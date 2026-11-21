Když se řekne „krádež auta“, většina lidí si představí páčidlo, rozbitý zámek a nastartování přes drátky. Jenže studie s názvem „Mapping the landscape of software vulnerabilities in connected vehicles“, kterou letos publikovali výzkumníci z Univerzity v Göteborgu a Chalmersovy technické univerzity v odborném časopise Software Quality Journal, ukazuje úplně jiný obrázek. Mezi lednem 2022 a zářím 2024 identifikovali 413 zdokumentovaných softwarových zranitelností v ekosystému připojených vozidel. Celých 36,2 procenta z nich se nacházelo v externích aplikacích, tedy v mobilních aplikacích, webových portálech a cloudových službách, které auto obklopují. Útočník tak nemusí stát u kapoty. Stačí mu notebook a připojení k internetu. Odtud pochází i představa krádeže „z gauče“: vzdálený přístup přes aplikaci výrobce, telematický modul nebo nedostatečně zabezpečený backend může vést k získání polohových dat, převzetí některých funkcí vozu nebo k vytipování oběti pro následnou fyzickou krádež.
Slabina není v autě, ale kolem něj
Klíčový posun, který studie dokumentuje, se týká samotné architektury moderních vozidel. Auto už dávno není izolovaným systémem s mechanickým klíčem. Jde o komplexní celek propojený s infrastrukturou pro aktualizace OTA, cloudovými službami, telematikou, mobilní aplikací a externími rozhraními API. A právě v těchto propojených částech dnes vzniká velká část bezpečnostních problémů. Podle údajů výzkumníků připadá největší podíl zranitelností na externí aplikace (36,2 %), následované čipovými platformami SoC (23,5 %) a telematikou (14,8 %). Technicky jde často o známé typy webových zranitelností, jako jsou SQL injection, XSS nebo nesprávně nastavená přístupová práva. Tentokrát se však netýkají e-shopu, ale automobilu v hodnotě statisíců korun.
Závažnost těchto problémů je přitom vysoká. Téměř polovina identifikovaných zranitelností (44,8 %) spadala do kategorie „high“ a dalších 16,3 procenta do kategorie „critical“. Pro srovnání: ve starších studiích tvořily kritické chyby jen přibližně 5 procent. Autoři navíc nezkoumali pouze samotné záznamy CVE, ale prohledali také 20 softwarových repozitářů souvisejících s automobilovým průmyslem. V nich objevili 827 zranitelných knihoven. Bezpečnostní chyba se tak může do auta dostat ještě předtím, než opustí výrobní linku, například prostřednictvím dodavatelského řetězce, open-source komponent nebo sdílené čipové platformy. Nejvyšší počet zranitelností mezi dodavateli připadal na Qualcomm (58), jehož čipsety se používají v infotainmentových systémech různých automobilových značek.
Od Jeepu po škodovku: tři případy, které to dokazují
Vzdálený útok na automobil není žádnou novinkou ani teorií z roku 2026. Už v červenci 2015 bezpečnostní výzkumníci Charlie Miller a Chris Valasek předvedli, jak lze na dálku převzít kontrolu nad neupraveným Jeepem Cherokee. Přes zranitelnost v infotainmentovém systému se dostali až k ovládání řízení a brzd. Výsledkem bylo svolání přibližně 1,4 milionu vozidel automobilkou FCA kvůli bezpečnostní nápravě, jak dokumentuje NHTSA. Tento případ dodnes slouží jako jeden z nejznámějších příkladů kybernetického útoku na moderní automobil.
O dekádu později, na konferenci Black Hat Europe 2024, výzkumníci představili řetězec zranitelností v infotainmentové jednotce Preh MIB3 používané ve vozech koncernu Volkswagen Group, včetně modelů Škoda Superb III, Karoq a Kodiaq. Útok vyžadoval předchozí spárování přes Bluetooth, po kterém však umožňoval vzdálený přístup k infotainmentu a navázaným funkcím. Podle zveřejněné časové osy odpovědného oznámení zranitelnosti Volkswagen potvrdil nápravu na přelomu let 2023 a 2024. Pro české řidiče tedy nešlo o abstraktní hrozbu, zároveň však nešlo ani o možnost napadnout všechny škodovky jediným kliknutím.
Třetí případ je nejnovější a rozsahem mimořádný. V prosinci 2024 představili Michael Kreil a Flüpke na kongresu 38C3 pořádaném Chaos Computer Clubem únik dat z cloudové infrastruktury společnosti Cariad, softwarové divize Volkswagenu. Zasaženo bylo 807 357 vozidel značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi. U 468 721 z nich byla GPS poloha zaznamenána s přesností přibližně na 10 centimetrů. U zbývajících 338 636 vozů byla přesnost nižší, zhruba 10 kilometrů. Z těchto údajů bylo možné odvodit bydliště, pracoviště, denní režim majitelů i jejich návštěvy citlivých míst. Přesný počet dotčených českých majitelů nebyl veřejně znám, uniklá data však pokrývala vozidla z celé Evropy.
Co znamená „ukrást auto“ v roce 2026
Pojem „ukrást auto“ je dnes potřeba vnímat šířeji než jen jako odjetí s cizím vozem. Studie eviduje softwarové zranitelnosti, nikoli 413 dokončených krádeží. Jejich možné dopady ale sahají od úniku přesných GPS údajů přes vzdálené ovládání infotainmentu až po vytipování vhodného okamžiku k fyzické krádeži na základě pohybových návyků majitele. Klasický alarm chrání před některými formami fyzického vniknutí. Neřeší však napadení účtu u výrobce, nezabezpečený cloudový backend ani zranitelnou telematiku.
Pro běžného řidiče je dnes pravděpodobnější únik polohových a osobních údajů než hollywoodský scénář, v němž útočník odjede s autem bez jediného dotyku. Obě rizika ale patří do stejného bezpečnostního problému a jedno může za určitých okolností otevřít cestu k druhému.
Co s tím může udělat řidič
Praktické minimum, které vychází z dostupných zdrojů:
- Neodkládejte aktualizace. U vozů Škoda se oznámení o aktualizaci zobrazí přímo v infotainmentu. Instalace se spouští z takzvané obrazovky rozloučení (goodbye screen) po vypnutí motoru. Je potřeba dostatečně silný signál, online režim, alespoň 50 % nabití baterie a zamčení vozu v předepsaném časovém limitu. Pokud aktualizace selže, mělo by se zobrazit nové upozornění. V některých případech může být nutná návštěva servisu.
- Hlídejte si účet u výrobce. Používejte silné a jedinečné heslo. Účet propojený s aplikací výrobce dnes může sloužit jako vstupní brána ke vzdáleným funkcím vozu.
- Odpojte nepotřebná zařízení. Škoda oficiálně doporučuje během aktualizace OTA odpojit OBD adaptéry a zařízení třetích stran.
- Projděte si nastavení konektivity. Pokud nevyužíváte vzdálené funkce, jako je sledování polohy, vzdálené zamykání nebo sdílení dat, zvažte kontrolu udělených souhlasů a omezení nepotřebných služeb. Právě přes tyto propojené systémy dnes vede značná část bezpečnostních rizik.
Jedna čipová platforma, jedna sdílená knihovna nebo jediné nedostatečně zabezpečené rozhraní API mohou způsobit problém, který se rozšíří do tisíců vozů napříč různými značkami. Bezpečnost auta dnes nekončí u zamčených dveří. Začíná v kódu, který řidič nikdy neuvidí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský