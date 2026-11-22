Jablečné moučníky se u nás pečou docela často, hlavně ve chvíli, kdy má být na stole něco jednoduchého na plech a ideálně ještě použitelného druhý den. Tyhle jablečné řezy s tvarohovou šlehačkou jsou příjemně vláčné, lehce svěží a vrstva jablek s vanilkovým pudinkem jim bere zbytečnou hutnost. Nahoru už jen tvaroh se šlehačkou, uhladit, vychladit a hotovo.
Na receptu je sympatické hlavně to, jak se jednotlivé vrstvy chovají. Dole měkký piškot, uprostřed
jablečná náplň, která po vychlazení pěkně zpevní, a nahoře krém, co celý moučník zjemní. Když se má upéct něco pro návštěvu, ke kávě po nebo prostě jen zmizet jablka z mísy, tyhle řezy jsou dost nedělním obědě jistá volba.
Můj tip zní: Jablka krájejte spíš na menší kostičky, ne na plátky. Náplň se pak snadněji rozprostře, po vychlazení drží pohromadě a při krájení se moučník tolik neposouvá do stran. Drobný detail, ale v řezu je to znát. Recept na vláčné jablečné řezy s tvarohovou šlehačkou
Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Korpus: 4 ks vajec 150 g krupicového cukru 160 g hladké mouky 4 PL oleje 1 lžička kypřicího prášku do pečiva Jablečná vrstva: 500 g oloupaných jablek 80 g krupicového cukru 1 balení vanilkového pudinku 300 ml vody Horní vrstva: 250 g tvarohu v kostce 250 ml smetany ke šlehání cukr dle chuti mletá skořice nebo nastrouhaná čokoláda na posypání Postup přípravy jablečných řezů s tvarohem
1. Nejdřív si připravte plech a vyložte ho
pečicím papírem. Troubu zapněte na 170 °C. U piškotového těsta se vyplatí mít suroviny po ruce, protože jakmile se začne šlehat, jde to rychle.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh, pak po částech přisypávejte cukr a šlehejte dál, dokud hmota nebude hustá a lesklá.
3. Do sněhové směsi zašlehejte postupně
žloutky a potom přidejte olej. Nakonec už jen opatrně vmíchejte hladkou mouku promíchanou s kypřicím práškem. Těsto nemá spadnout, takže s ním zacházejte zlehka.
4. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte přibližně
20 minut, až povrch lehce zrůžoví. Korpus nechte krátce stát, ale jablečnou vrstvu klidně začněte dělat už během pečení.
5.
Jablka nakrájejte na malé kousky a dejte do hrnce. Přilijte polovinu odměřené vody a vařte asi 5 minut. Mají změknout, ne se úplně rozvařit na kaši.
6. Ve zbytku vody rozmíchejte
vanilkový pudink a cukr. Směs nalijte k jablkům a za míchání krátce povařte, až náplň zhoustne. Bude připomínat hodně hustý kompot, což je přesně stav, který potřebujete.
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7. Ještě horkou
jablečnou náplň rozlijte na upečený korpus a rozprostřete ji po celé ploše. Pak nechte plech úplně vychladnout. Tady se nevyplatí spěchat, teplá jablka by horní krém zbytečně povolila.
8.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. V jiné míse promíchejte tvaroh s cukrem podle chuti a potom do něj opatrně vmíchejte vyšlehanou šlehačku. Krém má být jemný a lehký, ne přešlehaný.
9.
Tvarohovou šlehačku naneste na dobře vychlazenou jablečnou vrstvu. Povrch můžete srovnat stěrkou dohladka, nebo ho nechat trochu zvlněný. U domácího moučníku to vůbec nevadí, spíš naopak.
10. Hotový moučník posypte
skořicí nebo najemno nastrouhanou čokoládou. Potom ho dejte nejméně na 2 hodiny do lednice. Podávejte dobře vychlazený a krájejte na řezy. Do druhého dne v lednici vydrží bez problémů a často chutná ještě lépe. Foto: Cooky.cz, recept na jablečné řezy Rady U kyselejších jablek můžete do náplně přidat o lžíci cukru navíc. Pokud máte sladší odrůdu, naopak trochu uberte. Při roztírání těsta na korpus na něj netlačte zbytečně silou. Čím opatrněji s ním budete pracovat, tím nadýchanější po upečení zůstane. Krém nanášejte opravdu až na studenou jablečnou vrstvu. Na vlažném základu by řídnul a horní vrstva by nedržela tak, jak má. Pro malou obměnu můžete do jablek přidat špetku skořice nebo pár kapek citronové šťávy. Řezy pak působí svěžeji a hlavně na podzim jim to sedne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková