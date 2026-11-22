Na dnešek jsme připravili kvíz pro ty, kdo ještě mají v hlavě české filmy a seriály z dětství. Tentokrát půjde o dětské herce: poznat slavné tváře a připomenout si, kam se jejich životy později stočily.
Dětské herecké hvězdy patřily k nezapomenutelným tvářím československé kinematografie. Některé okouzlily diváky už v padesátých a šedesátých letech, další se proslavily především v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy vznikala celá řada oblíbených rodinných komedií, pohádek a televizních seriálů. Malí herci dokázali svým přirozeným projevem zastínit i mnohem zkušenější kolegy a některé jejich filmové postavy si pamatujeme dodnes. Zavzpomínat na jejich role můžete v našem kvízu na In-Lifestyle.
Malé tváře, velká plátna
Jednou z největších dětských hereckých hvězd byl bezpochyby Tomáš Holý. Před kamerou se objevil už jako osmiletý v jedné menší roli. Skutečnou popularitu mu ale přinesla spolupráce s režisérkou Marií Poledňákovou. Jako Vašek si získal srdce diváků ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Nezapomenutelný byl také jako Vašek Straka v trilogii Pod Jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. Jeho filmografie však zahrnuje i snímky Ať žijí duchové!, Prázdniny pro psa nebo Tajemství Ocelového města. Přestože měl před sebou slibnou kariéru, herectví se rozhodl opustit a začal studovat práva. Jeho život bohužel skončil tragicky v březnu 1990, kdy mu bylo pouhých 21 let.
Mezi další výrazné dětské herečky patřila Žaneta Fuchsová, kterou si diváci zamilovali jako Lucii ve filmech Lucie, postrach ulice a …a zase ta Lucie! Později zazářila také jako Eva v seriálu a filmech o Chobotnicích z druhého patra. Michaela Kudláčková zase zaujala jako Barča v seriálu My všichni školou povinní a objevila se také ve filmech Veronika, prostě Nika nebo Poslední propadne peklu.
Kvíz o českých hercích: Úkolem je poznat herce pouze podle jeho role. Více než 7/10 bodů je slušný výsledek
Některé dětské hvězdy u herectví zůstaly a časem se z nich stali respektovaní dospělí herci. Jiní od kamery zmizeli tiše a vrátili se k úplně běžnému životu. A pak jsou příběhy, které se nevyprávějí zrovna snadno. Moniku Kvasničkovou, Michaelu Kudláčkovou i Yvettu Kornovou potkal podobný osud. Sláva přišla brzy, rychle odezněla a ne každý takový zlom unese bez následků. Někdejší velké dětské hvězdy bojovaly mnoho let se závislostí na alkoholu nebo drogách. Bylo by ale nefér zůstat jen u smutnějších konců. Řada někdejších dětských herců se v oboru udržela a popularitu z dětství proměnila v normální hereckou kariéru.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Kudyznudy, ČSFD, Wikipedie, ČSFD
Tento příspěvek Kvíz na téma dětští herci ze starých českých filmů: 10 otázek o jejich rolích a životech zaskočí leckoho byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.