Před Final 8 Davis Cupu v Boloni učinil Tomáš Macháč přiznání, jaké sportovci na vrcholu kariéry činí jen výjimečně. V rozhovoru pro
iSport.cz popsal, že v době, kdy patřil do světové dvacítky, nebyl tak pracovitý, jak mohl být. Byl „vyčichlý“, velké turnaje a nasazení mezi nejlepšími bral jako samozřejmost. „Ne že bych úplně blbnul, ale nebylo to ono,“ shrnul. Žádné večírky ani skandály, jen pomalu klesající laťka každodenní práce. Výsledek je přesto vidět na první pohled: z hráče, který v březnu 2025 vystoupal na 20. místo žebříčku ATP, je dnes šedesátý, přišel o zářijový daviscupový duel s USA a do týmu se musel probojovat zpátky. Podle nás si nezničil celou kariéru, ale náskok, který už jednou měl v rukou. Co se pokazilo na vrcholu
Macháč konkrétní tréninkové prohřešky nejmenuje. Popisuje spíš plíživou změnu nastavení. Když člověk vystoupá nahoru, přestane si podle něj někdy uvědomovat kroky, které ho tam dostaly. U něj to vedlo k menší pracovitosti a k tomu, že grandslamy a turnaje Masters přestaly být svátkem a staly se rutinou.
Výmluvný je jeho postřeh o kvalifikacích. V době, kdy byl dvacátý, by ho představa, že musí hrát kvalifikaci, psychicky rozhodila. Nebyl na horší scénáře připravený, prostě s nimi nepočítal. Pro hráče kolem dvacítky jsou přitom propady normální součástí sezony a ten, kdo je nepřipouští, je nese o to hůř.
Sebekritika má jednu důležitou vlastnost: přichází přímo od Macháče. Nikdo z okolí ho veřejně z flákání neobvinil. Kapitán Tomáš Berdych jeho výkonnost posuzoval, ale nehodnotil přístup. O to víc přiznání váží, protože hráč by mohl svůj propad v klidu svést jen na zranění.
Přetržená fascie a uspěchaný návrat
Zlom přišel na Roland Garros 2026. Macháčovi se tam podle jeho slov přetrhla plantární fascie, vazivová blána na spodní straně chodidla, o kterou se tenista opírá při každém odrazu. Dva měsíce nedělal vůbec nic. Další zhruba měsíc a půl až dva hrál s omezením: nemohl se pořádně odrazit ani doklouznout k míči, což je pro tenistu, jehož hra stojí na pohybu, zásadní handicap.
Odborná literatura, například přehled v časopise
Sports Health, uvádí u ruptur plantární fascie průměrný návrat ke hře kolem devíti týdnů. U vážnějších případů ale trvá déle a část sportovců má potíže ještě po roce. Macháčův popis tak zapadá spíš mezi ty náročnější, fyzicky i psychicky.
Do toho přišla chyba, kterou sám otevřeně přiznává. Na americké turnaje na betonu se vrátil po necelých třech měsících a dnes to označuje za uspěchané rozhodnutí. Nebyl stoprocentní a cítil, že na kurt „ještě nepatří“. Po návratu prohrál tři zápasy v řadě.
Berdych ho vyřadil, Češi postoupili i bez něj
Účet přišel 11. září. Macháč byl původně nominovaný na duel s USA v pražské O2 areně, Berdych ho ale z týmu vyřadil a nahradil Adamem Pavláskem. Podle zpravodajství ČTK oba po rozhovoru na US Open došli k závěru, že Macháč v tu chvíli není nejlepší volbou. Důvodem byla letní pauza a tři porážky po návratu.
Tým to zvládl i bez něj. Češi porazili Američany 18. a 19. září 3:2 a postoupili na finálový turnaj. Výsledky podle
Českého tenisového svazu:
Zápas Výsledek Lehečka proti Sheltonovi 6:4, 6:4 Menšík proti Tienovi 2:6, 4:6 Pavlásek a Rikl proti Harrisonovi a Krajicekovi 7:5, 3:6, 6:7(8) Menšík proti Sheltonovi 5:7, 6:4, 6:3 Lehečka proti Tienovi 6:3, 7:5
Pro Macháče to byla dvojsečná zpráva. Česko slavilo, ale zároveň se ukázalo, že tým má jasné tahouny a jeho místo není samozřejmé. Jiří Lehečka a Jakub Menšík vyhráli všechny tři body. Dnes jsou v živém žebříčku ATP čtrnáctý a patnáctý, Macháč je oficiálně šedesátý a v živém pořadí s 899 body o příčku výš. Hierarchie českého tenisu se za rok obrátila.
Pokora z nemocničního lůžka
Zranění podle Macháče přineslo to, co mu na vrcholu chybělo. Dalo mu pokoru. Při návratu musel sledovat žebříček, cítil tlak a zároveň pracoval profesionálněji než v době, kdy byl dvacátý. Každý den jezdil trénovat, regeneraci plnil „na sto procent“ a chtěl odehrát co nejvíc zápasů. Kvalifikace, které by ho dřív rozhodily, bral jako příležitost.
Na podzim se to začalo projevovat. V kazachstánském Almaty se probojoval do osmifinále a s Karenem Chačanovem sehrál podle svých slov „super zápas“, přestože neproměnil pět mečbolů. Ve Vídni měl „na lopatě“ Alexe de Minaura, jednoho z nejvytrvalejších hráčů okruhu, a podlehl mu až ve třech setech. Pak prošel kvalifikací do hlavní soutěže Masters v Paříži.
Právě to stačilo Berdychovi. Kapitán 2. listopadu Macháče doplnil jako pátého hráče do nominace na Final 8 a zdůvodnil to pozitivním vývojem, návratem do dobrého tenisu a výkony proti Chačanovovi a de Minaurovi. Podle Berdycha se Macháč vrací tam, kam patří. Hráč sám svou roli popisuje skromně: být připravený na kvalitní trénink a v případě potřeby i na zápas.
Peníze nechybí, chybí postavení
Finančně Macháčovi propad neublížil tolik, jak by se mohlo zdát. Podle přehledu ATP k 9. listopadu vydělal letos na turnajových odměnách zhruba 26 milionů korun, za kariéru přibližně 160 milionů. Kolik by bylo navíc bez zranění a pracovního útlumu, se vyčíslit nedá. Do výdělků mluví i losy a turnajový kalendář.
Skutečná ztráta je jinde. Hráč z dvacítky má nasazení na grandslamech, vyhýbá se favoritům v prvních kolech a dostává se do pozdějších fází turnajů. Šedesátý hráč s tím počítat nemůže. Každé kolo je pro něj bitva a každý bod do žebříčku musí vybojovat znovu.
Je mu 26 let, a to je pro tenistu věk, kdy se kariéra teprve láme do nejlepší fáze. Konkrétní číselný cíl na sezonu 2027 neprozradil, nahoru se chce vrátit díky současné píli. Podle nás je návrat do dvacítky reálný, pokud vydrží chodidlo a hlavně nové pracovní nastavení. Druhý pokus bývá těžší než první. Tentokrát ale Macháč ví, jakou cenu má to, co pustil z rukou.
V úterý 24. listopadu nastoupí Češi v Boloni ke čtvrtfinále proti Kanadě vedené Félixem Augerem-Aliassimem. Macháč možná ani nevyjde na kurt a bude jen trénovat s Lehečkou a Menšíkem. Před rokem by ho taková role nejspíš urazila, dnes ji bere jako další krok zpátky.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný