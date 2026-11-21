Ukazatel času v ABHA Areně se blížil ke konci druhého kola, když Stirling podklouzl pod Procházkův levý hák a odpověděl vlastní pravou rukou. Český zápasník šel k zemi, Novozélanďan přidal několik úderů a rozhodčí Marc Goddard zápas v čase 4:58 ukončil. O pár minut později stál Procházka v kleci s mikrofonem a nehledal alibi. „Byl lepší. Gratuluju mu. Prostě mě nachytal,“ řekl v rozhovoru, který zachytil i server MMA Fighting. Žádná zmínka o zranění, o rozhodčím ani o smůle. Tři krátké věty od muže, který právě podruhé v řadě prohrál před časovým limitem.
Jedna rána po trpělivém čtení
Aby nedošlo k záměně: Procházku nezdolal Aljamain Sterling, bývalý šampion bantamové váhy, který byl na stejné kartě. Porazil ho Navajo Stirling, devětadvacetiletý polotěžký zápasník z Nového Zélandu, který do zápasu vstupoval jako pátý muž žebříčku proti Procházkovi na druhém místě. Po sobotě má bilanci 12-0 a v letošním roce čtyři výhry, všechny knockoutem. Postupně složil dva bývalé šampiony, Jana Błachowicze a teď i Procházku.
Jiri Prochazka kept it real after losing to Navajo Stirling "He was better, congrats. He catch me there." #UFCQatar https://t.co/jvWcGyHGa6— Championship Rounds (@ChampRDS) November 21, 2026
Zápas přitom nebyl jednostranný. Procházka v prvním kole po kontru vyvedl Stirlinga z rovnováhy a ve druhém ho trefil tvrdou zadní rukou. Novozélanďan ale nezpanikařil. Dál útočil na přední nohu, bránil, čekal. A když Procházka se svým typickým nízkým krytem znovu vyrazil do výměny, Stirling měl připravenou odpověď.
Nešlo o dlouhé přestřílení u pletiva. Byla to jedna přesná rána po dvou kolech pozorného čtení soupeře. Americká CBS Sports mluví o klidu na úrovni šampiona. Těžko jí oponovat.
Vzorec, který se opakuje
Teprve v souvislostech je sobotní porážka opravdu bolestivá. Všechny předchozí Procházkovy prohry v UFC přišly v titulových zápasech, dvakrát s Alexem Pereirou a letos v dubnu s Carlosem Ulbergem. Teď poprvé prohrál s vyzyvatelem, ne se šampionem.
A ta souvislost s Ulbergem není náhodná. Stirling trénuje v aucklandském City Kickboxing, ve stejném týmu jako úřadující šampion. Ulberg Procházku v dubnu knockoutoval v prvním kole v čase 3:45, a to se zraněným kolenem. Procházka tehdy mluvil o tom, že měl zápas „v rukou“ a že se z porážky poučil.
Podle nás je právě tady jádro problému. Procházkovi už nejde o jednu chybu v jednom velkém večeru. Proti disciplinovaným novozélandským postojářům dvakrát po sobě našel moment, kdy převzal iniciativu, a přesně v tu chvíli byl potrestán. Tým z City Kickboxing evidentně ví, že Procházkova největší zbraň, odvaha jít do výměny, je zároveň jeho nejotevřenějším místem. Kdo zná jeho styl, ten na tenhle okamžik umí počkat.
Kontrast je o to ostřejší, že první český šampion UFC má na kontě 28 výher knockoutem a 23 ukončení už v prvním kole. Muž, který zápasy ukončuje, byl dvakrát za sebou ukončen sám.
Top trojka mizí z dohledu
Oficiální žebříček po turnaji zatím nevyšel, směr je ale zřejmý. Podle analýzy UFCalendar, která prošla pohyby v žebříčcích od roku 2015, se vítěz z pozic čtyři až šest nad soupeřem z top trojky ve 41 ze 44 případů posunul mezi tři nejlepší. Stirling by tak měl převzít Procházkovo místo a Čech by poprvé od května 2021 vypadl z nejužší špičky divize.
Pro Stirlinga se otevírá titulová debata, alespoň ta sportovní. CBS ho po sobotě řadí spolu s Magomedem Ankalajevem k nejlogičtějším vyzyvatelům Ulberga. Jenže Stirling a Ulberg jsou přátelé a tréninkoví partneři. Novozélanďan se proto přímé výzvě v kleci vyhnul. Řekl jen, že se podívá, kdo je nad ním, a že by si přál, aby UFC přijela na Nový Zéland. Zatím jde o přání, ne o plán: nejbližší oznámenou akcí v regionu je turnaj v Sydney 7. února 2027, novozélandský podnik v dostupném rozpisu chybí.
Pro Procházku vypadá cesta úplně jinak. Okamžitý titulový eliminátor po dvou knockoutech v řadě nedává smysl. Dá se čekat, že bude potřebovat jeden, spíš dva přesvědčivé návratové zápasy proti soupeři ze širší top desítky. UFC zatím dalšího soupeře neoznámila. A dosud také nereagovala na otázky naší redakce ohledně dalšího působení Procházky a jeho budoucnosti.
Kdy se vrátí a kde zápas vidět zpětně
Procházka byl po knockoutu otřesený, rozhovor v kleci ale poskytl. Obecná pravidla sportovních komisí počítají po knockoutu s pauzou nejméně 60 dní. I v nejrychlejším scénáři by se tak Procházka do klece nevrátil dřív než na konci ledna, reálně spíš později, protože ho čeká regenerace, tréninkový kemp a hledání vhodného soupeře.
Další domácí vystoupení pro české fanoušky zatím oznámeno není. Kdo chce klíčovou sekvenci vidět znovu, má dvě možnosti:
- Telly podle svého webu nabízí celý turnaj až sedm dní zpětně.
- Oneplay / Nova Sport 6 vysílaly turnaj živě a UFC mají v sekci přenosů a záznamů; dostupnost konkrétního záznamu je potřeba ověřit přímo v aplikaci.
Druhé kolo stojí za zhlédnutí celé, nejen poslední vteřiny. Teprve tak je vidět, jak dlouho si Stirling na svou příležitost počkal.
Procházka si v Dauhá nic nepřikrášlil, nachytal ho lepší soupeř. Teď musí najít odpověď na otázku, kterou mu dvakrát po sobě položil tentýž tým z Aucklandu: jak útočit, aby ho za vlastní odvahu nikdo nepotrestal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný