slibuje
Není jich málo:
- Negarantovaný výdělek. Částka vychází z odhadu pomocí AI a závisí na ceně BTC, obtížnosti těžby i době, po kterou zařízení skutečně pracuje.
- Předprodej bez historie. První kusy mají být expedovány v prvním čtvrtletí roku 2027. Žádný nezávislý dlouhodobý test tohoto modelu zatím není k dispozici.
- Jen USA a Kanada. Oficiální distribuce je zatím omezena na Severní Ameriku. Evropská dostupnost ani cena pro evropský trh nebyly oznámeny.
- Kompatibilita. Bitwater je určený pro americké bojlery se závitem 1″ NPSM a objemem 114 až 303 litrů. České bojlery Dražice obvykle používají závit G 6/4″. Bez adaptéru nebo individuálního ověření kompatibility proto nelze počítat s tím, že zařízení půjde jednoduše namontovat.
- Rostoucí cena. Původní zaváděcí cena 899 USD z října 2026 už neplatí. Aktuální cena série Genesis činí 949 USD, zatímco pozdější série má stát 1 299 USD.
- Bezpečnostní otazníky. Výrobce uvádí, že zařízení obsahuje mosazné a nerezové součásti, senzor úniku vody a titanovou anodu. Ve vlastních podmínkách však zároveň upozorňuje, že nesprávná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru nebo zaplavení. Konkrétní certifikační číslo UL či CSA na veřejných stránkách chybí. Heatbit pouze uvádí, že zařízení bude expedováno až po získání příslušné certifikace.
Chytrý nápad s realistickými limity
Myšlenka využít teplo vznikající při těžbě kryptoměny k ohřevu vody je elegantní a z fyzikálního hlediska dává smysl. Bitwater podle nás může být zajímavý především pro domácnosti v USA a Kanadě, které mají elektrický bojler, elektřinu na ohřev vody spotřebovávají tak jako tak a bitcoinový výnos berou jako příjemný bonus, nikoli jako hlavní zdroj příjmů. Jakmile do rovnice vstoupí vytápění plynem, tepelné čerpadlo, evropské technické standardy nebo očekávání stabilního pasivního výdělku, ekonomická výhodnost zařízení se výrazně zmenšuje.
Třicet korun denně zní lákavě. Ve skutečnosti je to ale proměnlivý odhad z AI kalkulačky, nikoli garantovaný příjem nebo pravidelná částka na bankovním účtu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík