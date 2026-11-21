Na etiketě má podlahy, přesto po téhle levné lahvi z drogerie lidé sahají, když chtějí vyčistit lednici nebo pračku. Na černých lesklých dvířkách totiž zůstane každý otisk prstu a obyčejný hadr mastné šmouhy často jen rozmaže do velkých map. Kolik let vám jedna lahev vydrží, záleží hlavně na tom, k čemu ho budete používat.
Zlaté mýdlo z regálu s podlahami
Jde o Denkmit mýdlový čistič na podlahy v litrové lahvi, který dm prodává pod vlastní značkou. Říká se mu zlaté mýdlo podle zlatavé barvy. V regálu ho poznáte podle žluté lahve s držadlem a zeleným víčkem.
Redakce arecenze.cz ho v listopadu 2026 vyzkoušela na skleněných dvířkách černé lednice a na čelní stěně černé pračky. Podle redakce zmizely ze skla lednice i z čela pračky mastné stopy po prstech a po vysušení se povrch znovu leskl.
Přečtěte si také: Den důchodu zjistíte za pár kliknutí (2026): Aplikace IDA na ePortálu ČSSZ je zdarma, spousta Čechů o ní neví Při zkoušce v listopadu 2026 zmizely mastné stopy ze skla černé lednice i z černé pračky. Zdroj: Jana Kolínková, Arecenze.cz.
Spotřebiče přitom dm v určení výrobku výslovně neuvádí. Podle drogerie čistič odmašťuje, čistí i ošetřuje a hodí se na všechny omyvatelné povrchy, hlavně na podlahy ze dřeva, kamene a plastu, na dlažbu a obklady.
Výrobci spotřebičů radí jemný prostředek
Haier a Beko doporučují otírat přední i boční stěny lednice měkkým hadříkem nebo houbičkou s jemným prostředkem, který nedře, a nakonec vše vysušit. Beko navíc upozorňuje, že u nerezových lednic je potřeba vybírat čisticí prostředek obzvlášť pečlivě.
Siemens radí na vnější plochy pračky horkou vodu s mycím nebo šetrným nebrusným prostředkem a měkkou utěrku. Plášť a ovládací panel se ale mají otírat jen vlhkou utěrkou, zbytky pracího prostředku je dobré setřít hned a pak osušit. Drátěnku ani jiné drsné pomůcky na pračku nikdy nepoužívejte, povrch by poškrábaly.
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Než začnete, nahlédněte do návodu ke spotřebiči. Potom postupujte takto:
Čistič nikdy nepoužívejte neředěný. Na 10 litrů vody dm doporučuje 2 víčka, tedy asi 60 ml, při silném znečištění až 4 víčka. Při pochybnostech radí dm vyzkoušet roztok nejdřív na skrytém místě. Opatrnost se vyplatí hlavně u nerezu. Roztokem navlhčete hadřík, dobře ho vyždímejte a přetřete jím přední i boční plochy. Nakonec plochu vysušte suchou utěrkou, jak radí výrobci lednic. Ovládací panel nechte zvlášť a podle rady Siemensu ho otřete jen vlhkou utěrkou, nic na něj nestříkejte.
Bitrex v čističi je velmi hořký, takže může dítě odradit od polknutí. Lahev ale i tak patří tam, kam děti nedosáhnou.
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Zákazníci na dm.cz chválí, že na lesklých plochách nenechává šmouhy ani otisky a baterie s kohoutky se po něm lesknou. Kromě podlah ho používají na okna, kliky, dvířka nebo na utírání prachu. Kupující na německém dm.de nejčastěji oceňují, že je vydatný a stačí ho málo.
Jeden zákazník na dm.cz si stěžuje, že se voda s čističem zakalí ještě před vytíráním. Jeden recenzent na dm.de by zase uvítal verzi bez vůně. Dodejme, že dm neověřuje, jestli recenzenti výrobek skutečně koupili, a část hodnocení na českém webu převzal z rakouské a slovenské pobočky.
Redakce arecenze.cz zkoušela čistič už v květnu 2026. Dobře podle ní vyleštil dvířka trouby i kuchyňskou linku a šmouhy ze zrcadla smyl snadno, novým otiskům ale zabránil jen zčásti, takže byly pouze slabší. Upozornila také, že vedle mýdla obsahuje parfemaci a hořkou přísadu proti polknutí, která podle redakce škodí vodním organismům a může dráždit.
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Litrová lahev vyjde v dm na 37,50 Kč, a to k 21. listopadu 2026. Je to dlouhodobá cena, kterou drogerie podle svého e-shopu nezvýšila od 12. května 2026. Čistič je v nabídce dm a v e-shopu dm.cz je skladem, na jednotlivých prodejnách se dostupnost může lišit. Na Heurece ho k témuž datu nabízí jen e-shop dm.
Podle našeho výpočtu z dávkování dm připadá na litr vody 6 ml čističe, takže z jedné lahve vznikne asi 166 litrů roztoku. To je zhruba 16 kbelíků po 10 litrech a jeden kbelík vyjde podle téhož výpočtu při listopadové ceně asi na 2,25 Kč.
Dvě víčka čističe na 10 litrů vody stačí na celý kbelík roztoku, který vyjde asi na 2,25 Kč. Zdroj: Kateřina Klodnerová, Arecenze.cz.
Kdo vytírá podlahu každý týden, spotřebuje lahev podle našeho výpočtu asi za 4 měsíce. Na 4 roky by podle stejného výpočtu vystačila jen při velmi úsporném používání kolem 5 ml týdně, tedy na drobný úklid z rozprašovače, třeba na dvířka lednice a čelo pračky. Do lahve s rozprašovačem stačí namíchat roztok ve stejném poměru 6 ml na litr vody.
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Zdroje: https://products.dm.de/product/products/detail/DE/dan/1472431, https://cistice-podlah.heureka.cz/denkmit-mydlovy-cistic-na-podlahy-1-l/, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-vycistit-lednici-vcetne-tesneni-a-odtoku, https://www.beko.com/cz-cs/Podpora/lednice-s-mrazákem–úklid–článek/jak-mám-vyčistit-svou-lednici, https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/pece-a-udrzba/pracky-a-susicky/pracky/cisteni/buben-a-povrch, https://www.arecenze.cz/clanky/vychvalovany-cistic-denkmit-na-podlahy-z-dm-test-2026-zkusila-jsem-ho-na-cerne-lednici-i-pracce-otisky-i-mastnota-zmizely/, https://www.dm.de/p/d/1472431/denkmit-schmierseife-gold, https://www.arecenze.cz/clanky/test-viralniho-cistice-denkmit-z-dm-za-35-kc-vetsinu-slibu-z-videi-splnil-u-jednoho-zavahal/, https://www.dm.cz/denkmit-mydlovy-cistic-na-podlahy-p4066447789904.html