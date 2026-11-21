Žádný motor, žádná baterie, žádný kabel. Přesto kartáček při čištění zubů vyrábí elektřinu. Klíčem jsou štětiny z materiálu PVDF (polyvinylidenfluoridu), upraveného tak, aby získal piezoelektrické vlastnosti. Když se vlákno při čištění ohne, změní se rozložení elektrického náboje na jeho povrchu. Ve styku se slinami a vodou tento náboj spouští vznik reaktivních forem kyslíku, které poškozují bakteriální membrány. Údaj „až 78 %“ pochází z laboratorního testu zaměřeného na bakterii Porphyromonas gingivalis, která souvisí s onemocněním dásní. Nejde o výsledek, kterého by bylo dosaženo při každém domácím čištění, ale o maximum naměřené za kontrolovaných podmínek. Studie vyšla 4. listopadu 2026 v časopise Science Advances a jejími autory jsou vědci z Peking University School and Hospital of Stomatology.
Jak štětiny vyrábějí elektřinu bez jediné součástky
Princip je překvapivě jednoduchý. Vlákna PVDF jsou mechanicky natažena a tepelně upravena tak, aby získala piezoelektrické vlastnosti. To znamená, že při mechanické deformaci dokážou vytvářet elektrický náboj. Stačí běžný pohyb kartáčku po zubech. Štětina se ohne a na jejím povrchu vznikne elektrický náboj, který následně reaguje s vodou a slinami v ústech. Výsledkem je tvorba reaktivních forem kyslíku, jež narušují buněčné membrány bakterií. Když tlak povolí a štětina se vrátí do původního tvaru, znovu získá elektrický náboj z okolního prostředí. Celý cyklus se opakuje při každém tahu kartáčkem.
Nejde o silný elektrický proud, který by člověk mohl cítit. Vznikají pouze mikroskopické lokální elektrické náboje, které stačí ke spuštění chemické reakce na povrchu zubů, ale uživatel je nijak nevnímá. Právě v tom spočívá hlavní novinka: antibakteriální účinek vzniká přímo pohybem štětin, bez motoru, elektroniky nebo jakéhokoli externího zdroje energie, který by bylo nutné nabíjet.
Co přesně ukázaly testy a co ne
Laboratorní výsledky jsou působivé, je však důležité správně interpretovat, co skutečně dokazují. Tým testoval vlákna PVDF dvou různých průměrů proti dvěma druhům bakterií: Streptococcus mutans, která se významně podílí na vzniku zubního kazu, a Porphyromonas gingivalis, spojované s parodontitidou. Naměřená účinnost se pohybovala v rozmezí 45 až 78 %, přičemž nejvyšší hodnota 78 % byla dosažena právě u P. gingivalis. U S. mutans přesáhla účinnost 50 %. Běžné nylonové štětiny dosahovaly ve stejném srovnání účinnosti nižší než 10 %. Při testování na hovězí zubní sklovině pak štětiny PVDF narušily více než 99 % bakteriálního biofilmu.
Vedle laboratorních pokusů však proběhla také klinická studie, což je důležitý krok směrem k ověření účinnosti v praxi. Zúčastnilo se jí 115 dospělých, kteří byli rozděleni do čtyř skupin a po dobu tří měsíců si čistili zuby dvakrát denně. Aby vědci mohli lépe posoudit samotný přínos kartáčku, používali účastníci zubní pastu bez fluoridu. Výsledky ukázaly, že experimentální kartáček snížil plakový index přibližně o 40 %, zatímco u běžného nylonového kartáčku činil pokles zhruba 15 %. Zlepšily se také ukazatele zánětu dásní a jejich krvácivosti.
Co studie naopak nesledovala? Výskyt nových zubních kazů, úbytek kosti způsobený parodontitidou ani ztrátu zubů. Tříměsíční sledování je na vyhodnocení těchto dlouhodobých dopadů příliš krátké. Také organizace Cochrane Oral Health upozorňuje, že ani u běžných elektrických kartáčků nejsou dlouhodobé dopady na celkové zdraví chrupu zcela objasněné.
PVDF versus elektrický kartáček za tisíce korun
Přirozeně se nabízí otázka: Je nový kartáček lepší než běžný sonický model? Na to zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Studie porovnávala štětiny PVDF s běžným manuálním kartáčkem s nylonovými štětinami, nikoli s prémiovými elektrickými modely. Ty přitom mají za sebou vlastní výzkum. Čínská multicentrická studie z roku 2023 například ukázala, že elektrické kartáčky po šesti měsících používání překonávají manuální při omezování zánětu dásní, krvácení i množství plaku. Cochrane u elektrických kartáčků oproti manuálním uvádí přibližně 11% snížení množství plaku po jednom až třech měsících a 21% pokles při delším používání.
O antibakteriální účinek založený na elektrických vlastnostech štětin se vědci pokoušeli už dříve. Bioelektrické kartáčky využívající aktivní mikroproud se objevily přibližně v roce 2021, potřebovaly však baterii a elektrody. V roce 2024 zase jiný výzkumný tým experimentoval s materiálem PTFE aktivovaným ultrazvukem. Kartáček z Pekingské univerzity je zajímavý tím, že celý princip dokáže využít při běžném manuálním čištění, bez externího zdroje energie. Navíc jeho účinnost ověřila také klinická studie na lidech.
Kdy si ho koupíte a kolik bude stát
K 11. listopadu 2026 není veřejně oznámen termín zahájení prodeje, cena ani regulační schválení pro jednotlivé trhy. Určité náznaky komercializace však existují a projekt už není pouze akademickým výzkumem. Americký patent na technologii štětin PVDF byl zveřejněn v září 2025 a udělen 10. března 2026. Mezi držiteli práv figuruje vedle univerzity také společnost Beijing Piezo Dent Medical Technology. Už její název naznačuje, že se na převodu této technologie do praxe podílí specializovaná firma.
Pro představu o možném cenovém zařazení: sonické kartáčky se dnes v lékárnách prodávají od přibližně tisíce korun, Oral-B iO Series 3 stojí kolem 1 750 Kč a vyšší modelové řady jsou výrazně dražší. I kdyby samotné tělo kartáčku PVDF zůstalo díky manuálnímu provedení levnější, speciálně upravená vlákna mohou cenu náhradních hlavic zvýšit oproti běžným manuálním kartáčkům. Nelze tedy automaticky předpokládat, že výsledný produkt bude levnější než elektrické modely.
Co to znamená pro vaši koupelnu zatím
Studie přinesla ještě jeden zajímavý poznatek: po třech měsících používání se v ústech dobrovolníků snížilo zastoupení některých bakterií spojovaných s onemocněními a naopak vzrostl podíl prospěšných mikroorganismů. Schopnost kartáčku selektivně působit pouze na „špatné“ bakterie je však zatím spíše předpokladem než prokázaným mechanismem. Dosavadní výsledky naznačují také příznivý bezpečnostní profil. Štětiny si po třech měsících simulovaného provozu zachovaly svou strukturu i elektrické vlastnosti a při testování nezvyšovaly drsnost povrchu skloviny. Pro definitivní závěry však budou potřeba dlouhodobější data.
Důležité je také připomenout, že nový kartáček nenahrazuje zubní pastu ani ústní vodu. Fluoridová pasta má prokázaný přínos při prevenci zubního kazu a chlorhexidinová ústní voda prokazatelně omezuje tvorbu plaku, přestože její používání může mít i nežádoucí účinky, například zabarvení zubů. Kartáček s vlákny PVDF tak může představovat zajímavé rozšíření možností ústní hygieny, nikoli náhradu jejích zavedených základů.
Manuální kartáček, který si sám vyrábí elektřinu a podle prvních výsledků účinněji omezuje bakterie než běžné nylonové štětiny, zní jako sci-fi. Výsledky výzkumu Pekingské univerzity jsou ale zajímavým krokem směrem k praktickému využití této technologie. Než se kartáček objeví v českých lékárnách, čeká ho ještě cesta přes regulační procesy, dlouhodobější klinické studie a stanovení prodejní ceny. Štětiny, které dokážou omezovat bakterie pouhým ohýbáním, tak zatím zůstávají příslibem. Tentokrát už ale podloženým prvními klinickými výsledky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík