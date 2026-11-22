Když dostanu chuť na něco hříšně
a zároveň neuvěřitelně jemného, sáhnu po sladkého osvědčeném receptu na domácí marshmallows. Zapomeňte na kupované gumové bonbony, protože tyhle poctivé pěnové cukříky připravené v pohodlí domova mají úžasně nadýchanou texturu a doslova se vám rozplynou v ústech. Jejich příprava je překvapivě jednoduchá a hravá, takže si s nimi skvěle poradíte, i když s cukrařením teprve začínáte.
Příprava domácích marshmallows sice vyžaduje chvilku trpělivosti při
a tuhnutí, ale ten moment, kdy zakousnete do prvního šlehání domácího obláčku, za to rozhodně stojí.
Můj tip zní: Formu nebo krabičku před nalitím šlehané hmoty důkladně vysypte směsí kukuřičného škrobu a moučkového cukru, protože díky tomu se vám nadýchaná hmota po ztuhnutí nelepí a půjde perfektně vyklopit. Recept na domácí pěnové cukříky marshmallows
Celkový čas přípravy a chlazení: 2 hodiny a 15 minut Ingredience potřebné k přípravě 10 g potravinářské želatiny 190 g krystalového cukru 60 ml vody 1 lžička vanilkového extraktu nebo cukru 1 špetka soli 3 lžíce kukuřičného škrobu nebo práškového cukru (na obalení) Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, sladké pěnové kostičky Postup při přípravě pravých marshmallows
1. V menší misce
zalijte potravinářskou želatinu trochou studené vody a nechte ji nabobtnat podle návodu na obalu.
2. Do menšího hrnce
nasypte krystalový cukr, přilijte šedesát mililitrů vody a přiveďte k varu.
3. Cukrový sirup
vařte na mírném ohni, dokud se všechen cukr nerozpustí a nevznikne horký sirup.
4. Do velké mísy
přendejte nabobtnalou želatinu, přilijte horký cukrový sirup a přidejte špetku soli.
5. Pomocí elektrického mixéru
šlehejte směs na vysoké otáčky přibližně deset až dvanáct minut, dokud nevznikne hustá, bílá a lesklá pěna.
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6. Do vyšlehané pěny
zakápněte vanilkový extrakt, případně přidejte kapku potravinářského barviva, a krátce zašlehejte.
7. Plastovou krabičku
důkladně vystříkejte olejem ve spreji a vydatně vysypte směsí kukuřičného škrobu a moučkového cukru.
8. Nadýchanou pěnovou hmotu
přendejte do připravené krabičky, stěrkou rovnoměrně uhlaďte povrch a nechte ztuhnout. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, zvládnete to i vy
9. Ztuhlý blok marshmallows
vyklopte na prkénko posypané škrobem a ostrým nožem nakrájejte na menší kostičky.
10. Každou kostičku
důkladně obalte v kukuřičném škrobu, aby se k sobě kousky nelepily, a můžete podávat. Tipy redakce: Výběr želatiny: Na marshmallows používejte kvalitní mletou želatinu, která zajistí správnou pevnost a nadýchanou pružnost cukříků. Důkladné šlehání: Šlehání pěny nepodceňujte, protože právě dlouhým šleháním se do hmoty dostane potřebný vzduch pro dokonalou konzistenci. Obalování v škrobu: Kukuřičný škrob smíchaný s moučkovým cukrem je pro obalování nejlepší, protože zabrání lepení a mírní sladkost. Krájení nožem: Nožík si před každým řezem namočte do horké vody nebo lehce potřete olejovými kapkami, aby se vám hmota nelepila na čepel. Skladování v suchu: Domácí marshmallows uchovávejte v uzavíratelné dóze na suchém místě, kde si udrží svou měkkost po několik dní.
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Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca