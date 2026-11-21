Nastavení, přímý kop z hranice velkého vápna a Aleš Čermák u míče. Jeho střela orazítkovala břevno, balon se odrazil k brankové čáře a celý Ďolíček na chvíli ztichl. Rozhodl až VAR: míč čáru celým objemem nepřešel. Plzeň tak v sobotu 21. listopadu udržela vedení 2:1 a odvezla si tři body z 15. kola Chance Ligy. Kováč po zápase mluvil o úlevě a o štěstí, které stálo na straně jeho týmu. Víc než o šťastném konci ale chtěl mluvit o dvou minutách, které zápas zbytečně zkomplikovaly.
Dvě minuty, které trenéra štvaly
Bezbrankový první poločas nabídl hlavně tyč Lukáše Hrošovského z 20. minuty. Zlom přišel až po hodině hry. V 66. minutě Plzeň rychle získala míč, využila otevřenou obranu Bohemians a Christophe Kabongo poslal hosty do vedení.
Radost vydržela sotva dvě minuty. Domácí okamžitě odpověděli kombinací přes Čermáka a čerstvě nasazené střídající hráče Krobota a Květa, kterou zakončil Jan Matoušek. Bylo 1:1 a Kováč měl jasno, kde se stala chyba. „Jsem rád, že jsme vedli, ale pak jsme byli nekoncentrovaní a hned inkasovali,“ řekl v klubovém ohlasu. V pozápasovém rozhovoru pro iSport pak zopakoval, že tohle tým dopustit nesmí. Inkasovat hned po vlastní trefě je podle něj prostě špatně.
Konkrétního viníka nejmenoval. Kritiku směřoval na celý tým a na jeho schopnost udržet ostrost ve chvíli, kdy se zápas láme. Z průběhu akce je patrné, že Plzeň po vlastním gólu nezachytila okamžitý přechod Bohemians ani Matouškův náběh. Hlubší taktický rozbor trenér nenabídl.
Rozhodl vlastní gól, pak přišlo drama
Hosté se vrátili do vedení v 77. minutě. Filip Prebsl se utrhl po levé straně a jeho akci dokončil nešťastný Samuel Obinaya, který si míč srazil do vlastní sítě. Pak už následovalo jen nervózní dohrávání a závěrečné Čermákovo břevno.
Kováč se netajil tím, že Plzeň měla mít v té chvíli dávno klid. Statistiky mu dávají za pravdu:
Bohemians Plzeň Střely 15 18 Střely na branku 4 6 Góly 1 2
Zápas sledovalo 6 201 diváků. Hosté tvořili víc a trenér zmínil i neproměněné šance Adua. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý pak podle
reportu Bohemians viděl rozdíl hlavně v přechodové fázi: domácí ztráceli míče a Plzeň trestala rychlými protiútoky. Obě lavičky se tak vlastně shodly. Plzeň byla nebezpečnější, jen to nedokázala proměnit v klidný závěr.
Podle nás právě tady leží jádro Kováčovy nespokojenosti. Plzeň v Ďolíčku zvládla výsledek, ale ne úplně řízení zápasu. Proti Bohemians to stačilo. Proti Benfice nebo týmům z čela tabulky by podobný výpadek mohl stát body.
Chvála pro Hrošovského, Prebsla i Kabonga
Tam, kde přišla řeč na jednotlivce, byl trenér mnohem vlídnější. Hrošovského označil za hráče, kterého Plzeň potřebuje, a jeho výkon za velmi dobrý. Prebsl podle něj hraje „na vysoké úrovni“.
Třiadvacetiletý stoper přišel z Karviné letos v červenci na čtyřletou smlouvu a sportovní ředitel Martin Vozábal tehdy mluvil o výkonnostním skoku, který od něj klub čeká. V listopadu si Prebsl v Chorvatsku připsal premiéru v seniorské reprezentaci. Po návratu do ligy byl u rozhodující akce.
Kabongo, který za národní tým nastoupil proti Španělsku i Chorvatsku, dostal smíšenější vysvědčení. Kováč ocenil gól i práci bez míče a řekl, že útočník má „geniální věci“, jen někdy na deset minut „vypadne“. Trenér zároveň připomněl, že Kabongo pochopil nutnost víc běhat a že práce bez míče je dnes stejně důležitá jako hra s ním. Konkrétní příčinu výpadků nerozvedl, kontext ale naznačuje, že jde spíš o konzistenci než o kvalitu.
Do hodnocení vstupovala i reprezentační pauza. Kováč podle Livesportu postrádal v přípravě dvanáct hráčů. „Nikdy nevíte, jak to dopadne,“ přiznal. Výsledek podle něj tým zvládl dobře.
Konec domácí neporazitelnosti a posun v tabulce
Bohemians šli do zápasu jako doma neporažení. Ze šesti utkání v Ďolíčku měli tři výhry a tři remízy se skórem 5:1, jediný gól jim předtím dal Jablonec. Plzeň jim tuhle sérii ukončila a potvrdila, že na ně umí. Podle
reportu Chance Ligy porazila Pražany v lize posedmé za sebou. V Ďolíčku vyhrála i v dubnu 2025 (2:1) a v srpnu 2025 (1:0).
Šlo zároveň o souboj tabulkových sousedů, oba týmy měly před výkopem shodně 20 bodů. Teď je mezi nimi rozdíl tří bodů:
Plzeň: 7. místo, 15 zápasů, bilance 6 výher, 5 remíz a 4 prohry, skóre 31:23, 23 bodů Bohemians: 9. místo, bilance 5 výher, 5 remíz a 5 proher, skóre 16:17, 20 bodů
Plzeň bodovala v lize potřetí v řadě. Jestli z toho bude delší vítězná série, ukáže náročný program. Ve čtvrtek 26. listopadu hraje Evropskou ligu s Benfikou a v neděli 29. listopadu od 15:00 ji čeká
zápas v Brně se Zbrojovkou. Dá se čekat, že hodně bude záviset na rotaci a únavě.
Plzeň pod Kováčem sbírá body, kvalita na hřišti je vidět. Sobotní večer ale připomněl, že její posun nestojí jen na tom, jestli dá gól. Stejně důležité je, jestli dokáže zůstat ostrá i dvě minuty po něm.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl