Výbuch při plavbě za raněnými
Ráno 21. listopadu 1916 plula britská nemocniční loď HMHS Britannic v Egejském moři. Nebyla tehdy naplněná tisíci raněných, pro které byla připravena; mířila teprve do oblasti, kde je měla vyzvednout. Na vodě působila jako obrovský plovoucí lazaret, se světlým trupem a výraznými symboly zdravotnické služby. Přesto ji námořní válka chránit nedokázala. Otřes na pravoboku otevřel trup pod vodoryskou a během několika minut se z běžné plavby stal závod s časem.
Britannic patřil do stejné třídy jako Titanic a Olympic. Po zkáze Titaniku roku 1912 byla jeho konstrukce upravena: měl rozšířené bezpečnostní prvky, vyšší některé vodotěsné přepážky a kapacitu záchranných prostředků pro všechny na palubě. Papírově vypadal jako odpověď na předchozí tragédii. Tentokrát se ale katastrofa odehrála za podmínek, které narušily několik předpokladů bezpečnostního návrhu současně.
Bezpečnostní systém měl své hranice
Po explozi začala voda pronikat do předních prostor. Některé vodotěsné dveře nefungovaly tak, jak měly, a zaplavování postupovalo dál. Loď se nakláněla na pravobok, takže se část jinak bezpečně umístěných otvorů dostala pod hladinu. V nemocničních prostorách byla otevřená okénka kvůli větrání. V době bez klimatizace to bylo pochopitelné, ale při havárii se proměnila v další cestu, kterou voda pronikala do útrob plavidla.
Kapitan Charles Bartlett zkusil zamířit k ostrovu Kea a případně přivést loď do mělké vody. Jeho rozhodnutí mělo logiku: pokud by Britannic najel na břeh, nemusel by klesnout do hlubin. Pohyb vpřed však mohl současně zhoršovat proudění vody do poškozeného trupu. S přibývajícím náklonem se rychle zmenšoval čas na bezpečné spuštění člunů. To, že konstruktéři počítali s určitou mírou zaplavení, neznamenalo, že plavidlo zůstane stabilní za jakékoli kombinace průniků vody.
Dva čluny, které se dostaly do lodních šroubů
Zatímco většina lidí opouštěla loď organizovaně, dva záchranné čluny byly spuštěny předčasně, když se Britannic ještě pohyboval a lodní šrouby se otáčely. Oba se dostaly do jejich dosahu. Právě tento okamžik vysvětluje podstatnou část třiceti úmrtí, přestože se z plavidla zachránila naprostá většina přítomných.
Mezi přeživšími byla i Violet Jessopová, ošetřovatelka a bývalá zaměstnankyně lodní společnosti White Star Line. V roce 1912 přežila potopení Titaniku, nyní unikla další katastrofě. Její osobní zkušenost bývá připomínána jako kuriozita, ve skutečnosti však ukazuje něco důležitějšího: záchranný člun sám o sobě nemusí zajistit přežití, pokud je spuštěn ve špatný okamžik a do nebezpečného prostoru za lodí.
Proč šel ke dnu tak rychle
Britannic zmizel pod hladinou za méně než hodinu od exploze. Různé historické rekonstrukce uvádějí přibližně 45 až 55 minut, proto je přesnější mluvit o potopení za necelou hodinu. Titanic se přitom v roce 1912 potápěl zhruba dvě hodiny a čtyřicet minut. Jednoduchý závěr, že větší a upravená loď byla méně bezpečná, by ale byl chybný. Rozhodovaly konkrétní škody, průběh zaplavování, provozní podmínky, otevřené otvory a manévrování.
Příčinou prvotní exploze byla podle převládajícího závěru námořní mina. Dobová vyšetřování se ovšem v některých detailech potýkala s omezenými důkazy. Zprávy o sabotáži či další tajemné náloži nemají takovou oporu jako vysvětlení jedinou minou a následným progresivním zaplavováním. S jistotou nelze rekonstruovat každou sekundu v podpalubí, ale základní řetězec událostí je poměrně dobře doložený.
Vrak, který po desetiletí čekal na návrat
Britannic se potopil u řeckého ostrova Kea v relativně malé hloubce pro tak velkou loď, přesto bylo jeho zkoumání technicky náročné. Vrak v sedmdesátých letech lokalizoval Jacques-Yves Cousteau. Moderní podvodní průzkum postupně doplňoval informace o trupu i místech poškození; v roce 2025 byly zveřejněny také zprávy o vyzvednutí vybraných předmětů z vraku.
Jeho příběh nespočívá v jednoduchém soupeření se slavnějším Titanikem. Připomíná, že bezpečnost vzniká souhrou návrhu, údržby, rozhodnutí posádky a provozních pravidel. Britannic měl oproti Titaniku výhody, které zachránily mnoho lidí. Právě okolnosti, jež jeho obranu překonaly, ale poskytují mimořádně poučnou lekci o tom, jak složité systémy selhávají.
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Zdroje: Kód Enigma [1], PBS – Lost Liners: Britannic [2], HISTORY – Britannic, sister ship to the Titanic, sinks in Aegean Sea [3], Associated Press – Divers recover artifacts from the Titanic’s sister ship Britannic [4]. img ai generated