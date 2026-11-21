Sobotní večer 21. listopadu, Andrův stadion, 10 250 diváků. Slavia vedla už od čtvrté minuty po gólu Tomáše Chytila a v 77. minutě pojistil výhru Kačor. Na tiskové konferenci se ale nejvíc mluvilo o hráčích soupeře. Trpišovský přiznal, že má Sigma v kádru pět fotbalistů, kteří by se svým stylem hodili do Slavie. Jméno řekl jen jedno: Péter Baráth. Když přišla řeč na Václava Sejka, nejlepšího střelce Olomouce, trenér odpověděl jednoznačně, že o něm se nemluví. Jedno jméno tak dostalo zelenou, druhé zavřené dveře.
„Je jako diamant“
Trpišovský o maďarském záložníkovi mluvil nezvykle otevřeně. Pro
oficiální web Slavie ho popsal jako „skvělého hráče“, obousměrného a silného, který má všechno, co dnešní fotbal vyžaduje. Pak přidal přirovnání, které se po zápase rozletělo médii: Baráth je podle něj „jako diamant“. Ocenil hlavně to, že vysokých hráčů, kteří zvládnou takové výkony ve středu hřiště, moc není.
Okamžitě ale přibrzdil. Trenér sám o přestupech nerozhoduje a podle Trpišovského „musí tam být shoda napříč klubem“. Ve Slavii mají při příchodech hlavní slovo sportovní úsek v čele s ředitelem Přemyslem Kovářem a vedení klubu. Trenérská pochvala tedy zatím není nabídka. Trpišovský ale zároveň připomněl, že Slavia o Barátha stála už v létě, a to z jeho slov dělá víc než zdvořilou poklonu soupeři.
Zbylé čtyři hráče, které měl na mysli, nejmenoval.
Léto, kdy Slavia odvezla jen jednoho
Slavia v Olomouci nakupovala už letos v květnu. 27. května oznámila příchod slovinského reprezentanta Danijela Šturma se smlouvou do roku 2030. Sigma tehdy mluvila o jednom z nejdražších přestupů v historii domácí soutěže. Šturm v sobotu proti svému bývalému klubu nenastoupil; z reprezentace se vrátil se svalovým problémem a podle trenéra vynechá zhruba dva týdny.
Trpišovský teď potvrdil, co se v květnu jen šeptalo: Slavia chtěla Šturma i Barátha, ale získala jen jednoho. Podle tehdejších informací inFotbalu Sigma vzkázala do Edenu, že nechce pustit obě opory najednou. Slavia si proto musela vybrat a dala přednost ofenzivnějšímu Slovinci.
Baráth tak zůstal v Olomouci. Od léta ale uběhlo půl roku a Sigma za tu dobu přišla spíš o body než o hráče.
Proč by Baráth Slavii dával smysl
Čísla z klubových
statistik Sigmy mluví jasně. V aktuální sezoně odehrál Baráth deset ligových zápasů a 830 minut, dal tři góly a připsal si dvě asistence. Livesport mu dává průměrné hodnocení 7,0. Na záložníka, jehož hlavní prací je pokrýt velký prostor a vyhrávat souboje, je to velmi slušná produktivita.
Podle nás je ale důležitější typ hráče než samotná čísla. Slavia hraje Ligu mistrů a ve středu ji čeká Villarreal. V takových zápasech nestačí hezky rozehrávat, střed hřiště musí přežít i nápor fyzicky silnějšího soupeře. Baráth je vysoký a soubojový záložník, který jezdí od vápna k vápnu. Do středu pole, který stojí na typech jako Sadílek a Moses, by přinesl jiný profil: víc výšky, víc soubojů a stejný běžecký objem. Nebyl by to čistě tvůrce hry ani čistě defenzivní štít. Právě takové hráče Trpišovský miluje.
K tomu má Baráth i mezinárodní zkušenost. Nastupoval za maďarskou reprezentaci a v minulé sezoně odehrál za Sigmu čtyři zápasy v Konferenční lize.
Sejk: „Pro mě ne, upřímně“
Václava Sejka spojovala přestupová spekulace se Slavií už v květnu. InFotbal tehdy psal, že Slavia v Olomouci zjišťovala podmínky u trojice Šturm, Baráth a Sejk. U útočníka mělo být brzy jasno, že dohoda nevznikne, mimo jiné kvůli ceně kolem sto milionů korun. Sám Sejk tehdy připomínal, že má v Sigmě smlouvu na čtyři a půl roku a chce stabilitu.
V sobotu přišla otázka znovu: jak velké téma je Sejk ve Slavii? „Pro mě ne, upřímně,“ odpověděl Trpišovský. „Sejk dneska nehrál, takže mezi nimi není. Absolutně to není téma, s nikým jsem to neřešil, ani jsme se o tom nebavili.“
Jeho výkonnost tím trenér nezpochybnil. Sejk má za sebou čtrnáct zápasů, 1 138 minut, šest gólů a tři asistence. Proti Slavii ale chyběl kvůli trestu po červené kartě, a do skupiny hráčů, které Trpišovský v zápase hodnotil, se tak dostat nemohl. Bez ohledu na tenhle detail je vzkaz jasný: Slavia teď na útočníka Sigmy nemyslí.
Kdy a za kolik?
Nejbližší možnost přináší zima. Podle
FAČR se přestupní období pro profesionály otevírá 16. ledna a zavírá 12. února. Kluby by se ale musely dohodnout, protože Sigma drží v ruce silné karty:
Parametr Údaj Smlouva se Sigmou do 30. 6. 2030 (podle Livesportu) Tržní hodnota zhruba 60 milionů Kč (Livesport) Cena příchodu do Sigmy přes 50 milionů Kč (podle maďarského Nemzeti Sportu) Veřejně známá výkupní klauzule není
Olomouc navíc v lednu ústy předsedy představenstva Ondřeje Navrátila zdůrazňovala, že nové hráče váže smlouvami nejméně na čtyři roky a staví dlouhodobý projekt. Aktuální vyjádření vedení Sigmy k Baráthovi po sobotním zápase zatím chybí.
Tabulka přitom na olomoucké straně tlačí. Slavia po patnácti kolech vede bez porážky se 37 body, Sigma se 24 body spadla na šesté místo. Prodat Barátha by znamenalo oslabit tým, který se právě propadá. Odmítnout dobrou nabídku z Edenu je ale pro klub mimo Prahu vždycky těžké rozhodnutí.
Trpišovský v Olomouci nikomu nevolal ani nepodával ruku. Stačilo jedno slovo, diamant, a pevná odpověď o Sejkovi, aby bylo jasné, na koho se ve Slavii dívají. Teď bude záležet, jestli se k trenérovu názoru přidá i Kovář.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl