Před Vánoci dostává spousta starších lidí dopis od dodavatele energií s oznámením, že od ledna zdražuje. Právě teď se ale vyplatí zjistit, jestli by nevyšel levněji jiný tarif, protože někteří dodavatelé mají ceník přímo pro seniory. Kolik seniorů o takových cenících ví, nikdo nezveřejňuje. Přehlédnout se ale dají snadno: nabízí je jen část firem, ten nejnovější přibyl až v srpnu a řada lidí spoléhá na plošnou státní slevu, která neexistuje.
Zdražení od ledna jde odmítnout
Od 1. ledna 2027 zvedají ceny bez fixace E.ON, ČEZ, innogy i Pražská plynárenská, protože rostou velkoobchodní ceny. U E.ON vyjde elektřina v sazbě D02d od ledna na 4 234 Kč/MWh s DPH. Zákazníků E.ON s fixovanou cenou se změna netýká.
Dodavatel musí zdražení oznámit spolu s poučením. Kdo s novou cenou nesouhlasí, smí smlouvu bez postihu vypovědět do 10. dne před účinností, u zdražení od 1. ledna 2027 tedy do 22. prosince 2026. Toto právo ale nevzniká, když zdražení plyne z regulované složky, daní, poplatků nebo změny zákona.
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Nabídky porovnáte ve srovnávači Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Osobní údaje po vás nechce, umí načíst fakturu a fixace v něm snadno vyfiltrujete. U každé nabídky se ptejte:
Jak smlouvu ukončím a prodlouží se sama? Kolik platím měsíčně, i když nic nespotřebuji? Na jak dlouho se zavazuji a je cena pevná? Kolik stojí megawatthodina včetně DPH? Na co se nevztahuje asistenční služba?
ERÚ v tiskové zprávě z 15. července 2026 doporučil hlídat i způsob uzavření smlouvy a upozornil, že délku fixace může zkreslovat samotný název produktu.
Přečtěte si také: Na etiketě má podlahy: Zlaté mýdlo Denkmit z dm za 37,50 Kč smaže otisky z černé lednice i pračky, vyzkoušeli jsme Věkový tarif mají jen dvě velké firmy
Plošnou slevu na energie pro lidi nad 65 let nedává stát ani ERÚ. Levnější ceny jsou obchodní nabídky dodavatelů a z velkých firem mají tarif pro lidi od 65 let jen E.ON a Pražská plynárenská. ČEZ nabízí zvýhodněné produkty domácnostem s průkazem ZTP nebo ZTP/P, a to bez ohledu na věk.
Pražská plynárenská nabízí plyn PRO SENIORY A ZTP/P přes 10 let. Elektřinu s péčí a Plyn s péčí uvedl E.ON na trh až v srpnu 2026 ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Obě firmy uzavírají smlouvy na dobu neurčitou bez fixace. Kdo chce od E.ON odejít, počítá s tříměsíční výpovědní dobou.
K Elektřině s péčí patří příspěvek až 5 000 Kč za 12 měsíců na hodinového manžela, instalatéra či elektrikáře. Dražší zásah doplácí zákazník. Seniorský produkt se sjednává na jméno a údaje seniora a věk 65 let obvykle musíte mít nejpozději při podpisu. Když pomáhají děti, nechte smlouvu i odběrné místo vést na rodiče, protože příspěvek na řemeslníka u příbuzných čerpat nejde.
Přečtěte si také: Máte doma starý mobil? Sběratelé platí tisíce eur za Motorolu DynaTAC, nerozbalený první iPhone šel za 4,2 milionu Kč K Elektřině s péčí patří příspěvek až 5 000 Kč za 12 měsíců na řemeslníka, třeba na elektrikáře. Ilustrační foto. Zdroj: Antoni Shkraba / Pexels. Kolik zůstane v peněžence
Sleva se týká jen obchodní části ceny. Distribuci a další regulované položky určuje ERÚ a u všech produktů jsou stejné. Proto má smysl porovnat cenu za megawatthodinu se standardním ceníkem bez fixace u stejné firmy.
Tarif (ceny s DPH) Seniorská cena Standardní ceník Platnost E.ON, elektřina D02d 3 082 Kč/MWh 3 539 Kč/MWh seniorský ceník od 1. 8. 2026, standard do 31. 12. 2026 Pražská plynárenská, plyn 1 481,04 Kč/MWh 1 597,20 Kč/MWh ceníky z října 2026
Podle našeho modelového výpočtu s cenami do 31. 12. 2026 vyjde Elektřina s péčí v bytě s 2,5 MWh ročně v sazbě D02d zhruba o 1 100 Kč ročně levněji než standard E.ON, a to na obchodní ceně bez stálého platu. Menší domácnosti tak ušetří spíš stovky korun až zhruba 1 100 Kč. Standard E.ON od ledna zdraží a cena Elektřiny s péčí pro rok 2027 zatím není známá.
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Mluvčí Pražské plynárenské v říjnu 2026 pro Seznam Zprávy uvedl, že seniorské produkty si vybírají hlavně menší odběratelé. Chtějí nižší stálé platy a smlouvu bez vázání, přičemž fixací by moc neušetřili.
Hodně topíte? Spočítejte i pevnou cenu
Podle stejného modelového výpočtu s cenami do konce roku 2026 ušetří starší dům vytápěný plynem se spotřebou 20 MWh ročně se seniorským produktem Pražské plynárenské místo ceníku Standard zhruba 2 300 Kč za rok, a to jen na obchodní ceně plynu bez stálých platů. Tolik zaplatí navíc ten, kdo u stejné firmy zůstane na Standardu. Ceník Standard od ledna zdraží v průměru o 8,7 %.
Kdo vytápí plynem celý starší dům, ušetří se seniorským ceníkem nejvíc, vyplatí se ale spočítat i pevnou cenu. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels.
Kdo plynem vytápí celý dům, ať si vedle seniorského tarifu nechá spočítat i pevnou cenu na dva nebo tři roky. Ta může být o několik stovek korun na megawatthodinu nižší. Na fixace v říjnu 2026 přecházeli hlavně zákazníci s vyšší spotřebou na topení.
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Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-tarif-elektrina-plyn-duchodce-seniori-317688, https://energozrouti.cz/clanek/dodavatel-elektriny-zvyhodni-zakazniky-nad-65-let, https://www.eon.cz/elektrina-s-peci/, https://www.eon.cz/getmedia/PriceLists/Domacnosti/Elektrina/2026/Elektrina_s_peci/cenik–elektrina–s–peci–k–1.–8.–2026—–distribucni–uzemi–cez.pdf, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2742346, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2902692, https://www.cez.cz/cs/zlevnujeme, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458, https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/20260715tztrikyvesmlouvach.pdf, https://www.finance.cz/novinky/srovnavac-cen-elektrina-plyn-eru-energeticky-regulacni-urad, https://energozrouti.cz/clanek/velke-srovnani-cen-energii-pro-seniory-lide-nad-65-let-levnejsi-elektrinu-plyn