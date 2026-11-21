Na časomíře svítilo 4:58 druhého kola. Stirling se v posledních vteřinách rozhodl, že si kolo ukradne, a vyrazil vpřed. Procházka odpověděl tím, co dělá celou kariéru: šel do výměny a zkusil kontrovat levým hákem. Novozélanďan pod úderem podklouzl a poslal přes něj vlastní. Podle oficiálního zápisu, který zveřejnil
MMA Fighting, šlo o pravý hák. Procházka padl na záda a byl mimo. Stirling ještě dorazil, ale podle živého popisu už ten úder nebyl potřeba. Hlavní zápas sobotního turnaje UFC Fight Night v katarské ABHA Areně skončil kolem 21:48 našeho času. Pro Procházku přitom znamená víc než jen jednu prohru. Po dubnovém knockoutu je to druhé čisté KO v řadě a jeho návrat k titulu se jediným úderem prudce vzdálil. Dvě sekundy před gongem
Konec přišel ve chvíli, kdy by většina bojovníků jen dohrála kolo. Dvě sekundy. Tolik dělilo Procházku od přestávky v rohu, od vody, od pokynů trenérů. Místo toho ležel na podlaze klece a rozhodčí Marc Goddard mával rukama nad hlavou.
WOWWWW! 🤯 NAVAJO STIRLING KNOCKS JIRI PROCHAZKA OUT 🫨 #UFCQatar https://t.co/Yar8BhgBTj— UFC Europe (@UFCEurope)
November 21, 2026
Popisy finiše se drobně rozcházejí. Americká CBS v živém zpravodajství psala o levém háku a o Procházkovi, který byl „v bezvědomí“. Oficiální výsledek podle MMA Fighting zní jasně: Navajo Stirling porazil Jiřího Procházku knockoutem, pravý hák, 4:58, 2. kolo. Ať už se nakonec záznam ustálí na jakékoli ruce, na tvrdosti zásahu se shodují všichni. Nešlo o technické ukončení po dlouhé sérii úderů na zemi. Šlo o jeden úder, po kterém Procházka zhasl.
Lékařská zpráva ani případná zdravotní stopka zatím zveřejněné nejsou. Sám Procházka se k porážce veřejně nevyjádřil.
Kolo, které Procházka nevyhrál
Kdo zápas nesledoval, mohl by si představit, že Procházka vedl a doplatil na jedinou chybu. Tak jednoduché to nebylo. První kolo bylo taktické, plné klamných pohybů a nesmělých výpadů. Stirling si držel vzdálenost dlouhou přední rukou a pravidelně posílal nízké kopy na Procházkovu přední nohu. Český bojovník se přes jeho přední ruku těžko dostával na blízko.
Měl své momenty. Trefil velkou pravou a v prvním kole zaznamenal i sporné sražení soupeře k zemi. Těsně před koncem kola ho Stirling kopl do slabin. Goddard nabídl čas na zotavení, Procházka ho ale nevyužil a chtěl pokračovat. MMA Fighting i CBS přesto daly první kolo shodně 10:9 Stirlingovi.
Ve druhém kole Procházka zrychlil. Trefoval direkty, posílal pravé ruce a zdálo se, že konečně našel rytmus. Jenže čím víc se do soupeře opíral, tím víc se otvíral. A Stirling, který do té doby trpělivě čekal, si vybral přesně ten okamžik, kdy Procházka zariskoval.
Nedá se mluvit o selhání přípravy. Procházka strávil podle iSportu dva týdny kempu v Thajsku a v šatně mu před zápasem dělal sparingpartnera Arťem Vachitov. Rozhodla kombinace Stirlingovy disciplíny a jedné Procházkovy reakce, která mu v minulosti vynesla řadu vítězství.
Druhý knockout za sedm měsíců
Do Dauhá přijel Procházka jako jeden z nejvýše postavených bojovníků polotěžké váhy. Oficiální americký přenos na Paramount+ ho vedl jako dvojku divize s bilancí 32-6-1, Stirlinga jako pětku s čistým skóre 11-0. Novozélanďan přitom nebyl žádný nováček na odpis: v UFC měl šest výher a poslední tři ukončil, mezi jeho oběťmi byl i bývalý šampion Jan Błachowicz.
Teď je bilance Procházky 32-7-1, v samotném UFC 6-4. Za čísly se ale skrývá vzorec, který začíná být těžké přehlížet.
Zápas Datum Výsledek Jak skončil Alex Pereira (UFC 303) červen 2024 prohra kop na hlavu a údery, 13 s po začátku 2. kola Jamahal Hill (UFC 311) leden 2025 výhra TKO ve 3. kole po několika knockdownech Khalil Rountree Jr. (UFC 320) říjen 2025 výhra KO ve 3. kole, 3:04 Carlos Ulberg (UFC 327) duben 2026 prohra KO v 1. kole, 3:45 Navajo Stirling listopad 2026 prohra KO ve 2. kole, 4:58
Tabulka ukazuje obě tváře téhož stylu. Proti Hillovi vyhrál chaotickou válku, ve které sám několikrát balancoval na hraně. Proti Rountreemu otočil zápas brutální levou až ve třetím kole. Tentýž instinkt jít do výměny, nevzdávat se a riskovat ho ale stál i dubnový zápas o uvolněný titul. Podle
AP News ho tehdy Carlos Ulberg ukončil už v úvodním kole. Po té porážce Procházka mluvil o velké lekci a návratu.
Stirling měl být prvním krokem toho návratu. Stal se dalším řádkem v řadě tvrdých porážek. Za necelé dva a půl roku Procházka třikrát prohrál před časovým limitem a pokaždé po zásahu, který ho vyřadil okamžitě.
Co je v sázce
O propuštění z UFC se nemluví a žádný zdroj nenaznačuje, že by organizace s Procházkou chtěla skončit. Na dotazy redakce SportyŽivě.cz ohledně budoucnosti českého fightera zatím zástupci organizace nereagovali. Bývalý šampion, mimořádně atraktivní bojovník a jediný současný český zástupce v UFC však má pro promotéry stále velkou hodnotu. Ohrožená je jiná, pro samotného Procházku možná důležitější část kariéry: jeho místo mezi těmi, kdo mají reálnou šanci znovu sáhnout po pásu.
Oficiální žebříček po turnaji zatím aktualizovaný není, dá se ale čekat, že Procházka klesne za Stirlinga a vypadne z bezprostřední titulové pozice. Podle nás ho UFC pro příští zápas nepošle do eliminátoru o titul. Logičtější je „ověřovací“ duel proti zkušenému veteránovi nebo soupeři z hranice první pětky až desítky, na kterém se ukáže, kolik toho Procházka po dvou těžkých knockoutech ještě unese. Po takovém zásahu navíc přijde zdravotní pauza, takže návrat do klece je v tomto scénáři realistický spíš až v roce 2027.
A pak je tu otázka, kterou si teď kladou fanoušci i experti. Kolik dalších čistých knockoutů může bojovník v jeho věku a s jeho stylem ještě snést, aniž by se to podepsalo na odolnosti? Procházkova největší zbraň byla vždycky nevyzpytatelnost a odvaha jít do rizika, kterému se ostatní vyhýbají. Právě ta se v posledních zápasech stává jeho největší slabinou. Pokud chce znovu útočit na titul, bude muset najít způsob, jak si ji ponechat a přitom přestat platit tak vysokou cenu.
Česká scéna přitom před zápasem věřila. V anketě serveru
Fight-live.cz tipovali Tomáš Le Sy, André Reinders, Andrej Kalašnik i Vlado Lengál Procházkovu výhru před časovým limitem. Jeho bývalý trenér Jaroslav Hovězák dal tipu podmínku: Jirka vyhraje, pokud zachová klid. Stačilo ho udržet ještě dvě sekundy.
Stirling po zápase odchází s bilancí 12-0 a s výhrou nad mužem, který byl před pár měsíci jeden úder od titulu. Procházka odchází s otázkou, na kterou zatím nikdo nezná odpověď. Ani on sám.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný