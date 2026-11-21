Když se mluví o čaji, nejspíš si spousta z nás hned představí Japonsko. Právě tamní čajová kultura si zakládá na čistotě a jednoduchosti, ovšem nějaký ten výstřelek si neodpustí. Genmaicha totiž spojuje dvě zdánlivě nesourodé suroviny – lístky zeleného čaje a praženou rýži v poměru 1:1.
Z čeho genmaicha vzniká a jak?
Název čaje je složenina dvou japonských slov: genmai (hnědá rýže) a cha (čaj). A už tady je čas na první překvapení. Moderní genmaicha se vyrábí z bílé rýže, ne z té hnědé. Na druhou stranu – bílá rýže se v tomhle případě namáčí, vaří v páře a pak opéká, dokud nezíská zlatohnědou barvu, takže…
Genmaicha vznika z nouze, to jí ale neubírá na unikátní a příjemné chuti.
I když je to čaj, na rýži tady opravdu záleží. Ty nejkvalitnější varianty pro nejnáročnější obsahují sladkou rýži mochi, zatímco verze „pro obyčejné smrtelníky“, kterým na tom zas tak nesejde, staví na rýži uruchimai.
Během procesu pražení rýže při vysokých teplotách některá zrnka puknou a otevřou se. Svým tvarem a bílou barvou neoddiskutovatelně připomínají zrnka popcornu. Teď už tedy víte, proč se tomuhle nápoji často říká „popcornový čaj“.
Rýži bychom měli. Stejně důležitý je ale samozřejmě čaj. Jako základ se obvykle používá čaj sencha z letní sklizně nebo bancha z pozdní podzimní sklizně. K dostání jsou ale taky varianty se stonkovým čajem karigane nebo s přídavkem zeleného prášku matcha, který nápoj zahustí a zintenzivní jeho barvu.
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Od chudých samurajů ke světovému fenoménu
Historie čaje genmaicha se pojí s japonským konceptem mottainai, který se vyhrazuje vůči plýtvání čímkoli. Genmaicha tak nevznikl proto, že by měl nějaký japonský čajomil dlouhou chvíli a jal se experimentovat. Šlo o snahu (a možná i potřebu) využít všechno, co se jen trochu dá, i když to může vytvářet všelijaký dojem.
K tomu se Japonsko ve 20. letech 20. století potýkalo s hospodářskými potížemi a v roce 1923 oblast Kantó zasáhlo zemětřesení. Čaj coby surovina byl drahý a chudí si ho mohli dovolit jen sporadicky.
Podle pověsit vznikla genmaicha omylem, realita je ale (pravděpodobně) úplně jiná.
Obchodníci v Kjótu ale byli chytří a začali čajové lístky míchat s opečenými kousky rýžových koláčků kagami mochi, které zbyly po novoročních oslavách. Rýže tehdy posloužila jako levná „výplň“, která zvětšila objem balení a snížila konečnou cenu nápoje. Zužitkovaly se zbytky, vzniklo něco nového. Chytré.
Když zmiňujeme historii čaje genmaicha, nemůžeme vynechat pověst o samurajovi a jeho služebníkovi jménem Genmai. Když služebník připravoval svému pánovi čaj, nedopatřením do něj spadlo i pár zrnek rýže. Samuraje to tak rozčílilo, že nechal služebníka usmrtit. Pak nápoj ochutnal a zalitoval. Na jeho počest po něm nakonec čaj pojmenoval. Jde sice o lidovou báchorku, ale jeden nikdy neví, jestli v tom není zrnko pravdy.
Zatímco před stoletím šlo o nápoj chudých, dneska je genmaicha vyhledávanou specialitou, kterou si vychutnávají čajoví nadšenci po celém světě.
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Jak voní a chutná?
Pokud běžně pijete „normální“ zelený čaj, genmaicha vás překvapí úplně jinou chutí. Jakmile čaj zalijete vroucí vodou, hned ucítíte silnou praženou vůni, která připomíná oříšky a rýžové krekry. Barva nápoje je žlutá až zlatavá, a pokud obsahuje i matchu, pak bývá jasně zelená.
Zrnka rýže mají zlatavou barvu.
Co se chutí týče, ta je nesmírně jemná, hladká a přirozeně nasládlá. Očekávat můžete tóny pražených oříšků, karamelu a obilí, což příjemně vyvažuje běžnou „travnatou“ až nahořklou a trpkou chuť. Díky tomu si genmaicha nezřídka získá i toho, kdo jinak zelenému čaji neholduje.
V některých směsích se můžete kromě rýže setkat i s praženou kukuřicí, která nápoji dodává karamelový podtón.
Výhody a nevýhody čaje genmaicha
Genmaicha má – jako každý nápoj – svoje plusy a mínusy. Tady je jejich stručný přehled.
Výhody
Nápoj má jen nízký obsah kofeinu. V šálku se ho ukrývá 10–30 mg, což je asi o polovinu míň než v běžném čaji sencha. Nemusíte se tak obávat třesu a nervozity.
Pražená rýže snižuje svíravost čaje a dělá z něj nápoj jemný k trávicí soustavě, dokonce se používá i jako pomoc při trávení těžších jídel. V Japonsku ho popíjejí i děti a senioři.
Čajové lístky obsahují antioxidanty, které v těle bojují s volnými radikály a zabraňují předčasnému stárnutí buněk. Navíc nápoj zrychluje metabolismus, takže pomáhá (nejen) při hubnutí.
Jeho pražené chuti se hojně využívá i v restauracích. Podává se k chuťové neutralizaci mezi chody a konkrétně v Japonsku ho servírují k rybám, sushi a tempuře.
Každý nálev chutná malinko jinak.
Nevýhody
Zmínili jsme obsah antioxidantů, ale s jejich množstvím to oproti běžnému zelenému čaji není žádná hitparáda. Logicky, protože polovinu směsi tvoří rýže, ne čaj.
Pozor si taky dejte na nejrůznější tvrzení a marketingové výkřiky o zázračném hubnutí spojeném s čajem genmaicha. Žádné abnormální spalování tuků ani ultra silný detox se nekoná.
A pokud jste si mysleli, že nějaké ty prospěšné látky z rýže nápoji přidají na benefitech, tak omyl. Tyhle látky (třeba GABA nebo vitamín E) se do vody vůbec nedostanou. Načerpáte je, jen když zrnka rýže sníte.
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Užijte si pití i samotný rituál přípravy
Chcete si připravit genmaichu doma? Nečeká vás nic složitého. Směs vám dokonce odpustí i nějaký ten drobný přešlap v teplotě vody a čase louhování.
Zalijte 2 čajové lžičky (přibližně 3 až 5 gramů) směsi 100–150 ml vody. Ta by měla mít 80–90 °C. První nálev louhujte 30–90 sekund.
Zatímco první nálev vás dostane silným rýžovým aroma, v dalších nálevech už budou výraznější vlastnosti zeleného čaje.
Fajnšmekři můžou pro dokonale autentický zážitek použít tradiční keramickou nebo skleněnou konvičku kyusu. Jde to ale i bez ní.
Jakmile čaj dopijete, rýžová zrnka můžete sníst. Chutnají jako rýžové krekry.
Další způsoby servírování
Kromě tradičního způsobu jsou tu ještě další dva a rozhodně stojí za pozornost. Čaj si totiž můžete připravit jako cold brew (5 g čaje + 500 ml studené vody + 6–8 hodin louhování v lednici) nebo jako genmai-chazuke.
Co je genmai-chazuke? To je pokrm, který vznikne, když genmaichu nasypete do misky s uvařenou a ještě teplou rýží, přidáte nakládanou švestku umeboshi nebo kousek lososa a všechno zalijete horkou vodou. Představu o výsledku už si musíte udělat sami.
Ochutnali jste někdy genmaichu? A který čaj je vaším absolutním favoritem? Podělte se o to s námi v diskuzi pod článkem!
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