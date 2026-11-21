Na první pohled vypadají jako stylové dioptrické brýle. Žádný headset přes celý obličej ani kabel vedoucí k telefonu v kapse. Uvnitř obrouček se ale ukrývá čtyřjádrový 64bitový procesor ARM, až 4 GB operační paměti, minimálně 32 GB úložiště, čtyři mikrofony, dva reproduktory a 13megapixelová kamera s fyzickou krytkou. Nechybí ani bezdrátová konektivita prostřednictvím Wi-Fi a Bluetooth. Operační systém Raven OS je postavený na Linuxu. Uživatelé se k němu mohou připojit přes SSH, spustit plnohodnotné prostředí chroot a provozovat v podstatě libovolné aplikace kompatibilní s architekturou ARM64. Grafické prostředí využívá kompozitor Wayland a OpenGL ES. K používání brýlí není potřeba telefon. Ovládají se především pohledem: dedikované senzory v obroučkách sledují pohyb očí s přesností přibližně 2–3 stupňů. Jednotlivé prvky na displeji lze aktivovat podržením pohledu nebo dvojitým mrknutím. Pro delší textové vstupy slouží hlasové ovládání.
Brýle, ne helma
Společnost Raven Resonance opakovaně zdůrazňuje, že Prism 1 mají vzhledem i pohodlím připomínat běžné brýle určené k celodennímu nošení. Displej využívá technologii LCoS a optický vlnovod (waveguide) s jednookým zorným polem o velikosti 30 stupňů. Obraz s rozlišením 720 × 720 pixelů se zobrazuje v periferní části pravého oka. Nejde tedy o širokoúhlý „kino“ obraz přes obě oči, ale o informační vrstvu, na kterou se uživatel může podívat, kdykoli potřebuje. Firma nabízí také možnost osazení dioptrickými čočkami. Aktuálně podporuje sférickou korekci od −4,5 do +4,5 dioptrie a cylindrickou korekci až do −3,0 dioptrie. Progresivní čočky jsou zatím ve vývoji.
Hmotnost ani přesné rozměry však Raven dosud veřejně nezveřejnil. Nakolik se tedy Prism 1 skutečně blíží běžným dioptrickým brýlím, zatím nelze nezávisle ověřit. K dispozici jsou především propagační fotografie výrobce.
Co znamená „plnohodnotný počítač“, a co ne
Z hlediska architektury je označení samostatný počítač oprávněné. Prism 1 nabízí přístup přes SSH, prostředí chroot, přístup k senzorům i grafickému procesoru a podporu programovacích jazyků Go, Rust, Node.js, C/C++ a Python. Na
GitHubu Raven Framework firma přímo uvádí: „Pokud to běží na ARM64, běží to i tady.“ Dedikovaný čip FPGA zvládá lokální inferenci modelů a rozpoznávání řeči probíhá přímo v zařízení. Podporována má být také komunikace s periferiemi Bluetooth HID, například klávesnicemi a myšmi.
Jenže „plnohodnotný počítač“ neznamená automaticky „náhrada notebooku“. Jednooký displej s rozlišením 720 × 720 pixelů a zorným polem 30 stupňů je navržený především pro krátké interakce a rychlé pohledy. Hodí se například pro zobrazení receptu při vaření, navigačních pokynů, zpráv nebo referenčních informací při práci oběma rukama.
Pro srovnání:
XREAL One nabízí zorné pole 50 stupňů a model One Pro dokonce 57 stupňů. Obraz v brýlích Raven je tedy výrazně užší. Je to však záměr, nikoli nutně nedostatek. Firma se zaměřuje na pracovní postupy založené na krátkých pohledech na informace, nikoli na vytváření virtuálních monitorů. Ovládání pohledem: jak to funguje v praxi
Technologie sledování očí vychází z řešení společnosti Pupil Labs, které Raven Resonance doplnil vlastními modely. Vývojářská dokumentace popisuje tři základní způsoby interakce:
Smooth gaze – plynulý pohyb očí slouží jako kurzor. Uživatel jednoduše zaměří požadovaný prvek rozhraní. Dwell-to-click – podržení pohledu na vybraném prvku po nastavenou dobu jej aktivuje. Double-blink – dvojité mrknutí funguje jako alternativní způsob kliknutí.
Pro delší vstupy, například psaní zpráv nebo diktování poznámek, slouží hlasové ovládání s lokálním rozpoznáváním řeči. Firma sama přiznává, že ergonomie rozhraní ovládaného pohledem je stále v rané fázi vývoje. Veřejný seznam podporovaných jazyků hlasového vstupu zatím není k dispozici a podpora češtiny nebyla potvrzena.
A San Francisco startup has built Prism 1, a pair of smart glasses that run a standalone Linux computer with no smartphone tethering required. A full-color display sits in front of the right eye with a 30-degree field of view, roughly equivalent to a 16-inch screen held at arm’s length, and menus are navigated mainly through eye gaze and voice. The glasses pack an ARM64 processor, up to 4 GB of RAM, 32 GB of storage, a 13-MP camera, and SSH access for custom development. Magnetic battery modules snap onto the arms and can be hot-swapped without shutting the system down, and they are also meant to serve as an expansion interface for future GPS, cellular, or AI accelerator add-ons. Privacy features include a physical camera cover and lights that glow whenever recording is active. Prism 1 costs $1,499, with shipping planned for mid-2027, and its privacy claims have not yet been independently verified.— Interesting Engineering (@IntEngineering)
November 7, 2026
Výdrž baterie Raven řeší modulárně. Odnímatelné boční moduly Raven Wings lze vyměňovat i za provozu, aniž by bylo nutné brýle vypínat. V balení jsou dvě dvojice modulů a nabíjecí pouzdro Wing Case. Přesnou výdrž v hodinách však výrobce neuvádí. Mluví pouze o „celodenním provozu“, což je zatím marketingové tvrzení bez konkrétního měření.
Budoucí verze modulů Wings mají podle
vývojářské stránky nabídnout také varianty s mobilním modemem, GPS nebo větší baterií. Konkrétní termíny jejich uvedení ale firma zatím nezveřejnila. Cena, dostupnost a co říká konkurence
Raven Prism 1 stojí 1 499 dolarů, tedy přibližně 35 000 Kč. Pro rezervaci je nutné složit plně vratnou zálohu 49 dolarů. Zbytek ceny se platí až před odesláním produktu. K 11. listopadu 2026
oficiální rezervační stránka uvádí jako aktuální pátou výrobní várku (Batch 5) s plánovaným doručením v létě 2027. První várka má začít k zákazníkům mířit v lednu 2027.
Zasílání je zatím dostupné pouze do USA. Evropská unie je podle firmy „další na řadě“, konkrétní termín ani seznam podporovaných zemí však zatím neexistují.
Cenově se Prism 1 pohybuje v jiné kategorii než většina současné konkurence:
Produkt Cena Zorné pole Samostatnost Raven Prism 1 1 499 USD 30° (monokulární) Plná, vlastní Linux, bez telefonu XREAL One 399 USD 50° Částečná, vlastní čip, ale primárně zobrazuje obraz z externích zdrojů XREAL One Pro 599 USD 57° Částečná Ray-Ban Meta Gen 2 od cca 300 USD Bez displeje Ne, vyžaduje smartphone a aplikaci Meta AI
Raven je tedy přibližně 2,5 až téměř čtyřikrát dražší než uvedené alternativy. Vyšší cenu obhajuje tím, že nenabízí pouze příslušenství k telefonu, ale otevřenou vývojářskou platformu s vlastním operačním systémem a výpočetním hardwarem.
Pro koho to je, a pro koho zatím ne
Raven cílí především na technicky zaměřené kreativce, vývojáře, kutily a profesionály pracující s technologiemi. Prism 1 představují první hardwarový produkt tohoto startupu. V týmu jsou lidé se zkušenostmi z Applu, Samsung Research, XREALu a MIT a vývoj probíhá interně v San Franciscu.
To projektu dodává určitou důvěryhodnost, stále však jde o první produkt firmy bez veřejně doložené historie dodávek. Několik důležitých údajů navíc zůstává nezveřejněných. Patří mezi ně přesná výdrž baterie, hmotnost brýlí, jazyková podpora nebo slíbený bezpečnostní whitepaper. Veřejně dostupné nejsou ani podrobné informace o tom, jak bude firma řešit případnou situaci, kdy zákazník zaplatí celou cenu, ale finální produkt nikdy neobdrží.
Nejzajímavější na Prism 1 podle nás není samotný displej zabudovaný do brýlí. Ten dnes nabízí i výrazně levnější konkurence. Podstatnější je rozhodnutí vytvořit z brýlí otevřený linuxový počítač, který lze ovládat bez použití rukou a který není pouze uzavřeným příslušenstvím ke smartphonu.
Zda se tento přístup ukáže jako vizionářský krok, nebo předčasný technologický experiment, napoví až leden 2027 a zkušenosti prvních vývojářů, kteří dostanou hotové kusy do rukou.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík