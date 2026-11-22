Datová centra zajišťující provoz cloudových služeb, trénování jazykových modelů a rozvoj umělé inteligence, spotřebují ve Spojených státech ročně až 100 TWh elektřiny – jedná se zhruba o 2 procenta spotřeby elektřiny v USA. Pro srovnání, celá Česká republika spotřebovala v roce 2025 přibližně 60 TWh elektřiny. Americká datacentra tak podle nového výzkumu potřebují až o 63 procent více elektřiny, než kolik za rok spotřebuje naše republika.
Studii zveřejnil 16. listopadu časopis Nature Sustainability. Výzkumníci z Harvardovy univerzity analyzovali 403 největších datových center v USA a odhadovali jejich spotřebu v období od května 2024 do dubna 2025. Využili přitom satelitní snímky a údaje americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA).
Zjištění ukázala, že provoz těchto zařízení představoval přibližně 1,8 procenta veškeré spotřeby elektřiny ve Spojených státech. S jejich energetickou náročností bylo spojeno také 25,7 milionu tun emisí oxidu uhličitého. To je dva- až třikrát více než odhadovaný objem emisí z datacenter v roce 2018.
Znepokojivý je především způsob výroby elektřiny, kterou datacentra odebírají. Přibližně 54 procent jejich energetických potřeb pokrývala fosilní paliva. Zemní plyn se podílel 38 procenty a uhlí 15 procenty. Zhruba čtvrtina spotřeby navíc připadala na oblasti s nadprůměrně emisně náročnou výrobou elektřiny. Více než polovinu sledované spotřeby přitom připadalo na pouhé čtyři americké státy: Virginii, Oregon, Ohio a Iowu.
Harvardští vědci upozorňují, že jde už nyní o výraznou energetickou zátěž, ale pouze o časový snímek rychle rostoucího odvětví. Od skončení sledovaného období v dubnu 2025 přibyla nová zařízení a další datacentra rozšiřovala svou kapacitu. Skutečná současná spotřeba proto může být podstatně vyšší.
Výzkumníci chtějí v dalším kroku zkoumat také zdravotní dopady. Vedle emisí CO₂ totiž elektrárny spalující fosilní paliva produkují jemné prachové částice a oxidy dusíku a síry, které zvyšují riziko srdečních a plicních onemocnění.
Petr Dvořák
zdroj: Harvard