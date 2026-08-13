Novou ředitelkou Jirsovy komunikační agentury Katz83 se stala MiterováPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novou ředitelkou Jirsovy komunikační agentury Katz83 se stala Miterová
Doplňujeme další byznysová čísla k investiční skupině Pale Fire Capital (PFC) k cifrám, které jsme...
Režisér a scenárista Jiří Vejdělek zahájil natáčení romantické komedie Hubatá (foto). Scénář filmu napsal...
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Letní sezóna v českých kinech přinesla dva velké trháky - dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →