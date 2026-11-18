Foto: Magnific
Umělá inteligence potřebuje stále výkonnější datacentra, obrovské množství elektřiny a rozsáhlou infrastrukturu. Pro technologické společnosti jde o investice v miliardách dolarů. Pro lidi žijící v jejich bezprostředním sousedství ale podobné projekty představují i značnou zátěž. Americký Memphis nyní ukazuje, jak lze alespoň část peněz, které tato zařízení přinášejí do městské pokladny, vrátit přímo místním obyvatelům.
Město oznámilo rozdělení 3 259 282 dolarů z daňových příjmů souvisejících s provozem datacentra Colossus I společnosti SpaceX AI. Největší část, přesně dva miliony dolarů, zamíří do nového programu Memphis HOPE, který pomůže obyvatelům s opravami a úpravami jejich domovů.
Jednotlivé domácnosti mohou získat podporu až 25 000 dolarů. Peníze poslouží například na opravu střechy, elektroinstalace, vodovodního potrubí, vytápění nebo klimatizace. Program počítá také s úpravami bydlení pro osoby s omezenou pohyblivostí a za určitých podmínek i s obnovou fasád, oplocení či okolí domů.
Nejde přitom o běžnou dotaci vyplácenou na účet. Pomoc má podobu bezúročné půjčky s odloženým splácením, kterou město po třech letech odpustí, pokud příjemce splní stanovené podmínky. Opravy zajišťují dodavatelé schválení městem.
AI datecentrum
Foto: Magnific
Datacentrum s více než 220 tisíci grafických procesorů
Za celým projektem stojí výpočetní infrastruktura Colossus I, která se v roce 2025 zařadila mezi nejvýznamnější zařízení určená pro umělou inteligenci. Datacentrum disponuje více než 220 000 grafickými procesory Nvidia a výpočetní kapacitou spojenou s příkonem přibližně 300 megawattů.
Původně zařízení vybudovala Muskova společnost xAI, která se v únoru 2026 stala součástí SpaceX. V květnu následovala dohoda s konkurenční společností Anthropic, provozovatelem AI asistenta Claude. Anthropic získal přístup k rozsáhlé výpočetní kapacitě Colossusu, což mu umožňuje navyšovat prostředky dostupné pro své modely a služby.
Takový provoz ovšem vyžaduje nejen špičkové čipy, ale také výkonné elektrické přípojky a náročné chladicí systémy. Rozvoj datacenter proto vyvolává otázky ohledně spotřeby energie, vlivu na životní prostředí a toho, jaký skutečný prospěch mají z technologických investic okolní čtvrti.
Memphis přijal v roce 2025 vyhlášku Community Benefits Ordinance, která umožňuje vyčlenit část daní z nemovitostí spojených s provozem
AI infrastruktury pro místní komunitu. Současné rozdělení peněz je prvním významným praktickým výsledkem tohoto opatření.
Pomoc je určena obyvatelům vymezené oblasti do vzdálenosti přibližně pěti mil, tedy osmi kilometrů, od Colossusu I. Zájemci musí splnit příjmové a další podmínky programu. Podpora se vztahuje nejen na vlastníky nemovitostí, ale za určitých okolností i na nájemní bydlení.
Miliony dolarů půjdou také na kvalitu ovzduší a okolních ulic
Opravy domů nejsou jedinou oblastí, kterou město podpoří. Dalších 309 282 dolarů připadne komunitním projektům zaměřeným na bezpečnost, mládež a zaměstnanost. Čtvrt milionu dolarů půjde na placené práce při úklidu a zvelebování čtvrtí. Stejná částka je určena na zabezpečení a demolice nevyužívaných objektů.
Memphis rovněž vyčlenil 150 000 dolarů na odstraňování zanedbaných míst a 125 000 dolarů na chladicí zařízení a vybavení zlepšující kvalitu vzduchu v domácnostech. Dalších 100 000 dolarů podpoří environmentální vzdělávání a 50 000 dolarů získají projekty zaměřené na zdravotní péči. Zbývajících 25 000 dolarů připadne programu Memphis City Beautiful.
Pro obyvatele jižního Memphisu jde o konkrétní finanční pomoc, která může vyřešit dlouhodobě odkládané opravy bydlení. Zároveň však nejde o přímé odškodnění za případné negativní dopady datacentra ani o peníze, které by SpaceX AI dobrovolně rozdávala sousedům. Prostředky pocházejí z městských daňových příjmů a jejich využití stanovují místní pravidla.
Program také automaticky nezaručuje pomoc každému zájemci. Město posuzuje příjmy domácností, stav nemovitosti, rozsah požadovaných oprav a dostupné prostředky. První kolo žádostí probíhá od 16. do 25. listopadu 2026.
Případ Memphisu tak představuje zajímavý příklad toho, jak mohou obce získávat přímý užitek z rychlého rozvoje AI infrastruktury. Zatímco technologické společnosti investují do stále větších výpočetních center, část ekonomického přínosu se díky místním pravidlům dostává také k domácnostem, které by si nákladné opravy jinak nemusely dovolit.
Zdroj:
https://memphistn.gov/city-of-memphis-directs-3-26-million-in-data-center-revenue-back-to-south-memphis-neighborhoods https://memphistn.gov/4hope