Ještě v pátek stačil na cestu deštník a lehčí bunda. O víkendu ale nastoupí zima a rána budou místy mrazivá. Sněhové přeháňky se místy objeví i v pahorkatinách a kde vlhká silnice přimrzne, může to klouzat.
Z deštníku rovnou do mrazu
Na pátek 20. listopadu předpovídal ČHMÚ na jižní Moravě až 13 °C, jinde zhruba 6 až 10 °C a na většině území déšť. Podobně mírně bylo celý předchozí týden. Neděle 22. listopadu bude úplně jiná. Odpoledne se teploty dostanou jen na 2 až 6 °C a ráno teploměry ukážou +2 až −3 °C, místy na jihu a jihozápadě Čech podle ČHMÚ až −5 °C.
O víkendu 21. a 22. listopadu bude podle předpovědí ČHMÚ z 18. až 20. listopadu průměrně zhruba o 5 až 7 °C chladněji než v předchozích dnech. Ochlazení postupuje od severozápadu a srážek ubývá.
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Většinu týdne určovalo počasí proudění od Atlantiku. Fronty se nad Českem rychle střídaly, přinášely déšť a vítr a nejvíc vody spadlo na horách.
Do zpráv o sněhové nadílce v Alpách se dostal pojem atmosférická řeka. Meteorologové tak říkají úzkému proudu vlhkého vzduchu, který táhne vodní páru z tropů a subtropů daleko na sever. Když narazí na horský hřeben, vzduch musí stoupat, ochladí se a vlhkost z něj vypadne, za mrazu jako sníh. Podle předpovědi OpenSnow z 18. listopadu mohlo v severních francouzských a západních švýcarských Alpách nad 2 100 m do soboty 21. listopadu ráno napadnout dalších 50 až 100 cm sněhu i víc.
Proud vlhkého vzduchu označovaný jako atmosférická řeka přinesl vydatné sněžení hlavně do západních Alp. Ilustrační foto. Zdroj: Andre Kidszun / Unsplash.
Atmosférická řeka přináší hlavně vlhkost. Chlad do Česka přivede až změna větru, který se za frontou stočí na severozápad. Od severu se k nám pak dostane chladný vzduch a teprve ten srazí teploty k nule.
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Pro odpověď, jestli u vás nasněží, se víc než na kraj vyplatí podívat na to, jak vysoko bydlíte. Svou roli hraje i to, jak se přes den oteplí. Hranice sněžení přitom den po dni klesá.
Den Sněží zhruba od Kde a jak pátek 20. 11. 900 až 1 000 m jen na severu a severozápadě noc na sobotu 21. 11. 600 m první sníh ve středních polohách sobota 21. 11. 500 m sněhové přeháňky neděle 22. 11. 400 m sněhové přeháňky hlavně na severu a na horách pondělí 23. 11. 300 m místy přeháňky nebo občasné sněžení, nejvíc na horách na severu a severovýchodě
Sníh se tak místy ukáže i v pahorkatinách. V nížinách pod 400 m bude v neděli přes den přechodně pršet nebo padat déšť se sněhem. Souvislá bílá pokrývka bude spíš jen nad 700 m. ČHMÚ tam na noc na sobotu předpovídal 0 až 5 cm sněhu a na sobotu nad 600 m dalších 0 až 3 cm. Sněhu tedy bude jen pár centimetrů, spíš poprašek.
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„Česko čeká studený víkend a na hřebenech hor už zůstane ležet sníh,“ řekl pro Deník Martin Štros, meteorolog Meteocentra.
Nejsilnější mrazy přijdou v úterý a ve středu
Nejchladnější noci čekají Česko v úterý 24. a ve středu 25. listopadu, ukazuje výhled ČHMÚ z 19. listopadu. V úterý klesnou noční teploty na −1 až −6 °C, při uklidnění větru hlavně v jihozápadní polovině Čech až na −9 °C. Ve středu bude v noci −3 až −7 °C, místy až −10 °C. Ani přes den se moc neoteplí, teploty se udrží mezi −1 a +4 °C. Od čtvrtka 26. listopadu budou noci mírnější, s teplotami +1 až −4 °C, a občas bude sněžit.
Kde po dešti zůstane vozovka nebo chodník vlhký a v noci přimrzne, může být hlavně ráno místy náledí. Na chůzi se vyplatí boty s hrubou podrážkou, čepice a rukavice. Řidiči by si měli nechat víc času na cestu i na oškrábání namrzlých skel.
Přečtěte si také: Zásilkovna varuje Čechy: Dárky, které nepodáte do pondělí 21. prosince, už pod stromeček nemusí dorazit Nejmrazivější noci přijdou v úterý a ve středu a řidičům se ráno vyplatí nechat si víc času na očištění auta. Ilustrační foto. Zdroj: Gaith Shalan / Unsplash. Kdy zákon žádá zimní pneumatiky
Povinnost zimních pneumatik upravuje § 40a zákona č. 361/2000 Sb. a vztahuje se každý rok na období 1. 11. až 31. 3. Řidič ji musí splnit, když je na silnici souvislý sníh, led nebo námraza, nebo když se dají podle počasí očekávat.
Za takových podmínek musí auta do 3 500 kg mít zimní pneumatiky na všech kolech a jejich hlavní dezénové drážky nebo zářezy musí být hluboké nejméně 4 mm. Kdo ještě nepřezul, měl by to vzhledem k předpovědi sněhu a náledí zvážit co nejdřív, zvlášť před cestou na hory.
Předpověď se může v dalších dnech měnit. Před cestou proto sledujte aktuální předpověď a výstrahy ČHMÚ.
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Zdroje: https://zpravy.aktualne.cz/pocasi/dest-vystrida-snih-mapa-ukazuje-kde-se-brzy-objevi-prvni-vlocky/r~aaa293da78df9a7388c7ba55d8cf8c92/, https://www.denik.cz/pocasi/meteo-pocasi-snezeni-mapa-radar/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/pocasi-vikend-mraz-snih-ochlazeni/, https://zpravy.tiscali.cz/po-bourich-a-vichru-prijde-mraz-meteorologove-urcili-kdy-bude-nejchladneji-a-kde-napadne-snih-809981, https://www.tiscali.cz/predpoved-na-zbytek-tydne-meteorologove-varuji-pred-zmenou-po-ktere-teploty-vyrazne-klesnou-809737, https://news.refresher.cz/216147-Cesko-ceka-vyrazne-ochlazeni-Teploty-klesnou-az-k-minus-osmi-stupnum-vrati-se-i-snih, https://opensnow.com/dailysnow/europe/post/44975, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/atmosferickymi-rekami-tece-vic-vody-nez-v-amazonce-ananasovy-expres-narusil-i-olympijske-hry-28405, https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi, https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi/zitra, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/853070/uder-zimy-z-atlantiku-alpy-zasype-metr-snehu-meteorologove-rekli-kdy-bude-snezit-v-cesku