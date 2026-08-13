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Novou ředitelkou Jirsovy komunikační agentury Katz83 se stala Miterová

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Do čela komunikační agentury Katz83 se od července postavila Petra Miterová (na fotce vlevo), která se stala novou CEO. Přebírá tak exekutivní řízení a odpovědnost za celkové směřování firmy. Zakladatel agentury Tomáš Jirsa (vpravo) odchází z exekutivního vedení agentury, kterou založil.
Novou ředitelkou Jirsovy komunikační agentury Katz83 se stala Miterová

Novou ředitelkou Jirsovy komunikační agentury Katz83 se stala Miterová

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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