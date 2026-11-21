Sobota 14. listopadu 2026, domácí zápas s Coloradem. Kamery zachytily, jak slovenský útočník u střídačky dlouze diskutuje s hlavním trenérem Martinem St. Louisem. Co si řekli, nikdo neví. Řeč těla ale byla dost výmluvná na to, aby si jí všimli komentátoři. O dva dny později proti New York Rangers se podobná scéna opakovala, tentokrát vedle kapitána Nicka Suzukiho. Do toho Slafkovský nedává góly, montrealská přesilovka patří k nejhorším v lize a ve středu proti New Jersey už nenastoupil v elitní formaci. Každá z těch věcí by sama o sobě byla jen epizodou. Dohromady vytvářejí téma, které se v hokejovém Montrealu jen tak nepřehlédne.
Dva góly za 23 zápasů
Čísla jsou neúprosná. K 21. listopadu 2026 má Slafkovský v sezoně 2026/27 na kontě 23 zápasů, 2 góly a 12 asistencí. Z 54 střel skóroval jen dvakrát, jeho úspěšnost tak činí 3,7 %. Na ledě přitom tráví v průměru 18 minut a 21 sekund za zápas, takže o nedostatek příležitostí nejde.
Po středečním utkání v New Jersey čekal na gól třináctý zápas v řadě, po následující výhře v Carolině už čtrnáctý. V posledních deseti duelech zaznamenal pět asistencí, ale ani jednou se nepodepsal jako střelec.
Kontrast s loňskem je propastný:
Sezona 2025/26 Sezona 2026/27 (po 23 zápasech) Zápasy 82 23 Góly 30 2 Asistence 43 12 Body 73 14 Góly v přesilovce 15 0 Body na zápas 0,89 0,61 Góly na zápas 0,37 0,09
Prostý přepočet ukazuje, kam by současné tempo vedlo: na celou sezonu zhruba 7 gólů a 50 bodů. Bodově by to nebyla katastrofa. Střelecky ano.
Zajímavý doplněk nabízí analytický web Forecheck Fantasy. Před zápasem v New Jersey evidoval u Slafkovského 7,3 očekávaného gólu, tedy hodnotu, kterou by podle kvality šancí měl průměrný hráč nastřílet. Skutečnost byla o pět gólů nižší. Podle nás je to klíčový údaj: Slafkovský se do šancí dostává, jen je neproměňuje. Problém je tedy v zakončení, ne v tom, že by z jeho hry vymizela nebezpečnost.
Pro představu, jak si stojí v regionálním srovnání: čeští lídři jsou letos výrazně dál. David Pastrňák má po 22 zápasech 28 bodů (10+18), Martin Nečas 26 bodů (10+16), Tomáš Hertl 18 a Pavel Zacha 17. Mezi Slováky ale Slafkovský se 14 body pořád patří k nejproduktivnějším. Martin Pospíšil má 10 bodů, Dalibor Dvorský 7.
Gesta u střídačky a vedle kapitána
Debatu o Slafkovského emocích odstartoval Antoine Roussel, bývalý hráč NHL a dnes expert stanice TVA Sports. Ve svém komentáři pro
TVA Sports popsal dvě sekvence. Tu první z 14. listopadu proti Coloradu, kdy Slafkovský vedl se St. Louisem dlouhou výměnu u střídačky. A druhou z pondělka 16. listopadu proti Rangers, kdy po návratu z ledu výrazně gestikuloval vedle Suzukiho.
#Habs Juraj Slafkovsky and Nick Suzuki exchange a few words before the period ends. #GoHabsGo #NHL #Hockey https://t.co/MazWRK21J5— Chris G (@ChrisHabs360)
November 17, 2026
Roussel otevřeně přiznává, že neví, co si aktéři řekli. Vychází ze záběrů a z vlastní zkušenosti z kabiny. Přesto mluví o „malém alarmu“ a o věci, kterou by Canadiens neměli podcenit. Kritizuje také samotnou hru: Slafkovský podle něj někdy hraje příliš komplikovaně a bez stálé intenzity.
Klub se k žádnému sporu nevyjádřil a žádný hráč ani trenér veřejně nepotvrdil, že by mezi nimi něco bylo. Redakce SportyŽivě.cz oslovila tiskové oddělení s žádostí od komentář k těmto incidentům, ale do publikace článku zatím reakce nedorazila. Gesta tak zatím zůstávají tím, čím jsou: viditelnou frustrací hráče, kterému se nedaří. V Montrealu, kde se každý pohled na střídačce rozebírá v rádiu i v podcastech, ale i taková frustrace snadno přeroste v příběh.
Do diskuse přispěl i The Sick Podcast s Tonym Marinarem. Probíral se v něm Slafkovského laxní návrat do obrany proti Rangers i jedno vynechané střídání na lavičce.
Přesilovka, která přestala fungovat
Pokud je něco s jeho propadem spojené nejtěsněji, je to přesilovka. Loni z ní Slafkovský vytěžil polovinu svých gólů, 15 z 30. Letos v ní neskóroval ani jednou.
Montreal jako celek na tom není o moc lépe. Podle oficiálních statistik NHL, které ke 21. listopadu 2026 zpracoval web Puckwired, proměňuje přesilovky jen ve 13 % případů. Z 69 příležitostí vytěžil devět gólů, což v lize stačí na 31. místo. Ještě v polovině listopadu byla úspěšnost 12,5 % a ve čtyřech zápasech po sobě tým nevyužil ani jednu z dvanácti přesilovek.
Slafkovský se k tomu vyjádřil pro
NHL.com/sk. Přiznal, že „to není dobré“, ale paniku necítí. Podle něj je potřeba nepochybovat, lépe číst hru, věřit instinktům, držet puk v pohybu a trefovat branku. Důležité je prý i mentálně oddělit nepovedenou přesilovku od hry pět na pět.
Do toho přišla zranění. Ivan Demidov je mimo hru od začátku října. Klub tehdy hlásil pauzu na dva až čtyři týdny, jenže ani v druhé polovině listopadu se na led nevrátil a nový termín chybí. Další ztráty přibyly 15. listopadu: Chris Kreider vypadl na šest až osm týdnů, Josh Anderson na tři až čtyři a obránce Mike Matheson na dva až tři.
Absence berou útoku kvalitu i možnosti kombinovat. Slafkovského gólové sucho na ně ale přímo svádět nelze. To začalo dřív, než se marodka takhle zaplnila.
Z elitní lajny k Newhookovi a Evansovi
Nejhmatatelnějším signálem byla středa 18. listopadu. Montreal hrál v Newarku proti New Jersey a Slafkovský nenastoupil po boku Suzukiho a Colea Caufielda, s nimiž dlouhodobě tvořil nejsilnější formaci týmu. Jeho místo v ní zaujal Alexandre Texier, Slafkovský naskočil s Alexem Newhookem a Jakem Evansem.
Výsledek dal trenérovi za pravdu. Podle
rekapitulace Canadiens vyhrál Montreal 3:2 po gólech Newhooka, Suzukiho a Evanse. Slafkovský přidal asistenci u Suzukiho přesilovkové trefy na 2:2. Gól ale znovu nedal.
Se stejným složením počítala předpokládaná sestava i o den později v Carolině, kde Montreal opět vyhrál. Návrat k Suzukimu a Caufieldovi zatím potvrzený není.
Jako trest bychom přesun nečetli. Disciplinární motiv nikdo nepotvrdil a St. Louis k němu nic neřekl. Podle nás jde spíš o pokus vyvolat reakci a rozbít stereotyp, ve kterém se hráč zasekl. Trenéři takhle sahají po změně běžně, když forma dlouhodobě vázne. Z pohledu Slafkovského je to ovšem jasná zpráva: místo v elitní lajně není samozřejmost.
Proti Rousselově kritice stojí hlas Craiga Buttona, bývalého generálního manažera a analytika. V The Sick Podcastu vyzval k trpělivosti. Slafkovský má podle něj unikátní vlastnosti, a když dominuje, málokdo v lize dokáže totéž.
Montreal vyhrává i bez něj
Paradoxem celé situace je, že tým výsledkově netrpí. Montreal má k 21. listopadu bilanci 14 výher, 5 porážek v základní hrací době a 4 po prodloužení či nájezdech. S 32 body je třetí ve Východní konferenci. Canadiens vyhrávají navzdory jedné z nejhorších přesilovek v lize a navzdory gólovému suchu hráče, který měl být jedním z jejich tahounů.
To má dvě strany. Tlak na výsledek tolik nedoléhá a trenér si může dovolit experimentovat se sestavou. Zároveň ale Slafkovský přestává být nepostradatelný a každý zápas bez gólu se o to víc vrývá do paměti fanoušků.
Před sobotním zápasem s Philadelphií se navíc sestava znovu hýbe. Vrací se Zachary Bolduc a hrát má i obránce David Reinbacher, což může rozložení formací opět změnit.
Nejbližší program Montrealu v českém čase:
neděle 22. listopadu v 1:00: Montreal vs. Philadelphia úterý 24. listopadu v 1:30: Montreal vs. Los Angeles čtvrtek 26. listopadu v 3:30: Colorado vs. Montreal sobota 28. listopadu ve 22:00: Vegas vs. Montreal úterý 1. prosince v 3:30: Utah vs. Montreal čtvrtek 3. prosince v 1:30: Montreal vs. Tampa Bay
Za pozornost stojí hlavně 26. listopad a odveta v Coloradu, tedy proti soupeři, proti kterému celá debata o gestech začala.
Slafkovský je pořád hráč, kterému loni padlo třicet gólů a který se do šancí dostává i teď. Jeden puk, který konečně skončí v síti, může celé téma umlčet rychleji než jakékoli vysvětlování. Do té doby se v Montrealu bude sledovat každé jeho gesto na střídačce.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek