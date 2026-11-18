Foto: Magnific
Instagram přichází s funkcí, která může uživatelům ušetřit spoustu zbytečné práce. Nově totiž umožňuje upravovat příběhy Stories i poté, co je zveřejníte. Až dosud bylo potřeba při překlepu, nevhodně zvolené hudbě nebo chybějícím textu příběh odstranit a nahrát znovu. Nyní bude možné podobné nedostatky opravit přímo v již publikovaném obsahu.
Novinku oznámil 18. listopadu šéf Instagramu Adam Mosseri. Uživatelé dostávají na úpravu příběhu přesně 15 minut od jeho zveřejnění. Během této doby lze měnit text, hudbu, samolepky i kresby vytvořené přímo v editoru aplikace.
Podstatné přitom je, že Instagram zachová dosavadní statistiky a interakce. Pokud už váš příběh někdo viděl, označil srdíčkem nebo na něj odpověděl, úpravou o tato data nepřijdete. Právě to je zásadní rozdíl oproti dosavadnímu řešení, kdy bylo nutné celý příběh smazat a zveřejnit znovu.
Instagram
Foto: Magnific
Jak upravit již zveřejněné Stories na Instagramu
Samotný postup je jednoduchý a nevyžaduje žádný externí editor. Stačí otevřít vlastní zveřejněný příběh a v pravém dolním rohu klepnout na nabídku se třemi tečkami. V ní se nově nachází možnost „Edit Story“, tedy úprava příběhu.
Po jejím zvolení se otevře editor, ve kterém můžete opravit text, změnit hudební doprovod, upravit samolepky nebo kresby. Není tedy nutné znovu připravovat celý příspěvek kvůli drobné chybě.
Patnáctiminutové omezení je ale důležité. Nejde o možnost vracet se ke zveřejněným Stories kdykoliv během jejich standardní čtyřiadvacetihodinové životnosti.
Instagram poskytuje pouze krátké časové okno bezprostředně po publikování.
Novinka přijde vhod zejména lidem, kteří Stories využívají pravidelně. Pro tvůrce obsahu, firmy i redakce může být nepříjemné zjistit několik minut po zveřejnění, že v příběhu chybí důležitá informace nebo obsahuje překlep. Smazáním totiž přicházejí nejen o reakce, ale také o dosavadní pozornost sledujících.
Zatím však není potvrzeno, že nová funkce dovoluje měnit také původní fotografii nebo video. Oznámené možnosti se týkají především dodatečných prvků, které uživatel do příběhu vkládá. The Verge+1
Instagram upravuje také samolepky a práci s fotografiemi
Možnost opravovat publikované Stories není jedinou oznámenou změnou. Instagram současně rozšiřuje nabídku kreativních nástrojů, které uživatelé při vytváření příběhů využívají.
Nově přibývají další fonty, barvy a tvary samolepek. Instagram rovněž mění způsob jejich procházení a nabízí přehlednější uspořádání do sad. Cílem je usnadnit výběr vhodného grafického prvku, aniž by uživatel musel dlouho procházet rozsáhlou nabídku.
Úpravami prochází také výběr více fotografií a možnosti práce s pozadím. Aplikace rozšiřuje nabídku rozmazání, barevných variant a přechodových pozadí. Tyto změny mají pomoci především při tvorbě příběhů, které kombinují text a několik vizuálních prvků.
O přípravách dodatečných úprav Stories se přitom vědělo už dříve. Vývojář Alessandro Paluzzi, který dlouhodobě sleduje připravované funkce sociálních sítí, na tuto možnost upozornil již v dubnu. Nyní ji Instagram oficiálně oznámil. The Verge+1
Pro uživatele jde o poměrně nenápadnou, ale praktickou změnu. Instagram sice dlouhodobě nabízí rozsáhlé možnosti úprav před zveřejněním, samotná publikace příběhu však dosud znamenala, že případnou chybu bylo nutné řešit jeho odstraněním. Nová funkce tuto nepříjemnost odstraňuje, byť pouze během prvních patnácti minut.
Zdroj:
https://www.theverge.com/tech/1036941/instagram-now-lets-you-edit-your-stories-after-you-post-them
https://www.engadget.com/2320953/you-can-finally-edit-an-instagram-story-without-deleting-it